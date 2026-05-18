ΣΥΡΙΖΑ: Πρόκληση η εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της ΝΔ την τελευταία επταετία

«Τα στοιχεία για την εκρηκτική αύξηση της περιουσιακής κατάστασης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας την τελευταία επταετία αποτελούν πολιτική πρόκληση απέναντι σε μια κοινωνία που πιέζεται καθημερινά», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Και συνεχίζει το κόμμα της Κουμουνδούρου: «Την ώρα που, μέσα στα χρόνια της ακρίβειας, των απευθείας αναθέσεων, των καρτέλ και των σκανδάλων:

το 69% των νοικοκυριών δηλώνει ότι η οικονομική του κατάσταση επιδεινώνεται, οι πολίτες αδυνατούν να πληρώσουν ενοίκια, ρεύμα και σούπερ μάρκετ, η νέα γενιά ζει χωρίς προοπτική, και η χώρα βυθίζεται στη διαρκή ανασφάλεια, την υποβάθμιση του κράτους δικαίου και των θεσμών, οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, που χρωστά στις τράπεζες 500 εκατομμύρια ευρώ, εμφανίζουν θεαματικό πλουτισμό, σε αντίθεση με την κατάσταση των βουλευτών κομμάτων της αντιπολίτευσης, η οποία εμφανίζεται σταθερή".

Κλείνοντας υποστηρίζει: "Αυτή είναι η πραγματική εικόνα της "ανάπτυξης” του κ. Μητσοτάκη: η κοινωνία να στενάζει και ένα κλειστό γαλάζιο σύστημα εξουσίας να πλουτίζει προκλητικά πάνω στα ερείπια της κοινωνικής πλειοψηφίας».