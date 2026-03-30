Η Κομισιόν «κινητοποιείται» για τα λιπάσματα: Επείγουσα συνάντηση στις 13/4 για την στήριξη της παραγωγής

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει ένα νέο σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την άνοιξη, όπως γνωστοποίησε ο Επίτροπος Γεωργίας, Κρίστοφερ Χάνσεν, μετά την ολοκλήρωση του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας στις Βρυξέλλες.

Ο Χάνσεν επισήμανε ότι υπάρχει ευρεία σύγκλιση μεταξύ των Ευρωπαίων Υπουργών Γεωργίας σχετικά με το ζήτημα και ανακοίνωσε τη σύγκληση επείγουσας συνάντησης υψηλού επιπέδου στις 13 Απριλίου. Σκοπός της είναι η συζήτηση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων μέτρων για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα των λιπασμάτων, με τη συμμετοχή παραγωγών και αγροτικών οργανώσεων.

Η Επιτροπή εστιάζει στη στήριξη της ευρωπαϊκής παραγωγής λιπασμάτων, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα προϊόντα, στην πιο αποδοτική χρήση τους από τους αγρότες και στην προώθηση βιολογικών ή λιπασμάτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Ο Επίτροπος προειδοποίησε ότι η έλλειψη λιπασμάτων, εν μέρει λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναμένεται να επιδεινωθεί μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, σημείωσε ότι «περίπου το 70% των αγροτών έχουν ήδη εξασφαλίσει αποθέματα από τα περσινά λιπάσματα, οπότε το άμεσο πρόβλημα δεν θα είναι έντονο, αλλά η πίεση θα αυξηθεί αργότερα μέσα στο 2026».