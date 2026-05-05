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Λούλα - Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 7/5 - Στο τραπέζι εγκληματικότητα και σπάνιες γαίες
Ειδήσεις
23:20 - 05 Μάι 2026

Λούλα - Τραμπ: Πιθανή συνάντηση στην Ουάσιγκτον στις 7/5 - Στο τραπέζι εγκληματικότητα και σπάνιες γαίες

Reporter.gr Newsroom
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Σενάρια για πιθανή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη 7/5 στην Ουάσινγκτον βρίσκονται στο προσκήνιο, σύμφωνα με πληροφορίες από την Μπραζίλια, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ακόμη επίσημη επιβεβαίωση.

Όπως διευκρινίζει πηγή της βραζιλιάνικης προεδρίας, η συνάντηση δεν έχει «κλειδώσει» οριστικά, αν και εξετάζεται ως ενδεχόμενο. Οι δύο ηγέτες έχουν συναντηθεί μέχρι στιγμής μία φορά, τον περασμένο Οκτώβριο στη Μαλαισία, ενώ είχε προγραμματιστεί και δεύτερη επαφή στις αρχές του έτους στην Ουάσινγκτον, η οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Βραζιλίας Ζεράλντο Αλκμίν, βασικό αντικείμενο πιθανών συνομιλιών θα είναι η ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όπως ανέφερε, Βραζιλία και ΗΠΑ μπορούν να αναπτύξουν κοινές δράσεις απέναντι σε διασυνοριακά δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών και όπλων.

Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζεται ότι τον Απρίλιο οι δύο χώρες είχαν ανακοινώσει κοινή πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος, η οποία περιλαμβάνει διασύνδεση δεδομένων μεταξύ της ομοσπονδιακής φορολογικής αρχής της Βραζιλίας και της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP). Στόχος είναι η ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών για τον εντοπισμό παράνομων αποστολών όπλων και ναρκωτικών.

Παράλληλα, στην ατζέντα ενδέχεται να βρεθεί και το ζήτημα των σπάνιων γαιών, στις οποίες η Βραζιλία διαθέτει από τα μεγαλύτερα αποθέματα παγκοσμίως. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκφράσει έντονο ενδιαφέρον για τα κρίσιμα αυτά ορυκτά, που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες από κινητά τηλέφωνα έως στρατιωτικό εξοπλισμό.

Από την πλευρά του, ο Λούλα εμφανίζεται θετικός σε αμερικανικές επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, υπό την προϋπόθεση ότι η Βραζιλία θα διατηρεί τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής αλυσίδας, από την εξόρυξη έως τη διύλιση και την επεξεργασία.

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