Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές παρά το διπλωματικό τέλμα στην Ουκρανία και την αύξηση αμερικανικών αποθεμάτων

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν την Πέμπτη (4/12), με την αγορά να επικεντρώνεται στις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι σταματημένες ειρηνευτικές συνομιλίες συγκράτησαν τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα αποκαθιστούσε τις ρωσικές ροές πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ενισχύεται κατά 0,43% στα 62.94 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παρουσιάζει επίσης κέρδη 0,51% στα 59.26 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο μέτωπο του Ουκρανικού, η Ουκρανία χτύπησε τον πετρελαιαγωγό Druzhba στην κεντρική περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή των ουκρανικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για την πέμπτη επίθεση στον αγωγό που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Ο διαχειριστής του αγωγού και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου δήλωσαν αργότερα ότι οι προμήθειες κινούνταν κανονικά μέσω του αγωγού.

«Η εκστρατεία drone της Ουκρανίας κατά της ρωσικής διυλιστικής υποδομής έχει μετατοπιστεί σε μια πιο σταθερή και στρατηγικά συντονισμένη φάση», ανέφερε η συμβουλευτική εταιρεία Kpler σε ερευνητική της έκθεση.

«Αυτό έχει μειώσει τη ρωσική διυλιστική διέλευση σε περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, μια ετήσια μείωση κατά 335.000 βαρέλια ημερησίως, με τη βενζίνη να πλήττεται περισσότερο και την παραγωγή ντίζελ επίσης σημαντικά ασθενέστερη», πρόσθεσε η έκθεση.

Επισημαίνεται ότι η αντίληψη ότι επικρατούσε στασιμότητα σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στήριξε επίσης τις τιμές, αφού οι εκπρόσωποι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησαν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο, χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι σαφές τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Προηγουμένως, οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου είχαν πιέσει τις τιμές προς τα κάτω, καθώς οι traders ανέμεναν ότι μια συμφωνία θα περιλάμβανε την άρση των κυρώσεων στη Ρωσία και την επιστροφή του ρωσικού πετρελαίου σε μια ήδη υπερπροσφερόμενη παγκόσμια αγορά.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αμερικανικού αργού και καυσίμων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθώς η διυλιστική δραστηριότητα ενισχύθηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) την Τετάρτη.

Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 574.000 βαρέλια στα 427,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 28 Νοεμβρίου, ανέφερε η EIA, σε σύγκριση με τις προσδοκίες αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 821.000 βαρελιών.

Από την άλλη, ο οίκος Fitch Ratings την Πέμπτη μείωσε τις εκτιμήσεις του για τις τιμές του πετρελαίου για την περίοδο 2025–2027, ώστε να αντικατοπτρίζουν την υπερπροσφορά της αγοράς και την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής που προβλέπεται να ξεπεράσει τη ζήτηση.

Εικόνα κατάρρευσης στο φυσικό αέριο - Πτώση και στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, «καταρρέει» καταγράφοντας νέες σημαντικές απώλειες 2,503% με την τιμή της μεγαβατώρας να πέφτει στα 27.500 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού παραμένουν αμετάβλητες με την τιμή της ουγγιάς στα 4,232.75 δολάρια. Στον αντίποδα, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν πτώση 1,06% με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 58.005 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 0,68% στα 5.3530 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,04%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1673 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο παραμένει αμετάβλητο με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3351 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί ελαφρώς 0,05% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8742 βρετανική λίρα ανά ευρώ.