Ηγέτης της Χεζμπολάχ κατά της συμφωνίας Ισραήλ – Λιβάνου: Η συμφωνία είναι άκυρη

Νέες εντάσεις προκαλεί στη Μέση Ανατολή η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν στην Ουάσιγκτον το Ισραήλ, ο Λίβανος και οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η Χεζμπολάχ απορρίπτει κατηγορηματικά το περιεχόμενό της, χαρακτηρίζοντάς την «άκυρη» και αντίθετη στα συμφέροντα του Λιβάνου.

Ο γενικός γραμματέας της σιιτικής οργάνωσης, Ναΐμ Κάσεμ, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά της συμφωνίας, υποστηρίζοντας ότι αποτελεί «ταπεινωτική» και «επαίσχυντη» εξέλιξη, η οποία οδηγεί, όπως είπε, σε εγκατάλειψη της εθνικής κυριαρχίας του Λιβάνου.

«Η συμφωνία είναι άκυρη»

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ υποστήριξε ότι η συμφωνία που υπεγράφη στην αμερικανική πρωτεύουσα δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για τη διευθέτηση της κατάστασης στα σύνορα Ισραήλ – Λιβάνου.

Όπως ανέφερε, η λιβανική κυβέρνηση, μέσω της αποδοχής του πλαισίου αυτού, ουσιαστικά «νομιμοποιεί» την ισραηλινή κατοχή λιβανικών εδαφών, ενώ επανέλαβε ότι το μοναδικό κείμενο που θα πρέπει να εφαρμοστεί είναι το μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο υπεγράφη στις 17 Ιουνίου και προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο.

«Η συμφωνία της Ουάσιγκτον είναι άκυρη και πρέπει να αντικατασταθεί από τους όρους του πρωτοκόλλου Ιράν – ΗΠΑ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ο αφοπλισμός αποτελεί κόκκινη γραμμή»

Ο Ναΐμ Κάσεμ στάθηκε ιδιαίτερα στη διάταξη της συμφωνίας που συνδέει τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τον νότιο Λίβανο με τον αφοπλισμό μη κρατικών ένοπλων οργανώσεων.

Ο επικεφαλής της Χεζμπολάχ προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να τεθεί ως προϋπόθεση ο αφοπλισμός της οργάνωσης για την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού συνιστά παραβίαση «κόκκινων γραμμών» και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον νότιο Λίβανο

Την ίδια ώρα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε αεροπορικό πλήγμα στην περιοχή της Ναμπατίγια, στον νότιο Λίβανο, σηματοδοτώντας την πρώτη στρατιωτική επιχείρηση μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας-πλαίσιο.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, στόχος της επιδρομής ήταν ομάδα προσώπων που, κατά την ισραηλινή εκτίμηση, αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις του Ισραήλ που επιχειρούν στην περιοχή.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού δήλωσε στο AFP ότι η επιχείρηση στράφηκε εναντίον «φερόμενων τρομοκρατών που συνιστούσαν απειλή για Ισραηλινούς στρατιώτες», διευκρινίζοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της επιδρομής.

Νέα αβεβαιότητα για την εφαρμογή της συμφωνίας

Οι δηλώσεις της ηγεσίας της Χεζμπολάχ, σε συνδυασμό με τη νέα ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση στον νότιο Λίβανο, δημιουργούν νέα ερωτήματα για τη δυνατότητα εφαρμογής της συμφωνίας που υπεγράφη στην Ουάσιγκτον.

Η απόρριψη του πλαισίου από τη Χεζμπολάχ, η οποία εξακολουθεί να αποτελεί ισχυρό στρατιωτικό και πολιτικό παράγοντα στον Λίβανο, αναμένεται να δυσκολέψει την υλοποίηση των προβλεπόμενων δεσμεύσεων, ενώ η νέα ανταλλαγή στρατιωτικών ενεργειών καταδεικνύει ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, παρά τις πρόσφατες διπλωματικές πρωτοβουλίες.