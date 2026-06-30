NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Παρά τις δημόσιες αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο και τέσσερις διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ομάν υπέβαλε πρόσφατα επίσημη πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς συμμάχους, η οποία προβλέπει την επιβολή τελών στις ναυτιλιακές εταιρείες για τη χρήση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Πηγή με γνώση της αμερικανικής θέσης ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη παραλάβει την πρόταση και προγραμματίζουν επαφές με τις αρχές του Ομάν, προκειμένου να εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους. Όλες οι πηγές που επικαλούνται οι New York Times μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό αντικείμενο των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομανική πρόταση αντλεί στοιχεία από το μοντέλο που εφαρμόζεται στα Στενά της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης, όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας χρηματοδοτείται μέσω εθελοντικών εισφορών που διαχειρίζεται ιδιωτικό ίδρυμα, αντί της επιβολής υποχρεωτικών διοδίων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν το αντίστοιχο σύστημα στα Στενά του Ορμούζ θα βασίζεται σε εθελοντικές ή υποχρεωτικές καταβολές. Περιφερειακός διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι εισφορές θα είναι προαιρετικές, ακολουθώντας το πρότυπο των Στενών της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης. Αντίθετα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα τέλη θα είναι υποχρεωτικά για όλα τα πλοία που διέρχονται από το Στενό.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν αυτόν τον μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες, προβλέπει ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει χωρίς χρεώσεις για μεταβατική περίοδο 60 ημερών, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το οριστικό καθεστώς λειτουργίας της θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ομάν για το πλαίσιο που θα ισχύσει μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Πηγή που γνωρίζει τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στους New York Times ότι η Ουάσιγκτον αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με το Ομάν και εκτιμά πως οι διαφορές σχετικά με την πρόταση μπορούν να επιλυθούν μέσω τεχνικών διαβουλεύσεων.