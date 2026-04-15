Τσιάρας: Στήριξα τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και θα το έκανα πάλι

Τις δικές του απαντήσεις έδωσε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, μετά την εμπλοκή του ονόματός του στη δεύτερη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ την Τετάρτη (15/4), υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι ο ίδιος είχε καθοριστικό ρόλο στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς, όπως ανέφερε, ως υπουργός Δικαιοσύνης είχε αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία και είχε υπογράψει τον νόμο.

Αναφερόμενος στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, τόνισε πως πρέπει να εξεταστεί αν έχουν αντιμετωπιστεί όλα τα προβλήματα, ώστε να μην απαιτούνται παρεμβάσεις ακόμη και για δίκαια αιτήματα πολιτών. Παράλληλα, εξέφρασε ξεκάθαρα την αντίθεσή του στη λογική του ρουσφετιού, σημειώνοντας ότι όποιος πιστεύει πως τα προβλήματα του κράτους ξεκίνησαν το 2019 «αυταπατάται».

Ο κ. Τσιάρας στάθηκε επίσης στις μεταρρυθμίσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, δίνοντας έμφαση στην ψηφιοποίηση του κράτους και στην προσπάθεια για πιο αντικειμενικές διαδικασίες. Όπως είπε, κατά τη θητεία του στο υπουργείο Δικαιοσύνης θεσπίστηκαν για πρώτη φορά κριτήρια αξιολόγησης για την εξέλιξη των δικαστών, ιδρύθηκε η Εθνική Σχολή Δικαστικών Υπαλλήλων και δημιουργήθηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Σε ερώτηση αν θα επαναλάμβανε την απόφασή του να προχωρήσει στη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, απάντησε καταφατικά, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή συνέβαλε στην αναβάθμιση της θέσης της Ελλάδας και στη βελτίωση των αξιολογήσεων της χώρας σε ό,τι αφορά το κράτος δικαίου.

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