Στενά του Ορμούζ: Οι Φρουροί της Επανάστασης εκτόξευσαν δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυραύλους κατά εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα Στενά του Ορμούζ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τον οποίο επικαλείται το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, δύο εμπορικά πλοία επλήγησαν από τα πυρά και υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα ή τραυματισμούς μεταξύ των πληρωμάτων.

Νωρίτερα, η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) είχε ανακοινώσει ότι δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από άγνωστο βλήμα στην αριστερή πλευρά του, ενώ έπλεε με νότια πορεία, περίπου οκτώ ναυτικά μίλια ανατολικά της περιοχής Λίμαχ του Ομάν, κοντά στα Στενά του Ορμούζ.

Στην ανακοίνωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι από την πρόσκρουση εκδηλώθηκε πυρκαγιά στο πλοίο. Παρά το περιστατικό, διευκρίνισε ότι κανένα μέλος του πληρώματος δεν τραυματίστηκε και δεν προκλήθηκε περιβαλλοντική ρύπανση. Το συμβάν σημειώθηκε σε απόσταση περίπου οκτώ ναυτικών μιλίων, δηλαδή περίπου 14 χιλιομέτρων, ανατολικά της Λίμα, στο Σουλτανάτο του Ομάν.

Υπενθυμίζεται ότι η ναυτιλιακή δραστηριότητα στην περιοχή έχει περιοριστεί αισθητά από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Από την 1η Μαρτίου, το Ιράν είχε ουσιαστικά διακόψει τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για την αμερικανοϊσραηλινή στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου. Σε απάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν ναυτικό αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια του Περσικού Κόλπου.

Η εμπορική ναυσιπλοΐα αποκαταστάθηκε μετά την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν στις 17 Ιουνίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας διαπραγματεύσεων για τον οριστικό τερματισμό των συγκρούσεων. Παρ' όλα αυτά, η Τεχεράνη εξακολουθεί να υποστηρίζει ότι δεν πρόκειται να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς ελεύθερης διέλευσης. Παρά τις αντιρρήσεις της Ουάσιγκτον, επιμένει ότι η διέλευση θα πραγματοποιείται μόνο μέσω της καθορισμένης διαδρομής κατά μήκος των ιρανικών ακτών, προειδοποιώντας ότι πλοία που επιχειρούν να την παρακάμψουν ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με συνέπειες.

Στα τέλη Ιουνίου είχαν σημειωθεί ακόμη δύο επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων με βλήματα άγνωστης προέλευσης. Ο αμερικανικός στρατός απέδωσε τότε την ευθύνη στην Τεχεράνη και δύο ημέρες αργότερα εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα κατά του Ιράν. Η Ισλαμική Δημοκρατία απάντησε με επιθέσεις πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών εναντίον χωρών του Κόλπου, κυρίως του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν, προτού οι δύο πλευρές συμφωνήσουν στην αναστολή των εχθροπραξιών.