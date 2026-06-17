Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λούλα ντα Σίλβα, δήλωσε την Τετάρτη (17/6) ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δε θα πρέπει να παρεμβαίνει στην εκλογική διαδικασία της Βραζιλίας, ενόψει των προεδρικών εκλογών που είναι προγραμματισμένες για τον Οκτώβριο.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7, ο Λούλα ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει το δικαίωμα να διατηρεί τις δικές του πολιτικές και ιδεολογικές προτιμήσεις, υπογράμμισε όμως ότι οι εκλογές στη Βραζιλία αποτελούν αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει μια τέταρτη θητεία στο ανώτατο αξίωμα της χώρας, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου.