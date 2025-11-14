Πετρέλαιο: Σημαντική άνοδος λόγω της Ουκρανικής επίθεσης σε Ρωσικό λιμάνι - Μεγάλες απώλειες για χρυσό, ασήμι
14:31 - 14 Νοε 2025

Πετρέλαιο: Σημαντική άνοδος λόγω της Ουκρανικής επίθεσης σε Ρωσικό λιμάνι - Μεγάλες απώλειες για χρυσό, ασήμι

Οι τιμές του πετρελαίου παρουσιάζουν αύξηση  περίπου 2% την Παρασκευή 14/11, ενισχυμένες από φόβους για τη διαθεσιμότητα, μετά την αναστολή των εξαγωγών πετρελαίου από το λιμάνι Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα, έπειτα από επίθεση με drones της Ουκρανίας που χτύπησε αποθήκη πετρελαίου στον σημαντικό ενεργειακό κόμβο της Ρωσίας.

Στο πλαίσιο αυτό, το μεσημέρι της Παρασκευής το Brent εμφανίζεται με αύξηση 1,35%, στα $63,86 το βαρέλι και ενώ νωρίτερα είχε πιάσει αύξηση έως 2,5%. Το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύεται κατά 1,57%, στα $59,60 το βαρέλι.

Η επίθεση της Παρασκευής προκάλεσε ζημιές σε πλοίο στο λιμάνι, σε πολυκατοικίες και σε αποθήκη πετρελαίου στο Νοβοροσίσκ, με τρεις τραυματίες από το πλήρωμα του πλοίου, σύμφωνα με Ρώσους αξιωματούχους. Το λιμάνι διέκοψε τις εξαγωγές πετρελαίου και η κρατική Transneft ανέστειλε την προμήθεια αργού προς το συγκεκριμένο λιμάνι, σύμφωνα με δύο πηγές της βιομηχανίας στο Reuters.

«Η ένταση αυτών των επιθέσεων έχει αυξηθεί, συμβαίνουν πολύ συχνότερα. Τελικά θα μπορούσαν να χτυπήσουν κάτι που προκαλεί διαρκή διακοπή», δήλωσε ο Giovanni Staunovo, αναλυτής εμπορευμάτων στην UBS. Η αγορά προσπαθεί να εκτιμήσει τον αντίκτυπο των τελευταίων επιθέσεων και τι σημαίνουν για την ρωσική προσφορά μακροπρόθεσμα, πρόσθεσε.

Πηγές της βιομηχανίας αναφέρουν ότι οι αποστολές αργού πετρελαίου μέσω του Νοβοροσίσκ έφτασαν τους 3,22 εκατομμύρια τόνους, ή 761.000 βαρέλια ημερησίως, τον Οκτώβριο, με συνολικές εξαγωγές προϊόντων πετρελαίου 1,794 εκατομμυρίων τόνων. Τα benchmarks καταγράφουν άνοδο για την εβδομάδα, με το Brent στο +1% περίπου και το WTI στο +0,8%.

Οι αυξήσεις των τιμών ήρθαν μετά την πτώση περίπου 3% την Τετάρτη, λόγω έκθεσης του ΟΠΕΚ ότι η παγκόσμια προσφορά πετρελαίου θα καλύψει τη ζήτηση το 2026, σε αλλαγή από τις προηγούμενες προβλέψεις για έλλειμμα προσφοράς.

Την Πέμπτη, η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ (EIA) ανακοίνωσε μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν λιγότερο από το αναμενόμενο. Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 6,4 εκατομμύρια βαρέλια φτάνοντας τα 427,6 εκατομμύρια βαρέλια για την εβδομάδα που έληξε στις 7 Νοεμβρίου, έναντι εκτιμήσεων δημοσκόπησης του Reuters για αύξηση 1,96 εκατ. βαρελιών.

Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης τον αντίκτυπο των δυτικών κυρώσεων στη ρωσική προσφορά και τις εμπορικές ροές. Οι ΗΠΑ επέβαλαν κυρώσεις που απαγορεύουν συναλλαγές με τις ρωσικές εταιρείες πετρελαίου Lukoil και Rosneft από τις 21 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο προσπαθειών για πίεση του Κρεμλίνου να καθίσει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με την JPMorgan, περίπου 1,4 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ή σχεδόν το ένα τρίτο της θαλάσσιας δυναμικότητας εξαγωγών της Ρωσίας, έχουν προστεθεί σε αποθέματα που διατηρούνται σε δεξαμενόπλοια, καθώς η εκφόρτωση επιβραδύνεται λόγω των κυρώσεων των ΗΠΑ σε Rosneft και Lukoil. Η εκφόρτωση των φορτίων θα μπορούσε να γίνει πολύ πιο δύσκολη μετά την ημερομηνία-κόφτη της 21ης Νοεμβρίου, σημείωσε η τράπεζα.

Σημαντικές απώλειες για χρυσό και ασήμι - Κέρδη για το δολάριο

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Παρασκευής (14/11) το φυσικό αέριο εμφανίζεται σε άνοδο με τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να κερδίζουν κατά 1,418% στα 30,890 δολάρια η μεγαβατώρα.

Οι τιμές του χρυσού παρουσίασαν διακυμάνσεις την Παρασκευή, καθώς οι σκληρές δηλώσεις αξιωματούχων της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) μείωσαν τις πιθανότητες μείωσης των επιτοκίων τον Δεκέμβριο, παρά το γεγονός ότι ο χρυσός διατηρήθηκε σε εβδομαδιακά κέρδη χάρη στην ευρύτερη οικονομική αβεβαιότητα.

Η τιμή spot του χρυσού υποχωρεί κατά 1,79% στα $4.118,66 ανά ουγγιά αφού νωρίτερα στην συνεδρίαση είχε φτάσει τα $4.211,06. Το χρυσάφι καταγράφει άνοδο 4,2% για την εβδομάδα μέχρι στιγμής.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού για παράδοση τον Δεκέμβριο στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,6%, στα $4.170,10 ανά ουγγιά.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το ασήμι βυθίζεται με τις απώλειες να φτάνουν το 3,21% στα 51,46 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ ο χαλκός σημειώνει επίσης πτώση 0,91% στα 5,0563 δολάρια ανά η ουγγιά.

Όσον αφορά τα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο εμφανίζεται ελαφρώς δυναμωμένο έναντι του ευρώ κατά 0,03%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1631 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο καταγράφει επίσης κέρδη 0,34% με την ισοτιμία να βρίσκεται στα 1,3149 δολάρια ανά στερλίνα. Τέλος, η στερλίνα, με τη σειρά της, παρουσιάζει απώλειες 0,33% συγκριτικά με το ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8845 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Τελευταία τροποποίηση στις 14/11/2025 - 14:42
