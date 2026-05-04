Συναγερμός σε κρουαζιερόπλοιο για ύποπτο ξέσπασμα hantavirus – Τρεις νεκροί

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές ύστερα από τον θάνατο τριών επιβατών σε κρουαζιερόπλοιο που διέσχιζε τον Ατλαντικό, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο εμφάνισης κρουσμάτων του σπάνιου ιού hantavirus.

Η κατάσταση έχει κινητοποιήσει τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τις αρχές της Νότιας Αφρικής, που διεξάγουν εκτεταμένες έρευνες για να περιορίσουν πιθανή εξάπλωση.

Πιο αναλυτικά, το περιστατικό εκτυλίχθηκε στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, το οποίο είχε αναχωρήσει από την Αργεντινή πριν από περίπου τρεις εβδομάδες, πραγματοποιώντας δρομολόγιο που περιλάμβανε στάσεις στην Ανταρκτική και στα Νησιά Φώκλαντ, με προορισμό τα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με τις νοτιοαφρικανικές αρχές, το πρώτο θύμα ήταν ένας 70χρονος επιβάτης που πέθανε εν πλω και η σορός του μεταφέρθηκε στην Αγία Ελένη. Στη συνέχεια, η 69χρονη σύζυγός του κατέρρευσε σε αεροδρόμιο της Νότια Αφρική και κατέληξε σε νοσοκομείο στο Γιοχάνεσμπουργκ. Ένα τρίτο άτομο έχασε επίσης τη ζωή του, ενώ τουλάχιστον τρεις επιβάτες παρουσίασαν παρόμοια συμπτώματα.

Ένας ακόμη 69χρονος Βρετανός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας στο Γιοχάνεσμπουργκ, την ώρα που οι αρχές προσπαθούν να απομακρύνουν δύο επιβάτες με συμπτώματα από το πλοίο. Το σκάφος εντοπίστηκε να έχει καταπλεύσει στην Πράια, στο Πράσινο Ακρωτήρι, μεταφέροντας περίπου 150 τουρίστες και δεκάδες μέλη πληρώματος.

Ο hantavirus αποτελεί μια σπάνια αλλά δυνητικά θανατηφόρα λοίμωξη, που μεταδίδεται κυρίως μέσω επαφής με εκκρίσεις μολυσμένων τρωκτικών, όπως ποντίκια και αρουραίοι, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μεταδοθεί και μεταξύ ανθρώπων. Προκαλεί σοβαρή αναπνευστική νόσο, γνωστή ως σύνδρομο πνευμονικής προσβολής από hantavirus, με αρχικά συμπτώματα πυρετό και μυϊκούς πόνους, που μπορεί να εξελιχθούν σε έντονη δύσπνοια και βήχα.

Η διεθνής έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τον ΠΟΥ να επιβεβαιώνει ότι τουλάχιστον ένα κρούσμα έχει διαγνωστεί εργαστηριακά. Παράλληλα, το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων της Νότιας Αφρικής πραγματοποιεί ιχνηλάτηση επαφών, κυρίως στην περιοχή του Γιοχάνεσμπουργκ, για τον εντοπισμό πιθανών νέων περιστατικών.

Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία ή εμβόλιο για τον ιό, ωστόσο η έγκαιρη ιατρική παρέμβαση θεωρείται καθοριστική για τη βελτίωση της πρόγνωσης. Το συμβάν αυτό αναδεικνύει τους κινδύνους που μπορεί να προκύψουν σε κλειστά περιβάλλοντα, όπως τα κρουαζιερόπλοια, και εντείνει την ανησυχία των διεθνών αρχών σε μια περίοδο αυξημένων μετακινήσεων παγκοσμίως.