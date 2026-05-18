ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας
Ειδήσεις
17:49 - 18 Μάι 2026

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Στο Βερολίνο ο Τούρκος υπ. Εξωτερικών Χακάν Φιντάν για συνομιλίες με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ. Αμυντική και οικονομική συνεργασία και οι σχέσεις Άγκυρας-ΕΕ στην ατζέντα.

Σύμφωνα με την DW, σημείο καμπής για τις σχέσεις Τουρκίας-Γερμανίας η σημερινή ημέρα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν θα βρίσκεται σήμερα στο Βερολίνο, όπου μαζί με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ θα πραγματοποιήσουν την 3η Συνάντηση του Μηχανισμού Στρατηγικού Διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας, ύστερα από διακοπή 12 ετών. Τα τουρκικά ΜΜΕ θεωρούν ότι η αναβίωση του διαλόγου αποτελεί σαφή ένδειξη της προόδου που έχει σημειωθεί τελευταία στις διμερείς σχέσεις. Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνάντησης θα συζητηθούν θέματα στρατηγικής, ασφάλειας και άμυνας.

Σημειώνεται ότι το επίσημο πλαίσιο για τον Μηχανισμό Στρατηγικού Διαλόγου Γερμανίας-Τουρκίας καθορίστηκε στα τέλη του 2012 και τέθηκε επίσημα σε ισχύ τον Μάιο του 2013, όταν ο τότε υπουργός Εξωτερικών Αχμέτ Νταβούτογλου επισκέφθηκε το Βερολίνο. Ωστόσο, ο θεσμός αυτός λειτούργησε μόνο για έναν χρόνο, λόγω της επιδείνωσης των σχέσεων Άγκυρας-Βερολίνου. Η απόφαση για την αναβίωση του μηχανισμού ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο Ερντογάνκαι τον Γερμανό καγκελάριο Μερτςκατά τη συνάντησή τους στα τέλη του 2025 στην Άγκυρα. Αυτή τη φορά, κεντρικό θέμα θα είναι η συνεργασία στην άμυνα και την ασφάλεια, ειδικά μετά την έγκριση της Γερμανίας για την αγορά 20 αεροσκαφών Eurofighter Typhoon από την Τουρκία.

Αμυντική συνεργασία και σχέσεις Τουρκίας-ΕΕ

Οι δύο υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν σήμερα την ενίσχυση της συνεργασίας στην παραγωγή αμυντικής βιομηχανίας, ενώ ο Χακάν Φιντάν θα τονίσει τη σημασία της ένταξης της Τουρκίας σε πρωτοβουλίες, έργα και στρατηγικές ασφάλειας και άμυνας υπό την ηγεσία της ΕΕ. Επίσης, την επικαιροποίηση της τελωνειακής ένωσης, τη διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την απελευθέρωση των θεωρήσεων και γενικά την ανάπτυξη της τουρκο-γερμανικής οικονομικής συνεργασίας, που ανέρχεται σε όγκο συναλλαγών 50 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία
Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2
Πολιτική

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...
Ειδήσεις

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ
Ομόλογα

Κύμα πιέσεων στα κρατικά ομόλογα διεθνώς με «οδηγό» τις ΗΠΑ

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών
Ειδήσεις

Γερμανία: Ο πρόεδρος του ifo προτείνει ανώτατο όριο στο ποσοστό δημόσιων δαπανών

Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ
Ειδήσεις

Μερτς: Δεν θα συνιστούσα στα παιδιά μου να μείνουν στις ΗΠΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 19:18

Τραμπ: Απέσυρε την αγωγή 10 δισ. δολαρίων κατά της φορολογικής αρχής των ΗΠΑ

Πολιτική
18/05/2026 - 19:01

ΠΑΣΟΚ: Κατηγορεί την κυβέρνηση για «ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας»

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:56

Ελληνο-Ουκρανικό Επιμελητήριο: Ανέλαβε καθήκοντα η νέα Διοίκηση - Πρόεδρος ο Νίκος Κωστόπουλος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:55

Η Αγάπη Σμπώκου νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ

ΕΜΠΟΡΙΟ
18/05/2026 - 18:53

My market: Επένδυση άνω των €14 εκατ. σε τρία νέα και ανακαινισμένα καταστήματα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/05/2026 - 18:47

ΣΕΤΕ: Η κριτική στο Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και τα «σήματα» για τις νέες προκλήσεις και το ΑΙ

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:43

Κύπρος: Δεν εισήλθε στα χωρικά ύδατα ο στολίσκος Global Sumud

Πολιτική
18/05/2026 - 18:28

Γεωργιάδης vs Σαλμάς: Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για τα νοσοκομειακά απόβλητα

Ειδήσεις
18/05/2026 - 18:27

Μέρκελ: Ορθή η στήριξη στην Ουκρανία, αλλά...

Πολιτική
18/05/2026 - 18:22

Μόλις το 25% των Ελλήνων πιστεύει ότι η χώρα κινείται προς τα εμπρός

Επιχειρήσεις
18/05/2026 - 18:20

NextEra – Dominion: Η mega συμφωνία που δημιουργεί τον μεγαλύτερο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο

Οικονομία
18/05/2026 - 18:11

ΥΠΕΘΟ: «Χρεοκοπημένες συνταγές» οι προτάσεις Ανδρουλάκη για το ιδιωτικό χρέος

Ανακοινώσεις
18/05/2026 - 18:05

Ευρώπη Holdings: Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 50% της Alpha Insurance Brokers με έδρα το Βουκουρέστι

Πολιτική
18/05/2026 - 18:03

Handelsblatt: Από την κρίση στην ανάπτυξη – Ο ρόλος-κλειδί του Χατζηδάκη στις μεταρρυθμίσεις

Πολιτική
18/05/2026 - 18:02

Βαρδακαστάνης: Tο ΠΑΣΟΚ παράγει πολιτική και λύσεις, απέναντι στις κοινωνικές ανισότητες

Σχόλια Αγοράς
18/05/2026 - 17:55

Χρηματιστήριο: Σε χαμηλό 15νθημέρου, παρά το κρεσέντο της ΔΕΗ

Αναλύσεις
18/05/2026 - 17:53

Moody’s: Βλέπει πολιτικό ρίσκο στην Ελλάδα – Τα 4 σενάρια για εκλογές και οικονομία

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:49

DW: Επανεκκίνηση του στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας-Γερμανίας

Πολιτική
18/05/2026 - 17:35

Ο Κασσελάκης συμπαραστέκεται στον Πολάκη: Είναι θύμα του Μπουζουξίδικου #2

Πολιτική
18/05/2026 - 17:34

ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/05/2026 - 17:22

Οι εταιρείες που σηματοδοτούν το αύριο της ελληνικής επιχειρηματικότητας πρωταγωνίστησαν στα Forward Awards 2026

Πολιτική
18/05/2026 - 17:10

ΚΥΣΕΑ: «Πράσινο φως» για επιστροφή των Patriot και φρεγάτες Bergamini

Χρηματιστήρια
18/05/2026 - 17:09

«Φρένο» στη Wall: Φόβοι για επιτόκια και Μέση Ανατολή «ανακόπτουν» το ράλι

Ειδήσεις
18/05/2026 - 17:01

Οι αγορές ανησυχούν για πληθωρισμό και πόλεμο – Η Ευρώπη μένει πίσω στην ΤΝ

Εμπορεύματα
18/05/2026 - 16:48

Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας: Ραγδαία εξάντληση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:46

ΕΛΑΣ: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας για το Final Four της Euroleague

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:38

Η ΕΕ ανανεώνει την εμπορική συμφωνία με το Μεξικό 

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:35

ΗΠΑ και Ιράν στο «παρά πέντε» συμφωνίας: Στο τραπέζι η άρση κυρώσεων για το πετρέλαιο

Ειδήσεις
18/05/2026 - 16:30

Ζελένσκι: Η Ρωσία επιχειρεί την εξαγωγή σιτηρών από την κατεχόμενη Κριμαία μέσω αμερικανικών εταιρειών

Ναυτιλία
18/05/2026 - 16:18

Κικίλιας: Δημοπρατούνται Ψηφιακό Κέντρο Επιχειρήσεων, νέα σκάφη και drones ιπτάμενα, επιφανείας και υποβρύχια

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ