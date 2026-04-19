ΗΠΑ: Αναφορές για τραυματίες από πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα

Σε εξέλιξη βρίσκονται αστυνομικές έρευνες μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή στο Πανεπιστήμιο της Αϊόβα, στις κεντροδυτικές Ηνωμένες Πολιτείες.

Το πανεπιστήμιο ανέφερε σε ανακοίνωσή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του λίγο μετά τις 02.00 τα ξημερώματα τοπική ώρα (10.00 ώρα Ελλάδας), ότι «ομάδες διάσωσης έχουν αναπτυχθεί στο σημείο. Αποφύγετε την περιοχή», χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Σύμφωνα με το ίδρυμα, οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη διασταύρωση των οδών College και Clinton, σε περιοχή γνωστή για την έντονη νυχτερινή της ζωή.

Από την πλευρά της δημοτικής αρχής αναφέρθηκε ότι «η αστυνομία του Αϊόβα Σίτι διεξάγει έρευνα για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα», ενώ σημειώνεται πως «καμία σύλληψη δεν έχει γίνει» μέχρι στιγμής.

Παράλληλα, στην ίδια ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «αρκετά θύματα έχουν διακομιστεί σε νοσοκομεία της περιοχής για να λάβουν φροντίδα».

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