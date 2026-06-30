ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ
Ειδήσεις
17:19 - 30 Ιουν 2026

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Παρά τις δημόσιες αντιδράσεις της Ουάσιγκτον, το Ιράν και το Ομάν συνεχίζουν τις διαβουλεύσεις για την επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το οποίο επικαλείται Ιρανό αξιωματούχο και τέσσερις διπλωματικές πηγές.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ομάν υπέβαλε πρόσφατα επίσημη πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και άλλους δυτικούς συμμάχους, η οποία προβλέπει την επιβολή τελών στις ναυτιλιακές εταιρείες για τη χρήση του στρατηγικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος.

Πηγή με γνώση της αμερικανικής θέσης ανέφερε ότι οι Αμερικανοί διαπραγματευτές έχουν ήδη παραλάβει την πρόταση και προγραμματίζουν επαφές με τις αρχές του Ομάν, προκειμένου να εκφράσουν τις επιφυλάξεις τους. Όλες οι πηγές που επικαλούνται οι New York Times μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Το καθεστώς λειτουργίας των Στενών του Ορμούζ εξακολουθεί να αποτελεί βασικό αντικείμενο των συνομιλιών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για την επίτευξη μιας μόνιμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η ομανική πρόταση αντλεί στοιχεία από το μοντέλο που εφαρμόζεται στα Στενά της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης, όπου η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας χρηματοδοτείται μέσω εθελοντικών εισφορών που διαχειρίζεται ιδιωτικό ίδρυμα, αντί της επιβολής υποχρεωτικών διοδίων.

Ωστόσο, παραμένει ασαφές αν το αντίστοιχο σύστημα στα Στενά του Ορμούζ θα βασίζεται σε εθελοντικές ή υποχρεωτικές καταβολές. Περιφερειακός διπλωμάτης υποστήριξε ότι οι εισφορές θα είναι προαιρετικές, ακολουθώντας το πρότυπο των Στενών της Μαλάκας και της Σιγκαπούρης. Αντίθετα, Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι τα τέλη θα είναι υποχρεωτικά για όλα τα πλοία που διέρχονται από το Στενό.

Η συμφωνία-πλαίσιο που υπέγραψαν αυτόν τον μήνα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, η οποία έθεσε τέλος στις εχθροπραξίες, προβλέπει ότι η εμπορική ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνει χωρίς χρεώσεις για μεταβατική περίοδο 60 ημερών, έως ότου ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για το οριστικό καθεστώς λειτουργίας της θαλάσσιας οδού.

Παράλληλα, η συμφωνία προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ιράν και Ομάν για το πλαίσιο που θα ισχύσει μετά τη λήξη της μεταβατικής περιόδου.

Πηγή που γνωρίζει τη θέση της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσε στους New York Times ότι η Ουάσιγκτον αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνεργασία με το Ομάν και εκτιμά πως οι διαφορές σχετικά με την πρόταση μπορούν να επιλυθούν μέσω τεχνικών διαβουλεύσεων.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα
Ειδήσεις

Τραμπ: Νέος γύρος συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν την Τρίτη (30/6) στη Ντόχα

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Παραμένει υποτονική η κίνηση – Παρουσία και ελληνικών πλοίων

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ
Ειδήσεις

Πεζεσκιάν: ΗΠΑ και Ιράν ανοίγουν δίαυλο αποκλιμάκωσης – Αποδεσμεύονται $6 δισ. από το Κατάρ

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν
Ειδήσεις

Πούτιν: Περιμένουμε τους Αμερικανούς διαπραγματευτές όταν σταματήσουν να ασχολούνται με το Ιράν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
30/06/2026 - 18:39

Σφοδρή σύγκρουση Μαξίμου – ΠΑΣΟΚ για τον Ταλ Ντίλιαν: Πόλεμος ανακοινώσεων και βαριές αιχμές

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:31

AVE: Απέκτησε το 32,05% της YALCO μέσω αύξησης κεφαλαίου €5 εκατ.

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 18:21

ΣΕΒΕ: 51η Τακτική Γενική Συνέλευση – Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Ναυτιλία
30/06/2026 - 18:20

Αλλαγές στην πλοήγηση του Πειραιά – Προειδοποίηση για την ανταγωνιστικότητα του λιμανιού

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:13

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο μπλοκάρει το σχέδιο Τραμπ για κατάργηση της ιθαγένειας εκ γεννήσεως

Σχόλια Αγοράς
30/06/2026 - 18:07

Χρηματιστήριο: Με ήπια διόρθωση έκλεισε ο Ιούνιος – Στο 16% η απόδοση του α' εξαμήνου

Ανακοινώσεις
30/06/2026 - 18:03

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Ανοίγει βιβλίο προσφορών για διάθεση τίτλων 500 εκατ. ευρώ

Ειδήσεις
30/06/2026 - 18:02

Φωτιά στο Δερβένι Θεσσαλονίκης: Εντοπίστηκε σορός κατά την επιχείρηση κατάσβεσης

Οικονομία
30/06/2026 - 17:52

ΥΠΕΘΟ-ΑΑΔΕ: Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης ύψους €150 ανά παιδί σε 950 χιλιάδες οικογένειες

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:46

Γερμανία: Υποχώρηση πληθωρισμού στο 2,3% τον Ιούνιο – Καθοριστική η πτώση στις τιμές καυσίμων

Πολιτική
30/06/2026 - 17:33

ΠΑΣΟΚ: Αληθεύει ότι η κυβέρνηση θα ψηφίσει τροπολογία για την προστασία του Ταλ Ντίλιαν;

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
30/06/2026 - 17:32

Λαϊκό Λαχείο: Τέσσερις μεγάλοι νικητές κέρδισαν από €250.000 - Την 1/7 η κλήρωση για συνολικά κέρδη μέχρι και €2 εκατ.

Οικονομία
30/06/2026 - 17:24

Χατζηδάκης: Ξεκίνησε η διασύνδεση του IRIS με ευρωπαϊκά συστήματα πληρωμών

Πολιτική
30/06/2026 - 17:21

Βουλή: «Πράσινο φως» για την άρση ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Ειδήσεις
30/06/2026 - 17:19

NYT: Στο τραπέζι η επιβολή τελών στα πλοία που διέρχονται στα Στενά του Ορμούζ

Χρηματιστήρια
30/06/2026 - 17:08

Ισχυρό πρώτο εξάμηνο για τη Wall – Συγκρατημένες αλλά θετικές κινήσεις στην τελευταία συνεδρίαση

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:59

Συμβόλαιο θανάτου στα Εξάρχεια: Πώς έφτασαν οι αρχές στα ίχνη του 28χρονου

Εργασιακά
30/06/2026 - 16:53

Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη για την πρόσληψη 600 Πυροσβεστών Γενικών Καθηκόντων επί θητεία στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:50

Βρετανία: Εξετάζει παρέμβαση στην εξαγορά της Warner Bros λόγω ανησυχιών για την πολυφωνία στα ΜΜΕ

Πολιτική
30/06/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης: Πολιτική αλλαγή για ισχυρή στεγαστική πολιτική και καλύτερα εργασιακά δικαιώματα

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
30/06/2026 - 16:39

Πειραιώς: Συμμετέχει με το IRIS Payments στο EuroPA για δωρεάν και άμεσες διασυνοριακές μεταφορές χρημάτων

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 16:34

Πράσινο φως για το APOLLOCO₂: Ευρωπαϊκή χρηματοδότηση 169,3 εκατ. ευρώ στον ΔΕΣΦΑ

Επιχειρήσεις
30/06/2026 - 16:33

Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Παραμένει στη θέση του προέδρου ο Γεώργιος Αλεξόπουλος

Οικονομία
30/06/2026 - 16:24

ΙΟΒΕ: Στα €417 δισ. ευρώ το ιδιωτικό χρέος στην Ελλάδα – Υψηλές οι ληξιπρόθεσμες οφειλές

Πολιτική
30/06/2026 - 16:18

Alco: Πρώτη η ΝΔ, ανεβαίνει η ΕΛΑΣ – Αλλά το 70% δηλώνει αρνητικό σε τρίτη θητεία Μητσοτάκη

Ειδήσεις
30/06/2026 - 16:08

Λαγκάρντ: Λιγότερο ευάλωτη σε εξωτερικούς «κραδασμούς» η ευρωπαϊκή οικονομία

Ειδήσεις
30/06/2026 - 15:58

Νέο ρεκόρ στην «ψαλίδα» πλούτου: Στους 3.302 οι δισεκατομμυριούχοι παγκοσμίως – Η θέση της Ελλάδας

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
30/06/2026 - 15:52

AEGEAN: Νέος κύκλος του Προγράμματος Υποτροφιών για ακόμη 40 υποψήφιους πιλότους

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
30/06/2026 - 15:51

Ξεκινούν σήμερα 30/6 οι πληρωμές του προγράμματος «Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσίφωνα»

Οικονομία
30/06/2026 - 15:45

Παπακωνσταντίνου (ΤτΕ): Η Ευρώπη χτίζει το μέλλον των πληρωμών με πυλώνα το ψηφιακό ευρώ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ