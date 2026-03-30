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ΥΠΕΘΟ: Μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου
Ακίνητα
18:17 - 30 Μαρ 2026

ΥΠΕΘΟ: Μετατίθεται για την 1η Οκτωβρίου 2026 η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή ενοικίου

Reporter.gr Newsroom
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Κατατίθεται αύριο 31/3 στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών  σχετικά με την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίου μέσω τραπεζικού λογαριασμού που θα ίσχυε από την 1η Απριλίου.

Με τη συγκεκριμένη τροπολογία, παρατείνεται έως τα τέλη Σεπτεμβρίου η υποχρέωση των πολιτών να καταβάλλουν τα ενοίκια μέσω τραπεζών, οπότε το μέτρο θα αρχίσει να εφαρμόζεται από την 1η Οκτωβρίου.

Η παράταση που δίνεται κρίνεται αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές και να αποφευχθούν φαινόμενα δυσλειτουργίας.

Αίτημα για αναβολή της υποχρεωτικής τραπεζικής κατάθεσης των ενοικίων, η οποία είναι προγραμματισμένη να ισχύσει από 1 Απριλίου, μέχρι να δηλωθούν πρώτα οι τραπεζικοί λογαριασμοί κατάθεσης στην πλατφόρμα του ΜΙΔΑ είχε απευθύνει και η ΠΟΜΙΔΑ με επιστολή της στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Γιώργο Πιτσιλή.

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