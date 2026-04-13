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Βαραίνει το κλίμα στα δομικά υλικά: Ενέργεια και γεωπολιτική πιέζουν τη γερμανική βιομηχανία
Ειδήσεις
10:34 - 13 Απρ 2026

Βαραίνει το κλίμα στα δομικά υλικά: Ενέργεια και γεωπολιτική πιέζουν τη γερμανική βιομηχανία

Reporter.gr Newsroom
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Σημαντική επιδείνωση κατέγραψε τον Μάρτιο το κλίμα μεταξύ των κατασκευαστών δομικών υλικών –όπως γυαλί, κεραμικά, πέτρα και λοιπά μη μεταλλικά ορυκτά– με τον δείκτη επιχειρηματικού κλίματος να υποχωρεί στις -23,5 μονάδες από -17,9 τον Φεβρουάριο. Σύμφωνα με τον ειδικό του ifo, Nicolas Bunde, οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν τον βασικό παράγοντα που επιβαρύνει την ψυχολογία του κλάδου, καθώς πρόκειται για έναν από τους πιο ενεργοβόρους τομείς της μεταποίησης.

Με βάση την έρευνα επιχειρηματικών προσδοκιών του ινστιτούτου, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις σχεδιάζουν αυξήσεις τιμών. Ο σχετικός δείκτης ενισχύθηκε αισθητά τον Μάρτιο, φτάνοντας τις 22,2 μονάδες από μόλις 8,4 τον προηγούμενο μήνα. Όπως επισημαίνει ο Bunde, η εξέλιξη αυτή αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά τον κατασκευαστικό κλάδο μεσοπρόθεσμα, καθώς το αυξημένο κόστος των υλικών θα μετακυλιστεί στα έργα.

Παράλληλα, αυξήθηκε το ποσοστό των επιχειρήσεων που περιορίζουν την παραγωγή τους, με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί από -5,3 σε -9,9 μονάδες. Ωστόσο, παρά τη δυσμενή συγκυρία, οι εταιρείες εμφανίζονται πιο αισιόδοξες όσον αφορά το ύψος των ανεκτέλεστων παραγγελιών σε σύγκριση με έναν χρόνο πριν: τον Μάρτιο του 2026 ο δείκτης διαμορφώθηκε στις -43,5 μονάδες, έναντι -63,7 το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Συνολικά, η εικόνα του κλάδου παραμένει εύθραυστη. Από τη μία πλευρά, διαφαίνεται μια σταδιακή έξοδος από την κρίση των προηγούμενων ετών. Από την άλλη, οι συνέπειες της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζουν να ανακόπτουν την ανάκαμψη.

Η επιδείνωση του κλίματος αποδίδεται κυρίως στις πιο απαισιόδοξες προσδοκίες των επιχειρήσεων για το μέλλον, ενώ και η αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης εμφανίζεται ελαφρώς χειρότερη σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

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