ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στη Λουκάρεως – Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
14:02 - 28 Απρ 2026

Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στη Λουκάρεως – Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Ως «πρωτοφανή» χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την επίθεση του ένοπλου 89χρονου στο κτήριο του Ειρηνοδικείου στην Λουκάρεως, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων.  

Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ακόμη η απουσία των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων.

Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά.

Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4n28hq354x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 28/04/2026 - 14:02
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»
Ναυτιλία

Μαύρη Θάλασσα: Πλήγμα στο ελληνικών συμφερόντων «NISSOS SIFNOS»

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας
Πολιτική

Νέα επίθεση Κυριαζίδη σε Κωνσταντοπούλου: Η φράση που άναψε φωτιά - Παραπέμφθηκε στην επιτροπή Δεοντολογίας

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης
Ειδήσεις

Επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι - Τρεις τραυματίες, συνελήφθη ο δράστης

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ &amp; προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028
Ειδήσεις

Τραμπ: Καταδίκασε τη βία, εξαπέλυσε επίθεση στα ΜΜΕ & προανήγγειλε την υποψηφιότητα του για το 2028

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Οικονομία
03/08/2026 - 13:55

Στο ΕΣΠΑ η ολοκληρωμένη δράση «Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση», ύψους 49,98 εκατ. ευρώ

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:37

Allwyn: Απέκτησε 463.200 ίδιες μετοχές – Στο 4,77% το ποσοστό κατοχής

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 13:34

Metlen: Αγορές ιδίων μετοχών συνολικής αξίας €4,45 εκατ.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 13:17

Στεγαστικά δάνεια: Ράλι εκταμιεύσεων στο εξάμηνο με ρεκόρ 13 ετών

Περιβάλλον
03/08/2026 - 12:50

Πάνω από €3 δισ. οι ζημιές από τις πυρκαγιές στην Ευρώπη

Πολιτική
03/08/2026 - 12:48

ΠΑΣΟΚ: Η χώρα χρειάζεται δομική αλλαγή στην Πολιτική Προστασία – Οι απώλειες δεν επιτρέπουν θριαμβολογία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 12:36

Νέες χρηματοδοτήσεις €500 εκατ. για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση από την Πειραιώς μέσω EBRD

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:27

Ουγγαρία: Εκτός λειτουργίας ο πυρηνικός σταθμός Paks λόγω χαμηλής στάθμης του Δούναβη

ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
03/08/2026 - 12:20

Παπαστράτος: Επιχείρηση της χρονιάς στα βραβεία «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας 2026»

Εργασιακά
03/08/2026 - 12:17

ΔΥΠΑ: Πληρωμές €157,7 εκατ. τον Ιούλιο

Ειδήσεις
03/08/2026 - 12:10

Σταματόπουλος (Δασολόγος): Το σύστημα δεν λειτουργεί σωστά - Η Δασική Υπηρεσία δεν έχει πυροσβεστικά μέσα

Οικονομία
03/08/2026 - 12:03

Άνοιξε η πλατφόρμα για το Πόθεν Έσχες - Η προθεσμία για τη δήλωση

Επιχειρήσεις
03/08/2026 - 12:02

Επέκταση του δικτύου της McDonald's με νέες επενδύσεις – Εμβληματική δράση συμπερίληψης

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
03/08/2026 - 11:50

UBS: Ανεβάζει στα €5,1 την τιμή-στόχο για τη Eurobank

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
03/08/2026 - 11:42

Όμιλος AVAX: Σύμβαση ύψους €100,2 εκατ. για φωτοβολταϊκό σταθμό 275,5MW στη Ρουμανία

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:36

Ευρωπαϊκή βιομηχανία: Ρεκόρ ανάπτυξης 4,5 ετών με «αγκάθι» τη χαμηλή ζήτηση

Ειδήσεις
03/08/2026 - 11:21

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για ξυλοδαρμό υπαλλήλου καταστήματος ψιλικών

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 11:11

Κέρδη στις ευρωαγορές με τον Stoxx 600 κοντά σε ιστορικά υψηλά

Ειδήσεις
03/08/2026 - 10:31

Τα ενεργά πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική και οι καμένες εκτάσεις - Εικόνες από δορυφόρο

Πολιτική
03/08/2026 - 10:25

Την Τρίτη (4/8) η κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη - Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:20

Έως 24,58% μπορεί να διαμορφωθεί το ποσοστό της Castellano του Γκότση στην Aktor

Ανακοινώσεις
03/08/2026 - 10:11

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας

Σχόλια Αγοράς
03/08/2026 - 10:02

Χρηματιστήριο: Μετά τον 4ο συνεχόμενο ανοδικό μήνα, στοχεύει τις 2600 μονάδες

Χρηματιστήρια
03/08/2026 - 09:57

Aπώλειες στην Ασία: Βουτιά άνω του 5% για τον Kospi

Εμπορεύματα
03/08/2026 - 09:49

Ο χρυσός ενισχύεται και το πετρέλαιο υποχωρεί μετά την αναβολή επίθεσης στο Ιράν από τον Τραμπ

Πολιτική
03/08/2026 - 09:44

Κατσαφάδος για πυρόπληκτους: Στο 100% η κρατική στήριξη για κατοικίες και επιχειρήσεις

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:33

Λαυράνος: Οι πυροσβέστες επιχειρούν επί ημέρες – Δεν υπάρχουν βάρδιες, είναι εξουθενωμένοι

Ειδήσεις
03/08/2026 - 09:30

Ο Τραμπ επιστρέφει στη διπλωματία, καθώς η νίκη απέναντι στο Ιράν παραμένει «άπιαστο όνειρο»

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
03/08/2026 - 09:12

Τουρισμός και πυρκαγιές: Νέα μεταβλητή για το last minute – Η κρίσιμη μάχη της επόμενης ημέρας

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
03/08/2026 - 08:50

Δώστε επιτέλους αυξήσεις στους πυροσβέστες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ