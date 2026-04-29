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Φον Ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στην ΕΕ €500 εκατ. τη μέρα
Ειδήσεις
12:22 - 29 Απρ 2026

Φον Ντερ Λάιεν: Ο πόλεμος στο Ιράν κοστίζει στην ΕΕ €500 εκατ. τη μέρα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρώπη χάνει σχεδόν 500 εκατομμύρια ευρώ την ημέρα, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει το κόστος των ορυκτών καυσίμων, δήλωσε την Τετάρτη (29/4) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, την ώρα που η αναταραχή στον Περσικό Κόλπο συνεχίζει να ταράζει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.      

«Μέσα σε μόλις 60 ημέρες σύγκρουσης, ο λογαριασμός μας για εισαγωγές ορυκτών καυσίμων έχει αυξηθεί κατά πάνω από 27 δισεκατομμύρια ευρώ, χωρίς ούτε ένα επιπλέον μόριο ενέργειας», δήλωσε στο Ευρωκοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Την Τρίτη (28/4), η The Wall Street Journal μετέδωσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ έδωσε εντολή στους συνεργάτες του να προετοιμαστούν για έναν παρατεταμένο αποκλεισμό του Ιράν, μια στρατηγική που στοχεύει να πιέσει την οικονομία της Τεχεράνης περιορίζοντας τη ναυσιπλοΐα προς και από τα λιμάνια της. Η προσέγγιση αυτή ενέχει τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις ροές πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, από όπου διέρχεται το ένα τέταρτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου, καθώς και σημαντικές ποσότητες φυσικού αερίου και λιπασμάτων.

Σύμφωνα με το POLITICO, η φον ντερ Λάιεν παρουσίασε τη σύγκρουση ως ένα ακόμη στοιχείο που αποδεικνύει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να επιταχύνει τη μετάβασή της μακριά από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να προχωρήσει ταχύτερα στον εξηλεκτρισμό.

«Η πορεία προς τα εμπρός είναι προφανής. Πρέπει να μειώσουμε την υπερβολική εξάρτησή μας από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα και να ενισχύσουμε την εγχώρια, προσιτή και καθαρή παραγωγή ενέργειας. Από τις ανανεώσιμες πηγές έως την πυρηνική ενέργεια, με πλήρη σεβασμό στην τεχνολογική ουδετερότητα», ανέφερε.

Η ίδια δήλωσε ότι η Επιτροπή θα παρουσιάσει έως το καλοκαίρι ένα Σχέδιο Δράσης για τον Εξηλεκτρισμό, το οποίο θα περιλαμβάνει ένα «φιλόδοξο» στόχο σε επίπεδο ΕΕ. Σύμφωνα με προσχέδιο της ατζέντας της Επιτροπής που επικαλείται το POLITICO, το σχέδιο αναμένεται πλέον στις 10 Ιουνίου, μαζί με μια ευρύτερη στρατηγική για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας.

Η πρόεδρος της Επιτροπής επανέλαβε επίσης την ανάγκη επιτάχυνσης της προόδου στο πακέτο για τα δίκτυα ενέργειας της ΕΕ, το οποίο βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και των κυβερνήσεων και αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό των υποδομών ώστε να μπορούν να υποστηρίξουν περισσότερη ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές και την αυξανόμενη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, κάλεσε σε στενότερο συντονισμό όσον αφορά τα αποθέματα ντίζελ και καυσίμων αεροσκαφών, την απελευθέρωση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου και την παραγωγή των διυλιστηρίων, μέτρα που εντάσσονται στη συνολική αντίδραση των Βρυξελλών στην ενεργειακή κρίση, όπως παρουσιάστηκε από την Επιτροπή την περασμένη εβδομάδα.

Τελευταία τροποποίηση στις 29/04/2026 - 12:38
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