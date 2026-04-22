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Δήμος Αθηναίων: Οκτώ νέες παιδικές χαρές παραδίδονται τον Απρίλιο και τον Μάιο
Αυτοδιοίκηση
11:17 - 22 Απρ 2026

Δήμος Αθηναίων: Οκτώ νέες παιδικές χαρές παραδίδονται τον Απρίλιο και τον Μάιο

Reporter.gr Newsroom
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Οκτώ νέες παιδικές χαρές παραδίδει το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου ο Δήμος Αθηναίων, ενισχύοντας το δίκτυο ποιοτικών και ασφαλών δημόσιων χώρων παιχνιδιού και αναψυχής για εκατοντάδες οικογένειες της Αθήνας.
Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Μια παιδική χαρά κάθε μήνα στις γειτονιές της Αθήνας. Από την αρχή της θητείας μας έχουμε παραδώσει συνολικά 24 παιδικές χαρές, νέες ή πλήρως ανακατασκευασμένες, με σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας και προσβασιμότητας. Τα παιδιά χαίρονται τις πρώτες τρεις σε Πατήσια και Πολύγωνο, ενώ σύντομα ακολουθούν νέοι χώροι σε Πλατεία Αττικής, Αμπελόκηπους, Κυψέλη, Κολωνό και Νεάπολη. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ακόμα περισσότερα για τους μικρούς μας φίλους».

Η Πρόεδρος του Οργανισμού, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων, Ρωξάνη Μπέη, ανέφερε: «Η αναβάθμιση των παιδικών χαρών αποτελεί προτεραιότητα μας, καθώς συνδέεται άμεσα με την ποιότητα ζωής των παιδιών και των οικογενειών της πόλης. Συνεχίζουμε να επενδύουμε σε δημόσιους χώρους που είναι ασφαλείς, σύγχρονοι και προσβάσιμοι για όλους».

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, εγκαινίασε την Κυριακή 19 Απριλίου 2026, τρεις (από τις οκτώ) νέες παιδικές χαρές. Η πρώτη βρίσκεται επί των οδών Προμηθέως και Επιδάμνου στα Κάτω Πατήσια, επιφάνειας 510 τ.μ., η δεύτερη με επιφάνεια 210 τ.μ. στην Πλατεία Καρκαβίτσα στα Άνω Πατήσια και η τρίτη στην Πλατεία Παρθένη στο Πολύγωνο, 145 τ.μ.

Το Σάββατο 25 Απριλίου, θα εγκαινιαστεί η νέα παιδική χαρά στην πλατεία Αττικής, στην οδό Κύμης και Αριστομένους. Την Κυριακή 26 Απριλίου, θα γίνουν δύο ακόμα εγκαίνια, στους Αμπελόκηπους, στην οδό Ησαΐα Σαλώνων και Αξιού και στην Άνω Κυψέλη, Αμφιτρίτης και Άλτεως.

Οι παιδικές χαρές που παραδίδονται τελούν υπό την εποπτεία του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και αποτελούν αναβαθμισμένους χώρους παιχνιδιού και κοινωνικοποίησης με καθολική προσβασιμότητα.
Οι προδιαγραφές
Οι νέες παιδικές χαρές εξοπλίστηκαν με σύγχρονα παιχνίδια, υψηλών προδιαγραφών και πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 1176, προσφέροντας πολλαπλές δυνατότητες δημιουργικής απασχόλησης για παιδιά διαφορετικών ηλικιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ασφάλεια και την προσβασιμότητα, με εγκατάσταση ελαστικών δαπέδων απορρόφησης κραδασμών, επαρκή φωτισμό, περιφράξεις, καθώς και υποδομές που εξασφαλίζουν την άνετη πρόσβαση σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ΑμεΑ.

Παράλληλα, οι χώροι διαθέτουν καθιστικά για συνοδούς, πράσινο, σημεία σκίασης και βασικές υποδομές εξυπηρέτησης, δημιουργώντας ένα φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον για καθημερινή χρήση από την τοπική κοινότητα.

Οι εγκαταστάσεις έχουν λάβει τη σχετική Βεβαίωση Ελέγχου από τον φορέα πιστοποίησης OCTOCERT, διασφαλίζοντας ότι κάθε παιχνίδι πληροί τις προδιαγραφές για την αποτροπή ατυχημάτων.

Με τη λειτουργία τους, ο Δήμος Αθηναίων συνεχίζει το πρόγραμμα αναβάθμισης των ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων στις γειτονιές της πόλης, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ζωής των οικογενειών και στην ασφάλεια των παιδιών.
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