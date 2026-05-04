ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο για ύποπτο ξέσπασμα hantavirus – Τρεις νεκροί
Ειδήσεις
08:29 - 04 Μάι 2026

Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο για ύποπτο ξέσπασμα hantavirus – Τρεις νεκροί

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές ύστερα από τον θάνατο τριών επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο που διέσχιζε τον Ατλαντικό, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμφάνισης κρουσμάτων του σπάνιου ιού hantavirus.  

Η κατάσταση έχει κινητοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρχές της Νότιας Αφρικής, που διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να περιορίσουν πιθανή εξάπλωση.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, πραγματοποιώντας δρομολόγιο που περιλάμβανε στάσεις στην Ανταρκτική και στα Νησιά Φώκλαντ, με προορισμό τα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με τις νοτιοαφρικανικές αρχές, το πρώτο θύμα ήταν ένας 70χρονος επιβάτης που πέθανε εν πλω και η σορός του μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη. Στη συνέχεια, η 69χρονη σύζυγός του κατέρρευσε σε αεροδρόμιο της Νότια Αφρική και κατέληξε σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ένα τρίτο άτομο έχασε επίσης τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον τρεις επιβάτες παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα.

Ένας ακόμη 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν δύο επιβάτες με συμπτώματα από το πλοίο. Το σκάφος εντοπίστηκε να έχει καταπλεύσει στην Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήρι, μεταφέροντας περίπου 150 τουρίστες και δεκάδες μέλη πληρώματος.

Ο hantavirus αποτελεί μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη, που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με εκκρίσεις μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια και αρουραίοι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων. Προκαλεί σοβαρή αναπνευστική νόσο, γνωστή ως σύνδρομο πνευμονικής προσβολής από hantavirus, με αρχικά συμπτώματα πυρετό και μυϊκούς πόνους, που μπορεί να εξελιχθούν σε έντονη δύσπνοια και βήχα.

Η διεθνής έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον ΠΟΥ να επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα κρούσμα έχει διαγνωστεί εργαστηριακά. Παράλληλα, το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής πραγματοποιεί ιχνηλάτηση επαφών, κυρίως στην περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, για τον εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό, ωστόσο η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση θεωρείται καθοριστική για τη βελτίωση της πρόγνωσης. Το συμβάν αυτό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως τα κρουαζιερόπλοια, και εντείνει την ανησυχία των διεθνών αρχών σε μια περίοδο αυξημένων μετακινήσεων παγκοσμίως.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar
Ειδήσεις

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε
Ειδήσεις

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Μυστράς: Πού οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη
Ειδήσεις

Μυστράς: Πού οφείλεται ο θάνατος του 90χρονου που βρέθηκε σε καταψύκτη

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Πολιτική

Το «αντίο» των πολιτικών στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

Ειδήσεις
08/08/2026 - 18:00

Πένθος για τον Λιονέλ Μέσι – Απεβίωσε ο πατέρας του Χόρχε

Ειδήσεις
08/08/2026 - 17:46

Η Γη αποκτά «σκουπιδότοπο» στο Διάστημα – Μια νέα αγορά γεννιέται

Πολιτική
08/08/2026 - 16:18

ΠΑΣΟΚ κατά Σκέρτσου: Οι πίνακες και οι αναλύσεις του διαρκούν όσο ένα ηλιοβασίλεμα

Υγεία
08/08/2026 - 15:00

Τι να πάρεις μαζί στην παραλία: 10 υγιεινά σνακ για παιδιά που δεν αλλοιώνονται εύκολα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
08/08/2026 - 14:00

Ισχυρές επιδόσεις για τις συστημικές τράπεζες το πρώτο εξάμηνο – Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης μέρας

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:56

Σορός σε προχωρημένη σήψη σε σπηλιά στον Λυκαβηττό – Στο σημείο οι Αρχές

Ειδήσεις
08/08/2026 - 13:30

Aποκάλυψη για την υγεία του Τζο Μπάιντεν: «Ο καρκίνος έχει εξαπλωθεί στα οστά»

Υγεία
08/08/2026 - 13:00

Νέα ευρήματα για τη «γυμναστική» του εγκεφάλου, πέρα από το Sudoku και τα σταυρόλεξα

Ειδήσεις
08/08/2026 - 12:00

Οι 14 μέρες που έφεραν τον Ινφαντίνο στα πρόθυρα της αυτοκαταστροφής

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
08/08/2026 - 11:00

ΥΠΑΑΤ: Υπεγράφη η Κοινή Απόφαση για τα νέα Σχέδια Βελτίωσης

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
08/08/2026 - 10:27

ΠΑΣΕΒΙΠΕ: «Όχι» σε νέους ελέγχους στις επιχειρήσεις μέσα στις Βιομηχανικές Περιοχές

Οικονομία
08/08/2026 - 10:15

Επιμένει η ακρίβεια παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού – Οι παράγοντες που «καίνε» τα νοικοκυριά

Χρηματιστήρια
08/08/2026 - 10:01

Η «συμφωνία» Τραμπ με το Ιράν που δεν ήρθε ποτέ – Γιατί οι αγορές ποντάρουν ξανά και ξανά στην ειρήνη

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
08/08/2026 - 09:54

Νέο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό: Θετική αποτίμηση από τον ΣΕΤΕ, προβληματισμός από την ΠΟΞ

Γιώργος Ραυτόπουλος
08/08/2026 - 09:34

Δεξιότερα της ΝΔ: Το «beef» Βελόπουλου-Λατινοπούλου, ο Σαμαράς και τα «ορφανά» της Καρυστιανού

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
08/08/2026 - 00:01

Πνευματική προσπάθεια, σκέψη και αμφισβήτηση εναντίον ΤΝ

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 23:03

Δεύτερη σερί εβδομάδα ανόδου στη Wall Street – Οι πρωταγωνιστές του ράλι

Πολιτική
07/08/2026 - 22:00

Κατρίνης: Ανησυχητική η αδράνεια της κυβέρνησης στο μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον

Ειδήσεις
07/08/2026 - 21:44

ΗΠΑ: Η Γερουσία ενέκρινε το «πακέτο Γκράχαμ» κατά της Ρωσίας

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/08/2026 - 21:01

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα συμφωνία για χαρτοφυλάκιο έργων ΑΠΕ άνω των 2 GW σε Πολωνία και Ουγγαρία

Πολιτική
07/08/2026 - 21:00

Γιατί συμμαχούν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν – Τι σημαίνει η νέα στρατιωτική συμφωνία για την Ελλάδα

Πολιτική
07/08/2026 - 20:00

Στα χαρακώματα ΠΑΣΟΚ και Γεωργιάδης για τα «σπιτάκια ανακύκλωσης» – Το χρονικό της κόντρας

Χρηματιστήρια
07/08/2026 - 19:04

Ευρωαγορές: Σε θετικό έδαφος η συνεδρίαση – Ποιοι κλάδοι ξεχώρισαν

Ανεμοδείκτης
07/08/2026 - 18:50

Τα νέα Canadair θα πετούν τη νύχτα, αλλά δεν θα κάνουν ρίψεις νερού

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ