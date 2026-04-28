Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων: Πρωτοφανής η επίθεση στη Λουκάρεως – Ελλιπή τα μέτρα ασφαλείας

Ως «πρωτοφανή» χαρακτηρίζει σε ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων την επίθεση του ένοπλου 89χρονου στο κτήριο του Ειρηνοδικείου στην Λουκάρεως, η οποία οδήγησε στον τραυματισμό τεσσάρων δικαστικών υπαλλήλων.

Στην ίδια ανακοίνωση, υπογραμμίζεται ακόμη η απουσία των κατάλληλων μέτρων ασφάλειας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση αναφέρει:

«Η σημερινή πρωτοφανής επίθεση ένοπλου εντός του δικαστικού μεγάρου του Πρωτοδικείου Αθηνών στην οδό Λουκάρεως (πρώην Ειρηνοδικείο) με θύματα 4 τραυματίες δικαστικούς υπαλλήλους, κατέδειξε με το χειρότερο δυνατό τρόπο την απουσία κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για την προστασία των δικαστικών υπαλλήλων, των δικαστικών λειτουργών, των δικηγόρων καθώς και του κοινού που βρίσκεται καθημερινά στο χώρο των Δικαστηρίων.

Μετά την προηγούμενη ανακοίνωσή μας για την εισαγωγή όπλου στα δικαστήρια της Ευελπίδων λίγους μήνες πριν, διαπιστώνουμε με πικρό τρόπο, που κόστισε ήδη τη σωματική ακεραιότητα και διακινδύνευσε τη ζωή δικαστικών υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, ότι οι χώροι των Δικαστηρίων παραμένουν ουσιαστικά αφύλακτοι, εκθέτοντας σε κίνδυνο όλους τους παράγοντες της Δικαιοσύνης.

Πραγματικά δεν ξέρουμε τι άλλο περιμένει η Πολιτεία να συμβεί για να αναλάβει τις ευθύνες της! Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κρούει για πολλοστή φορά τον κώδωνα του κινδύνου. Απαιτούμε να ληφθούν άμεσα επαρκή μέτρα που να διαφυλάσσουν την απρόσκοπτη λειτουργία των Δικαστηρίων και την ασφάλεια του προσωπικού της Δικαιοσύνης και όλων των πολιτών, πριν να είναι πολύ αργά.

Ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση στους δικαστικούς υπαλλήλους που τραυματίστηκαν.»

{https://exchange.glomex.com/video/v-di4n28hq354x?integrationId=eexbs1jkg0kofln}