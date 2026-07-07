ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ
Ειδήσεις
09:19 - 07 Ιουλ 2026

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.        

Ειδικότερα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν από τα πυρά και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς μεταξύ των πληρωμάτων.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε ανακοινώσει ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια πορεία, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λίμαχ του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στην ανακοίνωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι από την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο. Παρά το περιστατικό, διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρύπανση. Το συμβάν σημειώθηκε σε απόσταση περίπου οκτώ ναυτικών μιλίων, δηλαδή περίπου 14 χιλιομέτρων, ανατολικά της Λίμα, στο Σουλτανάτο του Ομάν.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα στην περιοχή έχει περιοριστεί αισθητά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Μαρτίου, το Ιράν είχε ουσιαστικά διακόψει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

Η εμπορική ναυσιπλοΐα αποκαταστάθηκε μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις 17 Ιουνίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Παρά τις αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον, επιμένει ότι η διέλευση θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της καθορισμένης διαδρομής κατά μήκος των ιρανικών ακτών, προειδοποιώντας ότι πλοία που επιχειρούν να την παρακάμψουν ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες.

Στα τέλη Ιουνίου είχαν σημειωθεί ακόμη δύο επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων με βλήματα άγνωστης προέλευσης. Ο αμερικανικός στρατός απέδωσε τότε την ευθύνη στην Τεχεράνη και δύο ημέρες αργότερα εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία απάντησε με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον χωρών του Κόλπου, κυρίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, προτού οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην αναστολή των εχθροπραξιών.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται
Ειδήσεις

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Στα 82 του ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλώνει έτοιμος για νέα παγκόσμια περιοδεία με τους Rolling Stones
Magazino

Στα 82 του ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλώνει έτοιμος για νέα παγκόσμια περιοδεία με τους Rolling Stones

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο
ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ
Magazino

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ
Ειδήσεις

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία
Εμπορεύματα

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο
Ειδήσεις

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:19

Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ειδήσεις
07/07/2026 - 09:00

ifo: Οι ελλείψεις υλικών στη γερμανική μεταποίηση επιδεινώνονται

Magazino
07/07/2026 - 08:48

Στα 82 του ο Κιθ Ρίτσαρντς δηλώνει έτοιμος για νέα παγκόσμια περιοδεία με τους Rolling Stones

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/07/2026 - 08:32

Metlen: Με κίνηση-ματ στον Κάθετο Διάδρομο

Ναυτιλία
07/07/2026 - 08:15

IMO: Έκκληση για την άμεση απελευθέρωση 44 ναυτικών που κρατούνται όμηροι από Σομαλούς πειρατές

Magazino
07/07/2026 - 08:05

Karma is a bitch: Το Βέλγιο απέκλεισε τις ΗΠΑ από το Μουντιάλ

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
07/07/2026 - 08:00

Όταν τα logistics γίνονται… εργαλείο της «Γαλάζιας Πατρίδας»

Σπύρος Πολυχρονόπουλος
07/07/2026 - 07:50

Ινφαντίνο: Ένας πανίσχυρος άνθρωπος σπάνια εμφανίζεται τόσο υποτακτικός

Ειδήσεις
07/07/2026 - 07:45

Η Κούβα βυθίστηκε σε πανεθνικό μπλακ άουτ, καθώς συνεχίζεται η πίεση των ΗΠΑ

Αναλύσεις
07/07/2026 - 07:31

JP Morgan και Morgan Stanley... υπέγραψαν το 4Χ4 στο ΧΑ

Ανεμοδείκτης
07/07/2026 - 07:19

Ο... αυθόρμητος κ. Σγουρός και τα παγωμένα χαμόγελα

Εμπορεύματα
07/07/2026 - 07:07

Ισραήλ: Νέος διαγωνισμός για φυσικό αέριο με φόντο την Ανατολική Μεσόγειο και την Τουρκία

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 23:16

Ράλι χωρίς φρένα στη Wall Street – Ο Dow κατέρριψε ακόμη ένα ορόσημο

Οικονομία
06/07/2026 - 23:00

Ο ιδιοκτήτης δεν επισκευάζει βλάβες – Τι δικαιούμαι ως ενοικιαστής;

Magazino
06/07/2026 - 22:30

Shein, Temu και Zara: Το κρυφό και εφιαλτικό κόστος των φθηνών ρούχων

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
06/07/2026 - 22:00

Χημική Βιομηχανία: Η Ελλάδα αντέχει, η Ευρώπη πιέζεται – Τα στοιχήματα

Υγεία
06/07/2026 - 21:30

Γιατί γερνάμε; - Μπορούμε τελικά να καθυστερήσουμε τη γήρανση;

Οικονομία
06/07/2026 - 21:15

Βελτιωμένη εικόνα για την κλαδική δυναμική στις αρχές του 2026, παρά τις νέες ενεργειακές πιέσεις

Ειδήσεις
06/07/2026 - 21:07

Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο βγάζει κόκκινη κάρτα σε Τραμπ και Ινφαντίνο

Πολιτική
06/07/2026 - 20:50

Αδειάζει η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ – Ποιοι παίρνουν τον δρόμο της εξόδου

Ειδήσεις
06/07/2026 - 20:19

Συστηματική κακοποίηση 55χρονης στο Ηράκλειο – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Πολιτική
06/07/2026 - 20:05

Νέα επεισόδια στο... Ρετιρέ της δεξιάς πολυκατοικίας: «Αντάρτικο» Σαμαρά κατά της οικογένειας Μητσοτάκη - Η αντίδραση Μαξίμου

Επιχειρήσεις
06/07/2026 - 20:02

Η Microsoft προχωρά σε 3.200 απολύσεις στο τμήμα του Xbox

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
06/07/2026 - 19:41

Καθυστερήσεις στις πτήσεις: Πού οφείλεται το «ντόμινο» στα ελληνικά αεροδρόμια

Πολιτική
06/07/2026 - 19:16

Μητσοτάκης: Στόχος μας οι πολίτες να εμπιστευθούν ξανά τον σιδηρόδρομο

Χρηματιστήρια
06/07/2026 - 19:06

Στο «κόκκινο» οι Ευρωαγορές - Ποια χρηματιστήρια διασώθηκαν

Ναυτιλία
06/07/2026 - 19:02

Στα €442 εκατ. τα ετήσια έσοδα από το ETS της ναυτιλίας για την Ελλάδα

Ειδήσεις
06/07/2026 - 18:51

Τραμπ: Είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία για την Ουκρανία απ' όσο πολλοί πιστεύουν

Τεχνολογία
06/07/2026 - 18:46

Ενιαίο CRM για την επόμενη ημέρα του ψηφιακού κράτους: Το νέο μοντέλο εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων

Πολιτική
06/07/2026 - 18:36

Ο «χάρτης» των ελληνικών επιδιώξεων στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ