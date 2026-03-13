Βρετανία: Στασιμότητα στην οικονομία τον Ιανουάριο και φόβοι για επιβράδυνση ανάπτυξης

Η βρετανική οικονομία παρουσίασε στασιμότητα τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε η αρμόδια στατιστική υπηρεσία υποδεικνύοντας ότι η οικονομική ανάπτυξη είχε ήδη αρχίσει να επιβραδύνεται ακόμη πριν από τις επιπτώσεις που προκάλεσε ο πόλεμος μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Reuters ανέμεναν αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,2% σε μηνιαία βάση, όμως τα πραγματικά στοιχεία έδειξαν ότι η οικονομία δεν σημείωσε ουσιαστική ανάπτυξη. Τον Δεκέμβριο είχε καταγραφεί μικρή αύξηση 0,1%, ενώ στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 η οικονομία της Βρετανίας είχε αναπτυχθεί μόλις κατά 0,1%, επίσης κάτω από τις προσδοκίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο τομέας των υπηρεσιών —ο οποίος αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της βρετανικής οικονομίας— δεν παρουσίασε καμία ανάπτυξη τον Ιανουάριο. Παράλληλα, ο τομέας της παραγωγής συρρικνώθηκε κατά 0,1%, ενώ ο κατασκευαστικός κλάδος σημείωσε μικρή αύξηση 0,2%. Τα δεδομένα αυτά ενισχύουν τις ανησυχίες για την ανθεκτικότητα της οικονομίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξανόμενης διεθνούς αβεβαιότητας.

Νωρίτερα μέσα στον μήνα, η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου Ρέιτσελ Ριβς, κατά την παρουσίαση της ετήσιας ανοιξιάτικης έκθεσης, είχε υποστηρίξει ότι η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί ένδειξη πως η κυβέρνηση ακολουθεί τη σωστή οικονομική στρατηγική. Ωστόσο, τα πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι η οικονομία αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, οι οποίες επιδεινώνονται περαιτέρω από τις γεωπολιτικές εξελίξεις.

Η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν προκάλεσε άνοδο στις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, αυξάνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό σε χώρες που εισάγουν ενέργεια, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Η άνοδος των τιμών ενέργειας επηρεάζει άμεσα τα εισοδήματα των νοικοκυριών και τις επιχειρήσεις, καθώς αυξάνει το κόστος διαβίωσης και παραγωγής.

Παράλληλα, οι αγορές αναθεώρησαν τις προσδοκίες τους για πιθανή μείωση επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας στη συνεδρίαση της 19ης Μαρτίου. Σύμφωνα με στοιχεία της LSEG, οι αγορές αποτιμούν πλέον μόλις 1,83% πιθανότητα για μείωση επιτοκίων. Επιπλέον, τα επιτόκια στεγαστικών δανείων στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν αυξηθεί λόγω της διεθνούς έντασης, ενώ το κόστος δανεισμού της κυβέρνησης παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις.