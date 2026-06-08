ΕΕ: Κυρώσεις σε πρόσωπα και οντότητα στο Ιράν για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Την επιβολή κυρώσεων σε βάρος δύο φυσικών προσώπων και μίας οντότητας στο Ιράν ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω της συμμετοχής τους στον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, μιας κρίσιμης θαλάσσιας οδού για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των 27, οι συγκεκριμένες ενέργειες συνδέονται με τον περιορισμό της ναυσιπλοΐας σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά περάσματα διεθνώς, από το οποίο διακινείται συνήθως περίπου το 20% των παγκόσμιων υδρογονανθράκων.

Η ΕΕ αναφέρει ότι ο αποκλεισμός των Στενών, ο οποίος –όπως επισημαίνεται– βρίσκεται σε εξέλιξη από τα τέλη Φεβρουαρίου, συνιστά απάντηση του Ιράν στον πόλεμο που έχουν εξαπολύσει το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή.

Σε επίσημη δήλωσή της, η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει ότι «οι ενέργειες αυτές αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο και παραβιάζουν κατοχυρωμένα δικαιώματα, τόσο όσον αφορά τη διαμετακόμιση όσο και τη διέλευση μέσω διεθνών στενών».

Νέο καθεστώς κυρώσεων

Τα μέτρα εντάσσονται στο πλαίσιο ενός νέου καθεστώτος κυρώσεων που έχει θεσπίσει η ΕΕ, το οποίο επιτρέπει την καταχώριση προσώπων και οντοτήτων που εμπλέκονται σε ενέργειες του Ιράν οι οποίες, σύμφωνα με τις Βρυξέλλες, απειλούν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα στη Μέση Ανατολή.

Οι κυρώσεις προβλέπουν απαγόρευση εισόδου ή διέλευσης των συγκεκριμένων προσώπων από το έδαφος της ΕΕ, καθώς και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων εντός της Ένωσης.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές εταιρείες και πολίτες απαγορεύεται να συνάπτουν οικονομικές ή χρηματοπιστωτικές συναλλαγές με τα πρόσωπα ή τις οντότητες που έχουν συμπεριληφθεί στον κατάλογο κυρώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εφαρμόζει ήδη σειρά κυρώσεων σε βάρος του Ιράν, μεταξύ άλλων για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και για την παροχή υποστήριξης προς τη Ρωσία στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Με τις νέες αποφάσεις, οι Βρυξέλλες διευρύνουν το πλαίσιο πίεσης, στοχεύοντας πλέον και όσους εμπλέκονται σε ενέργειες που, σύμφωνα με την ΕΕ, θέτουν σε κίνδυνο την ομαλή και ασφαλή ναυσιπλοΐα σε μια από τις πιο στρατηγικές θαλάσσιες περιοχές του πλανήτη.