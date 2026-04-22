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Βρετανία: Ο πόλεμος με το Ιράν εκτοξεύει τον πληθωρισμό στο 3,3%
Ειδήσεις
11:27 - 22 Απρ 2026

Βρετανία: Ο πόλεμος με το Ιράν εκτοξεύει τον πληθωρισμό στο 3,3%

Reporter.gr Newsroom
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Ο πληθωρισμός στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 3,3% τον Μάρτιο, από 3% τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων. Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη των επιπτώσεων του πολέμου με το Ιράν στις τιμές καταναλωτή.

Κύριος παράγοντας της ανόδου ήταν η εκτίναξη των τιμών καυσίμων, που κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων τριών ετών. Παράλληλα, ανοδικά κινήθηκαν και οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και των τροφίμων, ενώ η άνοδος περιορίστηκε εν μέρει από τις πιο συγκρατημένες αυξήσεις στην ένδυση. Αυξημένο ήταν επίσης το κόστος πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, λόγω της ανόδου του πετρελαίου.

Οι οικονομολόγοι προειδοποιούν ότι οι πιέσεις θα ενταθούν όσο συνεχίζεται η σύγκρουση, με το Ηνωμένο Βασίλειο —ως καθαρό εισαγωγέα ενέργειας— να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο. Οι τιμές καυσίμων και θέρμανσης αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τους επόμενους μήνες.

Παρότι πριν από τον πόλεμο η Τράπεζα της Αγγλίας σχεδίαζε μειώσεις επιτοκίων, τώρα εξετάζεται ακόμη και το ενδεχόμενο αυξήσεων. Ωστόσο, πολλοί εκτιμούν ότι τα επιτόκια θα παραμείνουν σταθερά, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος στασιμοπληθωρισμού. Οι προβλέψεις κάνουν λόγο για πληθωρισμό άνω του 4% έως το φθινόπωρο.

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