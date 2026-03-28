Νεκροί τρεις δημοσιογράφοι στον Λίβανο μετά από ισραηλινό πλήγμα

Τρεις Λιβανέζοι δημοσιογράφοι έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο (28/3), έπειτα από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε το όχημά τους στο νότιο Λίβανο, σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές και τα μέσα ενημέρωσης στα οποία εργάζονταν.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το AFP, μεταξύ των θυμάτων είναι η δημοσιογράφος του Al-Mayadeen, Φατιμά Φτούνι, ο ανταποκριτής του Al-Manar, Αλί Σουίμπ, καθώς και ο αδελφός της Φτούνι, που εργαζόταν ως εικονολήπτης. Τα δύο μέσα επιβεβαίωσαν τους θανάτους μέσω επίσημων ανακοινώσεων, κάνοντας λόγο για πλήγμα που σημειώθηκε στην περιοχή Τζεζίν.

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός υποστήριξε ότι στόχος της επιχείρησης ήταν ο Αλί Σουίμπ, τον οποίο κατηγόρησε πως ήταν μέλος της επίλεκτης μονάδας al-Radwan της Χεζμπολάχ και ότι δρούσε «υπό δημοσιογραφική κάλυψη», μεταδίδοντας πληροφορίες για τις θέσεις των ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Η επίθεση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στη λιβανέζικη πολιτική ηγεσία. Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, χαρακτήρισε το περιστατικό «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και «έγκλημα», υπογραμμίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι προστατεύονται σε περιόδους πολέμου.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Αούν σημείωσε ότι «οι επιθέσεις κατά δημοσιογράφων συνιστούν παραβίαση των βασικών αρχών του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», τονίζοντας πως πρόκειται για πολίτες που επιτελούν το έργο τους υπό ιδιαίτερα επικίνδυνες συνθήκες.

Το περιστατικό έρχεται να εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των δημοσιογράφων σε εμπόλεμες ζώνες, καθώς η ένταση στην περιοχή παραμένει υψηλή.