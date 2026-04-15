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Ερντογάν: Χαρακτηρίζει «σφαγέα της Γάζας» τον Νετανιάχου σε νέα σφοδρή επίθεση
Ειδήσεις
14:33 - 15 Απρ 2026

Ερντογάν: Χαρακτηρίζει «σφαγέα της Γάζας» τον Νετανιάχου σε νέα σφοδρή επίθεση

Reporter.gr Newsroom
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Νέα σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ και του πρωθυπουργού του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους της ρητορικής του για τις εξελίξεις στη Γάζα.

Ο Ερντογάν χαρακτήρισε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό «χασάπη της Γάζας» και έκανε λόγο για «συμμορία γενοκτονίας», σε ιδιαίτερα αιχμηρές δηλώσεις του. Παράλληλα, συνεχάρη τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσες για τη στάση του απέναντι στο Ισραήλ, σημειώνοντας: «Συγχαίρω ολόψυχα τον Ισπανό πρωθυπουργό Σάντσες για τη σταθερή του στάση απέναντι στις απειλές του χασάπη της Γάζας Νετανιάχου».

Ο Τούρκος πρόεδρος τόνισε ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει να στηρίζει τον παλαιστινιακό λαό, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή των αθώων παιδιών της Γάζας» και «θα συνεχίσουμε να ακούμε τη φωνή αγωνίας των μανάδων της Παλαιστίνης». Υπογράμμισε επίσης ότι η Τουρκία θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον Λίβανο.

Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του σημείωσε: «Κανένας και καμία δύναμη δεν μπορεί να μας κουνάει το δάχτυλο», ενώ πρόσθεσε πως «οι δολοφόνοι των μωρών να ξέρουν ότι η Τουρκία δεν είναι ένα οποιοδήποτε κράτος».

Αναφερόμενος στη στάση της χώρας του, επεσήμανε επίσης: «Αντί να ζούμε δίχως τιμή πάνω στο χώμα, προτιμούμε να βρεθούμε έντιμα κάτω από αυτό», τονίζοντας ότι η Άγκυρα δεν πρόκειται να αλλάξει στάση υπό πίεση.

Τέλος, σχολιάζοντας τις περιφερειακές εξελίξεις και τις συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν, σημείωσε ότι παρά τις δυσκολίες «υπάρχουν ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν αν οι πλευρές επικεντρωθούν στα οφέλη της ειρήνης».

Τελευταία τροποποίηση στις 15/04/2026 - 14:34
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