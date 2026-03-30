Ρούμπιο: Το Ιράν είναι τρελό - Τα Στενά του Ορμούζ θα ανοίξουν με ή χωρίς τη συγκατάθεσή του

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αποκάλυψε τους βασικούς στόχους της επιχείρησης «Επική Οργή» στο Ιράν, τονίζοντας σε συνεντεύξεις του ότι θα επιτευχθούν «εντός εβδομάδων, όχι μηνών».

«Καλό θα ήταν να τους σημειώσετε», τόνισε σε συνέντευξή του στο δίκτυο ABC με τον Τζορτζ Στεφανόπουλο, απαριθμώντας τους τέσσερις στόχους:

1ον. Καταστροφή της ιρανικής πολεμικής αεροπορίας.

2ον. Καταστροφή του ιρανικού ναυτικού.

3ον. Σημαντική μείωση της ικανότητας εκτόξευσης πυραύλων.

4ον. Καταστροφή των εργοστασίων της χώρας.

Είναι τρελοί οι Ιρανοί

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε το ιρανικό καθεστώς «τρελό», επικαλούμενος την άρνησή του να εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες και να σταματήσει τη χρηματοδότηση τρομοκρατικών ομάδων. «Είναι θρησκευόμενοι φανατικοί στους οποίους δεν μπορεί ποτέ να επιτραπεί να έχουν πυρηνικά όπλα», είπε.

Σε ερώτηση για το «νέο και πιο λογικό καθεστώς» που ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρούμπιο απέφυγε να αποκαλύψει ονόματα, προειδοποιώντας ότι πιθανόν θα δημιουργούσε προβλήματα σε αυτούς τους ανθρώπους. «Ο λαός του Ιράν είναι απίστευτος, αλλά η ηγεσία του αποτελεί το πρόβλημα», σημείωσε, προσθέτοντας ότι νέοι άνθρωποι με πιο λογικό όραμα θα ήταν καλά νέα για όλους.

«Υπάρχουν άτομα που συζητούν μαζί μας με τρόπους που δεν έχουν ξανακάνει στο παρελθόν. Θα δοκιμάσουμε τη διπλωματία, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για αποτυχία», τόνισε, αναφερόμενος στο ιρανικό καθεστώς των 47 ετών που δεν υποστηρίζει πάντα τη διπλωματία ή την ειρήνη.

Σοβαρές συνέπειες για τα Στενά του Ορμούζ

Σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, ο Ρούμπιο επανέλαβε ότι το Ιράν δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και πρέπει να σταματήσει να χρηματοδοτεί τρομοκρατία και να κατασκευάζει όπλα που απειλούν τους γείτονες.

«Οι πύραυλοι μικρής εμβέλειας χρησιμοποιούνται μόνο για επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν», δήλωσε, ενώ τόνισε ότι η στρατιωτική επιχείρηση θα ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ είτε με τη συγκατάθεση του Ιράν είτε μέσω διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού με συμμετοχή των ΗΠΑ, ενώ πρόσθεσε:

«Οι στόχοι μας στο Ιράν είναι σαφείς και θα επιτευχθούν εντός εβδομάδων, όχι μηνών».

«Εάν το Ιράν αποφασίσει να κλείσει τα Στενά μετά το τέλος της επιχείρησης, θα αντιμετωπίσει σοβαρές συνέπειες».

Ο Ρούμπιο υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ δεν θα επιτρέψουν ποτέ στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και θα παρακολουθούν στενά την κατασκευή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και πυραύλων.