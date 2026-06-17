Λούλα: Ο Τραμπ δεν πρέπει να παρεμβαίνει στις βραζιλιάνικες εκλογές

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε μετά την ολοκλήρωση της συνόδου κορυφής της G7, ο Λούλα ανέφερε ότι ο Τραμπ έχει το δικαίωμα να διατηρεί τις δικές του πολιτικές και ιδεολογικές προτιμήσεις, υπογράμμισε όμως ότι οι εκλογές στη Βραζιλία αποτελούν αποκλειστικά εσωτερική υπόθεση της χώρας.
Υπενθυμίζεται ότι ο Βραζιλιάνος πρόεδρος, ο οποίος επιδιώκει να εξασφαλίσει μια τέταρτη θητεία στο ανώτατο αξίωμα της χώρας, αναμένεται να βρεθεί αντιμέτωπος με τον γερουσιαστή Φλάβιο Μπολσονάρου, γιο του πρώην ακροδεξιού προέδρου Ζαΐρ Μπολσονάρου.