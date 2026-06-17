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Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ
Ειδήσεις
23:05 - 17 Ιουν 2026

Αλβανία: Συνεχίζονται οι αντικυβερνητικές διαδηλώσεις κατά των επενδύσεων που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ

Reporter.gr Newsroom
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Η πολιτική αντιπαράθεση στην Αλβανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αντικυβερνητικές κινητοποιήσεις και το λεγόμενο «κίνημα των φλαμίνγκο» εξακολουθούν να εκφράζουν την αντίθεσή τους στα μεγάλης κλίμακας επενδυτικά σχέδια που συνδέονται με την οικογένεια Τραμπ.      

Πιο αναλυτικά, οι αντιδράσεις επικεντρώνονται κυρίως στις επίμαχες τουριστικές επενδύσεις, οι οποίες, σύμφωνα με τους επικριτές τους, επηρεάζουν ζητήματα που αφορούν την ελληνική εθνική μειονότητα και περιουσίες της ομογένειας, με καταγγελίες για χρήση αμφισβητούμενων ή πλαστών τίτλων ιδιοκτησίας.

Την ίδια στιγμή, παρά τις επισημάνσεις και τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, επέλεξε να απαντήσει με ειρωνικό τρόπο, αναφερόμενος μάλιστα προσωπικά στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, σαφές μήνυμα προς τα Τίρανα απέστειλε και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης.

Για 17η συνεχόμενη ημέρα, διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στα Τίρανα ζητώντας την παραίτηση του Έντι Ράμα και εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην κατασκευή πολυτελούς τουριστικού συγκροτήματος στην προστατευόμενη παραθαλάσσια περιοχή της Σβέρνιτσα. Το έργο φέρεται να συνδέεται με επιχειρηματικά συμφέροντα του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Αμερικανού προέδρου.

Από την πλευρά του, ο Ράμα υπερασπίζεται την επένδυση, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις για πιθανή συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, επιβεβαίωσε ότι ο Τζάρεντ Κούσνερ συγκαταλέγεται μεταξύ των ενδιαφερόμενων επενδυτών.

Παρότι το Ευρωκοινοβούλιο στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας, στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγησης της προόδου της χώρας επισημαίνεται ότι εξακολουθούν να υφίστανται σημαντικές προκλήσεις, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Σχολιάζοντας τη διαδικασία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Αλβανός πρωθυπουργός χρησιμοποίησε μια συμβολική αναφορά στην οικογένεια της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Όπως είπε, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι μια ιδιαίτερα επιτυχημένη μητέρα, η οποία δεν περίμενε τα παιδιά της να μεγαλώσουν χωριστά πριν καθίσουν μαζί στο ίδιο τραπέζι, αλλά τα μεγάλωσε από κοινού, επιχειρώντας έτσι να κάνει έναν παραλληλισμό με τη διαδικασία ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Από την πλευρά της Ελλάδας, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε από το βήμα της Βουλής ότι η ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας προϋποθέτει πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας και τον σεβασμό των δικαιωμάτων της εθνικής μειονότητας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των περιουσιακών τους δικαιωμάτων.

Παράλληλα, νέες κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Χειμάρρα. Πιο συγκεκριμένα, τοπικοί φορείς και σύλλογοι έχουν ανακοινώσει διαμαρτυρία για την κατεδάφιση φράχτη στην περιοχή «Κακώματα», η οποία έχει δεσμευθεί για τουριστική αξιοποίηση. Η συγκέντρωση αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Κυριακή (21/6) και διοργανώνεται από τη νεοσύστατη πρωτοβουλία «Ελεύθερη Αλβανία χωρίς φράχτες», με τη συμμετοχή, όπως αναμένεται, και εκπροσώπων της ελληνικής ομογένειας.

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