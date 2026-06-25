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Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς
Ειδήσεις
22:28 - 25 Ιουν 2026

Βενεζουέλα: Εφιάλτης για πάνω από 36.000 αγνοούμενους – 188 οι νεκροί από τους φονικούς σεισμούς

Reporter.gr Newsroom
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Στους 188 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών στη Βενεζουέλα εξαιτίας των δύο «φονικών» σεισμών που μέσα σε 40 δευτερόλεπτα βύθισαν τη χώρα στο χάος.  

Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα απολογισμό, οι τραυματίες φτάνουν στους 1.520, ενώ 200 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι. Με βάση, δε, μία ανεπίσημη καταγραφή συγγενών, περίπου 36.000 άνθρωποι έχουν δηλωθεί ως αγνοούμενοι.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djicdysfcg7t?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Ωστόσο, επιστημονικές εκτιμήσεις πιθανολογούν πως ο τελικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να κυμανθεί μεταξύ ενός εφιαλτικού εύρους, από 10.000 έως ακόμη και 100.000 ανθρώπους.

Διασώστες αναφέρουν ότι σε πολλές περιοχές ακούγονται ακόμη φωνές εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια, ενώ η έλλειψη ηλεκτροδότησης και οι συνεχείς μετασεισμοί δυσκολεύουν σημαντικά το έργο των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djid7n5xqmuh?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η Λα Γκουάιρα στο επίκεντρο της καταστροφής

Η μεγαλύτερη καταστροφή έχει καταγραφεί στην παράκτια περιοχή Λα Γκουάιρα, στα βόρεια της χώρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί από τις αρχές ως «ζώνη απόλυτης καταστροφής».

Εκεί, στρατιωτικές δυνάμεις, πυροσβέστες και ειδικές ομάδες διάσωσης επιχειρούν αδιάκοπα μέσα σε ένα εξαιρετικά δύσκολο περιβάλλον. Δεκάδες μετασεισμοί εξακολουθούν να ταρακουνούν την περιοχή, προκαλώντας νέες καταρρεύσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο για τους διασώστες.

Το γεγονός ότι η καταστροφική δόνηση σημειώθηκε γύρω στις 5 το πρωί, ημέρα εθνικής αργίας, επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς μεγάλος αριθμός πολιτών βρισκόταν μέσα στις κατοικίες του την ώρα του σεισμού. Οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι εκατοντάδες άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα ερείπια πολυκατοικιών και κατοικιών που κατέρρευσαν.

Χωρίς νερό και φυσικό αέριο μεγάλες περιοχές

Σημαντικό μέρος των βασικών υποδομών έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Η υδροδότηση έχει διακοπεί σε πολλές περιοχές, ενώ οι αρχές προχώρησαν προληπτικά στη διακοπή της παροχής φυσικού αερίου λόγω του κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών και εκρήξεων.

Παράλληλα, ανεστάλησαν οι χρηματιστηριακές συναλλαγές στο Καράκας, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι σε κρίσιμες κρατικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής αναφορές, οι βασικές πετρελαϊκές υποδομές της χώρας δεν έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, γεγονός που αποτρέπει έναν επιπλέον κίνδυνο για την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια της Βενεζουέλας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djibk98914ch?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Οι εκτιμήσεις του Ευθύμη Λέκκα

«Ακόμα δεν μπορούμε να φανταστούμε τι ακριβώς έχει συμβεί», δήλωσε στο ΕΡΤNews ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκκας, περιγράφοντας την κατάσταση ως μία από τις σοβαρότερες φυσικές καταστροφές που έχουν πλήξει τη Λατινική Αμερική τα τελευταία χρόνια.

Ο κ. Λέκκας προειδοποίησε ότι η πλήρης εικόνα της καταστροφής δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί και ότι με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύπτονται συνεχώς νέες εστίες καταστροφής, γεγονός που οδηγεί σε συνεχή αναθεώρηση προς τα πάνω του αριθμού των θυμάτων.

Όπως εξήγησε, οι δύο σεισμοί εκδηλώθηκαν πάνω σε μεγάλα ενεργά ρήγματα της βορειοανατολικής προέκτασης των Άνδεων και επηρέασαν διαφορετικού τύπου κατασκευές.

Ο πρώτος σεισμός των 7,2 Ρίχτερ, λόγω του μικρού εστιακού βάθους του, έπληξε κυρίως χαμηλότερα κτήρια και κατασκευές μικρού όγκου. Ο δεύτερος, ισχυρότερος σεισμός των 7,5 Ρίχτερ, με εστιακό βάθος περίπου 20 έως 25 χιλιομέτρων, επηρέασε κυρίως πολυώροφα κτήρια, πολλαπλασιάζοντας τις καταρρεύσεις και τις απώλειες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djiah03imq7d?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Διεθνής κινητοποίηση

Η διεθνής κοινότητα έχει ήδη κινητοποιηθεί για την παροχή βοήθειας στη δοκιμαζόμενη χώρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή ειδικών ομάδων έρευνας και διάσωσης, καθώς και ανθρωπιστικού υλικού, ενώ αντίστοιχες πρωτοβουλίες έχουν αναλάβει και αρκετές χώρες της Λατινικής Αμερικής.

Η ανθρωπιστική πρόκληση είναι τεράστια, καθώς πριν ακόμη από τον σεισμό σχεδόν οκτώ εκατομμύρια πολίτες στη Βενεζουέλα είχαν ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας και μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας.

Καθώς οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών αυξάνεται από ώρα σε ώρα, οι αρχές φοβούνται ότι η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις φονικότερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-djiablwab1y1?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

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