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Καζίμιρ (ΕΚΤ): «Σχεδόν αναπόφευκτη» η αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο λόγω ενέργειας και Ιράν
Ειδήσεις
20:20 - 04 Μάι 2026

Καζίμιρ (ΕΚΤ): «Σχεδόν αναπόφευκτη» η αύξηση επιτοκίων τον Ιούνιο λόγω ενέργειας και Ιράν

Reporter.gr Newsroom
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Ο Σλοβάκος κεντρικός τραπεζίτης Πέτερ Καζίμιρ δήλωσε τη Δευτέρα 4/5 ότι μια αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο θεωρείται πλέον σχεδόν αναπόφευκτη, καθώς η άνοδος του ενεργειακού κόστους αναμένεται να επηρεάσει ευρύτερα την οικονομία, ενώ οι εξελίξεις στον πόλεμο με το Ιράν δεν παρουσιάζουν βελτίωση.

Όπως ανέφερε, η ΕΚΤ δεν δεσμεύεται σε προκαθορισμένη πορεία νομισματικής πολιτικής, ωστόσο παραμένει προσηλωμένη στη σταθερή της προσέγγιση. Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, η σύσφιξη της πολιτικής τον Ιούνιο εντάσσεται πλέον στο βασικό σενάριο.

Ο Καζίμιρ σημείωσε ότι η εξέλιξη αυτή είχε ήδη προβλεφθεί από τον Μάρτιο, προσθέτοντας ότι οι πρόσφατες γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις δεν έχουν προσφέρει θετικές εκπλήξεις για τις προοπτικές της οικονομίας.

Παρά τις πιέσεις, τόνισε ότι η κεντρική τράπεζα εξακολουθεί να διαχειρίζεται την κατάσταση από θέση σχετικής σταθερότητας.

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