Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Η Γάζα βυθίζεται σε ανθρωπιστική καταστροφή – Βαρύ κατηγορώ σε Ισραήλ

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) εξαπέλυσαν βαριές κατηγορίες κατά του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι ο περιορισμός στην πρόσβαση τροφίμων και ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας έχει οδηγήσει σε μια «τεχνητά δημιουργημένη» κρίση υποσιτισμού, με σοβαρό αντίκτυπο κυρίως σε βρέφη, εγκύους και θηλάζουσες γυναίκες.

Η διεθνής ανθρωπιστική οργάνωση αναφέρει ότι στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τα τέλη του 2024 έως τις αρχές του 2026 σε τέσσερις δομές υγείας που στηρίζει στη Γάζα καταγράφουν ανησυχητική αύξηση στις πρόωρες γεννήσεις, στη νεογνική θνησιμότητα και στις αποβολές, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μητέρων που αντιμετώπιζαν υποσιτισμό κατά την εγκυμοσύνη.

Στην έκθεσή τους, οι MSF συνδέουν άμεσα την επιδείνωση της κατάστασης με τον ισραηλινό αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα, αλλά και με τις επιθέσεις σε πολιτικές υποδομές, μεταξύ αυτών και ιατρικές εγκαταστάσεις.

Όπως επισημαίνει η οργάνωση, η συνεχιζόμενη ανασφάλεια, οι μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών, οι περιορισμοί στην είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η μειωμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και υπηρεσίες υγείας έχουν προκαλέσει δραματικές συνέπειες στη μητρική και νεογνική φροντίδα.

Παράλληλα, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα τονίζουν ότι, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τον Οκτώβριο του 2025 μετά από δύο χρόνια πολέμου, η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει εξαιρετικά εύθραυστη. Η οργάνωση καλεί το Ισραήλ να επιτρέψει άμεσα την ανεμπόδιστη είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Η Μέρσι Ροκασπάνα, στέλεχος των MSF, έκανε λόγο για μια «πλήρως ανθρωπογενή κρίση υποσιτισμού», σημειώνοντας ότι πριν από την έναρξη του πολέμου τέτοια φαινόμενα στη Γάζα ήταν σχεδόν ανύπαρκτα.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συνέλεξε η οργάνωση από περισσότερες από 200 μητέρες και νεογνά που νοσηλεύτηκαν σε μονάδες εντατικής θεραπείας νεογνών στα νοσοκομεία της Χαν Γιούνις και της πόλης της Γάζας από τον Ιούνιο του 2025 έως τον Ιανουάριο του 2026, πάνω από το 50% των γυναικών παρουσίασαν υποσιτισμό κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης τους, ενώ περίπου μία στις τέσσερις εξακολουθούσε να βρίσκεται σε κατάσταση υποσιτισμού κατά τον τοκετό.

Οι επιπτώσεις στα νεογνά ήταν ιδιαίτερα σοβαρές: το 90% των βρεφών που γεννήθηκαν από υποσιτισμένες μητέρες ήταν πρόωρα, ενώ το 84% είχε χαμηλό βάρος γέννησης. Επιπλέον, η νεογνική θνησιμότητα εμφανίστηκε διπλάσια σε σχέση με βρέφη που γεννήθηκαν από μητέρες χωρίς υποσιτισμό.

Η έκθεση στρέφεται και κατά του Ανθρωπιστικού Ιδρύματος για τη Γάζα (GHF), ενός ιδιωτικού οργανισμού που είχε τη στήριξη των ΗΠΑ και του Ισραήλ και δημιουργήθηκε πέρυσι με στόχο να αντικαταστήσει τον ΟΗΕ και τις ΜΚΟ στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας, πριν τελικά διαλυθεί τον Νοέμβριο.

Οι MSF υποστηρίζουν ότι με την έναρξη λειτουργίας του GHF, τον Μάιο του 2025, τα σημεία διανομής τροφίμων στη Γάζα μειώθηκαν δραστικά – από περίπου 400 σε μόλις τέσσερα. Ο επικεφαλής της μονάδας επειγόντων περιστατικών των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, Χοσέ Μας, χαρακτήρισε τα συγκεκριμένα σημεία «στρατιωτικοποιημένα και θανατηφόρα».