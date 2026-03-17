Ρούμπιο: «Ανεπαρκείς» οι πρωτοβουλίες της Κούβας για επενδύσεις

Τα μέτρα που ανακοίνωσε η Κούβα για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων από την κουβανική διασπορά δεν επαρκούν για να αντιμετωπίσουν τα βαθιά οικονομικά προβλήματα της χώρας, δήλωσε ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο.

Όπως ανέφερε, η κουβανική οικονομία «δεν λειτουργεί», ενώ το πολιτικό και κυβερνητικό σύστημα «αδυνατεί να δώσει λύσεις», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ριζικές μεταρρυθμίσεις. «Αυτό που ανακοινώθηκε είναι ανεπαρκές και δεν πρόκειται να επιλύσει το πρόβλημα. Απαιτούνται σοβαρές αποφάσεις», τόνισε.

Ο Ρούμπιο, κουβανικής καταγωγής και έντονος επικριτής του καθεστώτος της Αβάνας, επανέλαβε τη σκληρή στάση της Ουάσινγκτον απέναντι στην Κούβα.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τον Ρούμπιο, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επίκεινται εξελίξεις. «Μιλούν με τον Μάρκο και σύντομα θα κάνουμε κάτι για την Κούβα», είπε χαρακτηριστικά, ενώ την προηγούμενη ημέρα είχε δηλώσει πως «πιστεύει» ότι «θα έχει την τιμή να πάρει την Κούβα», χωρίς να διευκρινίσει τι εννοεί.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση της Κούβας ανακοίνωσε πρόσφατα πως θα επιτρέψει στην κουβανική διασπορά να επενδύει και να ιδρύει επιχειρήσεις στο νησί, κυρίως στους τομείς της τραπεζικής και της γεωργίας. Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε μια περίοδο έντονης οικονομικής πίεσης, καθώς η χώρα βρίσκεται σε παρατεταμένη κρίση τα τελευταία έξι χρόνια, επιδεινωμένη από τον ενεργειακό αποκλεισμό των ΗΠΑ.

Ενδεικτική της κατάστασης είναι και η πρόσφατη γενική διακοπή ρεύματος που σημειώθηκε τη Δευτέρα, η έκτη μέσα σε διάστημα μόλις ενάμιση έτους, αποτυπώνοντας τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικονομία και οι υποδομές της χώρας.