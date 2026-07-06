Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

Ο Ντόναλντ Τραμπ κατάφερε με τις παρεμβάσεις του να φέρει το Παγκόσμιο Κύπελλο στα άνω κάτω, προκαλώντας θεσμικό σεισμό, διεθνείς αντιδράσεις και ένα άνευ προηγουμένου ερώτημα: ποιος τελικά αποφασίζει μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου;

Η «κόκκινη κάρτα» που άναψε φωτιές

Όλα ξεκίνησαν από μια φάση στον αγώνα των ΗΠΑ με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, όταν ο Φολαρίν Μπαλογκάν αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Η τιμωρία του ήταν αυτόματη: ένας αγώνας αποκλεισμού, κάτι απολύτως προβλεπόμενο από τους κανονισμούς.

Ή τουλάχιστον… μέχρι να μπει στο παιχνίδι η πολιτική.

Το τηλεφώνημα που άλλαξε τα δεδομένα

Σύμφωνα με αποκαλύψεις που έχουν προκαλέσει διεθνή αναταραχή, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε απευθείας με τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο, ζητώντας επανεξέταση της ποινής.

Κάπου ανάμεσα σε «όλοι λένε ότι ήταν λάθος» και σε διπλωματικές διαβεβαιώσεις, η απόφαση ανατράπηκε. Η FIFA ενεργοποίησε έναν σπάνια χρησιμοποιούμενο κανονισμό (το περιβόητο Άρθρο 27), δίνοντας στον παίκτη το δικαίωμα συμμετοχής στον αγώνα με το Βέλγιο.

Τυχαίο; Θεσμική ευελιξία; Ή απλώς μια νέα ερμηνεία του «fair play» με πολιτική υπογραφή;

Ινφαντίνο – Τραμπ: μια σχέση… πιο κοντινή από το VAR

Η σχέση των δύο ανδρών δεν είναι μυστικό ότι έχει βάθος χρόνου. Συχνές συναντήσεις, δημόσιες φιλοφρονήσεις και μια οικειότητα που, όπως φαίνεται, ξεπερνά τα όρια της διπλωματίας.

Στον Λευκό Οίκο, η υπόθεση αντιμετωπίστηκε σχεδόν ως εθνική προτεραιότητα. Στη FIFA, ως… διαδικαστικό ζήτημα. Κάπου ανάμεσα, το ποδόσφαιρο.

Βέλγιο: «Αυτό δεν είναι ποδόσφαιρο»

Η αντίδραση της βελγικής ομοσπονδίας ήταν άμεση και κάθετη. «Κατάπληξη» και «εξέταση όλων των επιλογών» ήταν η επίσημη γραμμή, πίσω από την οποία κρύβεται μια πιο απλή ανάγνωση: δεν έχει ξαναγίνει.

Και κάπως έτσι, μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει νοκ άουτ αγώνα γνωρίζοντας ότι απέναντί της δεν είναι μόνο οι ΗΠΑ, αλλά και ένα θεσμικό προηγούμενο που μοιάζει να γράφεται σε πραγματικό χρόνο.

UEFA και Κομισιόν: θεσμική ψυχραιμία με φόντο την καταιγίδα

Η UEFA χαρακτήρισε την απόφαση «ακατανόητη και αδικαιολόγητη», μιλώντας για «κόκκινη γραμμή» που ξεπεράστηκε. Χωρίς όμως να προχωρά σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πιο προσεκτική, υπενθύμισε την ανάγκη για αυτονομία του αθλητισμού και διαφάνεια, αποφεύγοντας κάθε ευθεία σύγκρουση. Με άλλα λόγια: θεσμική ανησυχία με… ευρωπαϊκή ευγένεια.

Γιατί στο τέλος της ημέρας, κανείς δεν θέλει να πει ανοιχτά ότι το VAR της πολιτικής μόλις μπήκε στο παιχνίδι.

Η «σπάνια διάταξη» και η ακόμα πιο σπάνια διαφάνεια

Η FIFA επικαλέστηκε το Άρθρο 27, μια διάταξη που επιτρέπει διακριτική ευχέρεια στην επιβολή ποινών. Μόνο που η επίκλησή της σε τέτοιο επίπεδο αγώνα και με τέτοιο timing, άνοιξε περισσότερα ερωτήματα απ’ όσα έκλεισε.

Η έλλειψη λεπτομερούς αιτιολόγησης απλώς πρόσθεσε καύσιμο στη φωτιά. Ή, όπως θα έλεγε κάποιος πιο κυνικός, «η διαφάνεια πήρε άδεια διαρκείας».

Ο Τραμπ δεν ξέρει τι είναι η κόκκινη κάρτα

Και ενώ οι αντιδράσεις κορυφώνονταν από Ευρώπη μέχρι αποδυτήρια, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να δώσει τη δική του εκδοχή των γεγονότων, απλοποιώντας τα ακόμη περισσότερο:

«Ζήτησα να επανεξεταστεί η φάση… δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και για να είμαι ειλικρινής, δεν ήξερα καν τι είναι η κόκκινη κάρτα.»

Μια δήλωση που, χωρίς να το επιδιώκει, ίσως συμπυκνώνει όλη την υπόθεση: ένα Παγκόσμιο Κύπελλο όπου οι κανόνες έγιναν διαπραγματεύσιμοι και το ποδόσφαιρο βρέθηκε να εξηγεί τα αυτονόητα.

Η FIFA μιλά για ανεξαρτησία, το αποτέλεσμα μιλά από μόνο του

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο, σε μια προσπάθεια να αποσαφηνίσει μια υπόθεση που ήδη είχε αποκτήσει περισσότερη δημοσιότητα απ’ όση συνήθως αντέχει μια πειθαρχική απόφαση, υπενθύμισε με εμφατικό τρόπο τη βασική αρχή της FIFA: τα δικαστικά της όργανα είναι ανεξάρτητα, λειτουργούν αυτόνομα και αποφασίζουν αποκλειστικά βάσει κανονισμών και πραγματικών περιστατικών. Μια αρχή τόσο σταθερή, που επαναλαμβάνεται με σχεδόν τελετουργική συνέπεια κάθε φορά που η πραγματικότητα τείνει να γίνει λίγο πιο… περίπλοκη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της FIFA παραδέχθηκε ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, διευκρινίζοντας όμως ότι τέτοιες επαφές δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, αφού –όπως είπε– δέχεται τηλεφωνήματα από αρχηγούς κρατών και παράγοντες του ποδοσφαίρου σε όλο τον κόσμο. Η συνομιλία, σύμφωνα με τον ίδιο, περιορίστηκε στην ενημέρωση ότι η υπόθεση εξετάζεται από τα αρμόδια όργανα, τα οποία θα αποφασίσουν ανεξάρτητα και σε εύθετο χρόνο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όλα ακολουθούν την προβλεπόμενη θεσμική διαδικασία – απλώς με λίγο πιο έντονο διεθνές ενδιαφέρον από το συνηθισμένο.

Και ενώ η FIFA επιμένει στην απόλυτη ανεξαρτησία των οργάνων της, το αποτέλεσμα της διαδικασίας ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η πειθαρχική γραφειοκρατία παραμένει… συνεπής: η έφεση του Βελγίου απορρίφθηκε και ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα είναι κανονικά διαθέσιμος για τον αγώνα με τους Βέλγους, ολοκληρώνοντας μια υπόθεση που ξεκίνησε ως μια απλή κόκκινη κάρτα και κατέληξε να χρειάζεται περισσότερες εξηγήσεις απ’ όσες δίνει συνήθως ένα ολόκληρο τουρνουά VAR.

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