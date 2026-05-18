ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

Και συνεχίζει το κόμμα της Κουμουνδούρου: «Την ώρα που, μέσα στα χρόνια της ακρίβειας, των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και των σκανδάλων:
- το 69% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται,
- οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα και σούπερ μάρκετ,
- η νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική,
- και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών,
- οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που χρωστά στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζουν θεαματικό πλουτισμό, σε αντίθεση με την κατάσταση των βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία εμφανίζεται σταθερή".
Κλείνοντας υποστηρίζει: "Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της "ανάπτυξης” του κ. Μητσοτάκη: η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας».