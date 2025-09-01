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Πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι «απογειώνονται», σε πίεση το δολάριο - Ανησυχία για παγκόσμια προσφορά
Εμπορεύματα
15:11 - 01 Σεπ 2025

Πετρέλαιο, χρυσός και ασήμι «απογειώνονται», σε πίεση το δολάριο - Ανησυχία για παγκόσμια προσφορά

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται τη Δευτέρα 1/9 λόγω ανησυχιών για διακοπές στην προσφορά εξαιτίας των εντατικών αεροπορικών επιθέσεων Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς και λόγω ενός πιο αδύναμου δολαρίου.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Δευτέρας το Brent παρουσιάζεται αυξημένο κατά 0,96% στα 68,17 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό West Texas Intermediate crude κερδίζει 1,11%, στα 64,72 δολάρια το βαρέλι. Η συναλλαγή αναμένεται να είναι περιορισμένη λόγω αμερικανικής αργίας.

Το Brent και το WTI κατέγραψαν τις πρώτες μηνιαίες μειώσεις τους μετά από τέσσερις μήνες τον Αύγουστο, χάνοντας πάνω από 6% λόγω αυξημένης προσφοράς από την ομάδα παραγωγών OPEC+.

«Το πετρέλαιο έπεσε τον Αύγουστο και ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο χωρίς ξεκάθαρη κατεύθυνση μέσα στα καθιερωμένα όρια, καθώς οι φόβοι για υπερπροσφορά στο τέταρτο τρίμηνο αντισταθμίζονται από γεωπολιτικές εντάσεις», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank.

Οι επενδυτές παρακολουθούν στενά το Πεκίνο, όπου ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ, ο Ρώσος ομόλογός του Βλαντίμιρ Πούτιν και ο πρωθυπουργός της Ινδίας Νάρεντρα Μόντι συμμετέχουν σε περιφερειακή σύνοδο κορυφής. Επίσης, στα αξιοσημείωτα είναι και η συνάντηση της OPEC+ στις 7 Σεπτεμβρίου, πρόσθεσε ο Hansen.

Οι αγορές παραμένουν ανήσυχες για τις ροές πετρελαίου από τη Ρωσία, με τις εβδομαδιαίες αποστολές από τα ρωσικά λιμάνια να μειώνονται σε τετραεβδομαδιαίο χαμηλό των 2,72 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που επικαλούνται οι αναλυτές της ANZ.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε την Κυριακή να απαντήσει με περισσότερες επιθέσεις βαθιά μέσα στη Ρωσία, μετά τις ρωσικές επιθέσεις με drones σε εγκαταστάσεις ηλεκτροδότησης στο βόρειο και νότιο τμήμα της Ουκρανίας. Και οι δύο πλευρές έχουν εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις τις τελευταίες εβδομάδες, στοχεύοντας υποδομές ενέργειας και διαταράσσοντας τις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Μια δημοσκόπηση της Reuters την Παρασκευή έδειξε ότι οι τιμές του πετρελαίου πιθανότατα δεν θα αυξηθούν σημαντικά από τα τρέχοντα επίπεδα μέσα στο 2025, καθώς η αυξανόμενη παραγωγή από τους κορυφαίους παραγωγούς αυξάνει τον κίνδυνο πλεονάσματος και οι απειλές δασμών των ΗΠΑ επηρεάζουν την ανάπτυξη της ζήτησης.

Μετά το καλοκαιρινό διάστημα, τα αποθέματα πετρελαίου αναμένεται να αυξηθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με αναλυτές της HSBC, με πλεόνασμα 1,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως στο τέταρτο τρίμηνο.

Επιπλέον, η έκθεση για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ αυτή την εβδομάδα θα δώσει μια εικόνα για την υγεία της οικονομίας και θα δοκιμάσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών ότι σύντομα θα γίνουν μειώσεις επιτοκίων, άποψη που έχει ενισχύσει τη ζήτηση για πιο ριψοκίνδυνα περιουσιακά στοιχεία όπως τα εμπορεύματα.

Πριν από αυτά τα στοιχεία, το δολάριο βρισκόταν κοντά σε πεντάβδομαδικό χαμηλό τη Δευτέρα, καθιστώντας το πετρέλαιο φθηνότερο για αγοραστές με άλλες νομισματικές μονάδες.

Άνοδος για το φυσικό αέριο - Ο χρυσός κοντά σε ρεκόρ λόγω προσδοκιών για μειώσεις επιτοκίων στις ΗΠΑ

Την ίδια στιγμή το μεσημέρι της Δευτέρας, το φυσικό αέριο καταγράφει κέρδη, με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για τον Οκτώβριο να παρουσιάζονται ελαφρώς ενισχυμένα κατά 1,164% στα 31,990 δολάρια η μεγαβατώρα.

Όσον αφορά στα εμπορεύματα, ο χρυσός άγγιξε το υψηλότερο σημείο του σε περισσότερους από τέσσερις μήνες τη Δευτέρα, διαπραγματευόμενος περίπου 30 δολάρια κάτω από το ιστορικό υψηλό του, ενισχυμένος από τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve των ΗΠΑ και από ένα πιο αδύναμο δολάριο, ενώ το ασήμι ξεπέρασε τα 40 δολάρια ανά ουγγιά για πρώτη φορά από το 2011. «Ο χρυσός, και ιδιαίτερα το ασήμι, συνέχισαν τα ισχυρά κέρδη της Παρασκευής, υποστηριζόμενα από την επίμονη αμερικανική πληθωριστική πίεση, την αποδυνάμωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τις αναμενόμενες μειώσεις επιτοκίων... και τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed», δήλωσε ο Ole Hansen, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην Saxo Bank.

Η τιμή του χρυσού εμφανίζεται αυξημένη κατά 0,74% στα 3.542,10 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο επίπεδο από τις 22 Απριλίου όταν και έφτασε στο ρεκόρ των 3.500,05 δολαρίων. Το ασήμι εκτινάχθηκε κατά 1,83% στα 41,485 δολάρια ανά ουγγιά, το υψηλότερο από τον Σεπτέμβριο του 2011. Στον αντίποδα, ο χαλκός σημειώνει πτώση 0,09% και βρίσκεται στα 4,5863 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το δολάριο ΗΠΑ (.DXY) διαπραγματευόταν κοντά στα χαμηλότερα επίπεδα από τις 28 Ιουλίου έναντι άλλων νομισμάτων, καθιστώντας τα πολύτιμα μέταλλα πιο φθηνά για αγοραστές εκτός ΗΠΑ. Πιο αναλυτικά, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται αποδυναμωμένο κατά 0,27% σε σχέση με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1717 δολάριο ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο παρουσιάζει απώλειες 0,15% με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3524 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί κατά 0,10% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8663 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 01/09/2025 - 16:06
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