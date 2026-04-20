«Στο χείλος» της ύφεσης η Βρετανία: Σε κίνδυνο 250.000 θέσεις εργασίας λόγω του πολέμου στο Ιράν

Περίπου 250.000 άνθρωποι ενδέχεται να χάσουν τη δουλειά τους έως τα μέσα του επόμενου έτους, καθώς η Βρετανία «φλερτάρει με την ύφεση», σύμφωνα με αναλύσεις, μετά την κατάρρευση της επιχειρηματικής εμπιστοσύνης λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Σύμφωνα με το Guardian, καθώς η υπουργός Οικονομικών, Ρέιτσελ Ριβς, κάλεσε επικεφαλής τραπεζών σε συνομιλίες με στόχο τον περιορισμό των επιπτώσεων, δύο εκθέσεις από κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες ανέδειξαν το μέγεθος της οικονομικής απειλής που αντιμετωπίζει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πιο συγκεκριμένα, το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν, καθώς και τα πλήγματά του σε γειτονικές χώρες της περιοχής, που εκτόξευσαν τις τιμές πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα προκαλέσουν το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από την πανδημία, σύμφωνα με το EY Item Club.

Παράλληλα, ξεχωριστή έκθεση της Deloitte διαπίστωσε ότι οι οικονομικοί διευθυντές μεγάλων βρετανικών επιχειρήσεων ήδη περιορίζουν τα σχέδια δαπανών τους, μια εξέλιξη που πιθανότατα θα επιβαρύνει την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση.

Στάσιμη η βρετανική οικονομία στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους

Ειδικότερα, το EY Item Club εκτιμά ότι η βρετανική οικονομία θα παραμείνει στάσιμη στο δεύτερο και τρίτο τρίμηνο του έτους, αφήνοντας τη χώρα εκτεθειμένη στον κίνδυνο ύφεσης, η οποία «μεταφράζεται» σε δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης.

Στο ίδιο πλαίσιο, η ανάπτυξη προβλέπεται να μειωθεί στο μισό, από 1,4% το 2025 σε 0,7% φέτος, ανακόπτοντας τη δυναμική που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται και αποτυπώθηκε στην -καλύτερη από ότι προβλεπόταν- αύξηση του ΑΕΠ το Φεβρουάριο.

Το EY Item Club εκτιμά επίσης ότι η ανεργία θα φτάσει το 5,8% έως τα μέσα του 2027, από το σημερινό υψηλό πενταετίας του 5,2%, με σχεδόν 250.000 επιπλέον ανθρώπους να χάνουν τη δουλειά τους λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η πρόβλεψη, ο αριθμός των ανέργων θα αυξηθεί από 1,87 εκατομμύρια σήμερα σε περισσότερα από 2,1 εκατομμύρια.

Όπως επισημαίνει, το EY Item Club ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα προκαλέσει το μεγαλύτερο οικονομικό πλήγμα από την πανδημία.

Ο Matt Swannell, επικεφαλής οικονομικός σύμβουλος του οργανισμού, δήλωσε: «Η εκτίναξη του ενεργειακού κόστους και οι διαταραχές στις αλυσίδες εφοδιασμού θα φέρουν το Ηνωμένο Βασίλειο στα όρια μιας τεχνικής ύφεσης στα μέσα του έτους.

»Η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών θα πιεστεί, ενώ το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης και το πιο αβέβαιο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον θα ανακόψουν τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων».

Υπενθυμίζεται ότι την περασμένη εβδομάδα, έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έδειξε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη υποβάθμιση αναπτυξιακών προβλέψεων μεταξύ των χωρών της G7, με πρόβλεψη ανάπτυξης 0,8% για το 2026, έναντι 1,3% που είχε εκτιμήσει τον Ιανουάριο.

Το Item Club προβλέπει ότι ο πληθωρισμός θα αυξηθεί σχεδόν στο 4% στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 -σχεδόν διπλάσιος από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Αγγλίας- αλλά εκτιμά επίσης ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής δεν θα προχωρήσουν σε βεβιασμένες αυξήσεις επιτοκίων.

Απαισιόδοξοι οι διευθυντές των βρετανικών επιχειρήσεων

Ως απόρροια όλων των παραπάνω, οι οικονομικοί διευθυντές των βρετανικών επιχειρήσεων εμφανίζονται ήδη πιο απαισιόδοξοι από οποιαδήποτε στιγμή από την έναρξη της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte.

Η εμπιστοσύνη των CFOs υποχώρησε σε καθαρό ποσοστό -57% μεταξύ 16 και 30 Μαρτίου, από -13% το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με σχετική έρευνα.

Οι CFOs ανέφεραν ότι οι γεωπολιτικές εξελίξεις αποτελούν τον μεγαλύτερο εξωτερικό κίνδυνο για τις επιχειρήσεις τους.

«Οι οικονομικοί ηγέτες αντιμετωπίζουν υψηλά επίπεδα εξωτερικής αβεβαιότητας και επικεντρώνονται στη διαχείριση κινδύνων που προκύπτουν από τη γεωπολιτική, την άνοδο των τιμών ενέργειας και το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης», δήλωσε ο Ian Stewart, επικεφαλής οικονομολόγος της Deloitte UK.

Όταν ρωτήθηκαν για τις συνέπειες των αρνητικών γεωπολιτικών εξελίξεων τα επόμενα τρία χρόνια, οι τρεις βασικές ανησυχίες των CFOs ήταν το ενεργειακό κόστος (61%), ο πληθωρισμός και τα επιτόκια (61%) και η αύξηση των κυβερνοεπιθέσεων (60%).

Οι CFOs αντέδρασαν στην αυξημένη αβεβαιότητα υιοθετώντας πιο αμυντικές χρηματοοικονομικές στρατηγικές, σηματοδοτώντας χαμηλότερα σχέδια δαπανών, κάτι που ενισχύει τις εκτιμήσεις της EY για επιβράδυνση της ευρύτερης οικονομικής ανάπτυξης.

Ο έλεγχος του κόστους και η ενίσχυση των ταμειακών διαθεσίμων βρίσκονται στην κορυφή των προτεραιοτήτων, ενώ οι προσδοκίες για επενδύσεις και προσλήψεις έχουν μειωθεί.

«Σπάνια τα τελευταία 16 χρόνια οι οικονομικοί διευθυντές στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επικεντρωθεί τόσο έντονα στον έλεγχο του κόστους όσο σήμερα», δήλωσε ο Stewart.

«Το δύσκολο αυτό περιβάλλον ωθεί τους CFOs να μειώσουν τις προσδοκίες για τα περιθώρια κέρδους και να εντείνουν την προσπάθεια για μείωση δαπανών και διατήρηση ρευστότητας. Η άμεση προτεραιότητα είναι η ενίσχυση των ισολογισμών απέναντι σε εξωτερικές πιέσεις».