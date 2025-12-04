ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές παρά το διπλωματικό τέλμα στην Ουκρανία και την αύξηση αμερικανικών αποθεμάτων
Εμπορεύματα
13:34 - 04 Δεκ 2025

Πετρέλαιο: Ανεβαίνουν οι τιμές παρά το διπλωματικό τέλμα στην Ουκρανία και την αύξηση αμερικανικών αποθεμάτων

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Οι τιμές του πετρελαίου ανεβαίνουν την Πέμπτη (4/12), με την αγορά να επικεντρώνεται στις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά πετρελαϊκά περιουσιακά στοιχεία, ενώ οι σταματημένες ειρηνευτικές συνομιλίες συγκράτησαν τις προσδοκίες για μια συμφωνία που θα αποκαθιστούσε τις ρωσικές ροές πετρελαίου.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Brent ενισχύεται κατά 0,43% στα 62.94 δολάρια το βαρέλι, τη στιγμή που το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παρουσιάζει επίσης κέρδη 0,51% στα 59.26 δολάρια ανά βαρέλι.

Στο μέτωπο του Ουκρανικού, η Ουκρανία χτύπησε τον πετρελαιαγωγό Druzhba στην κεντρική περιφέρεια Ταμπόφ της Ρωσίας, δήλωσε την Τετάρτη πηγή των ουκρανικών στρατιωτικών μυστικών υπηρεσιών. Πρόκειται για την πέμπτη επίθεση στον αγωγό που μεταφέρει ρωσικό πετρέλαιο στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Ο διαχειριστής του αγωγού και η ουγγρική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου δήλωσαν αργότερα ότι οι προμήθειες κινούνταν κανονικά μέσω του αγωγού.

«Η εκστρατεία drone της Ουκρανίας κατά της ρωσικής διυλιστικής υποδομής έχει μετατοπιστεί σε μια πιο σταθερή και στρατηγικά συντονισμένη φάση», ανέφερε η συμβουλευτική εταιρεία Kpler σε ερευνητική της έκθεση.
«Αυτό έχει μειώσει τη ρωσική διυλιστική διέλευση σε περίπου 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα μεταξύ Σεπτεμβρίου και Νοεμβρίου, μια ετήσια μείωση κατά 335.000 βαρέλια ημερησίως, με τη βενζίνη να πλήττεται περισσότερο και την παραγωγή ντίζελ επίσης σημαντικά ασθενέστερη», πρόσθεσε η έκθεση.

Επισημαίνεται ότι η αντίληψη ότι επικρατούσε στασιμότητα σε σχέση με το ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία στήριξε επίσης τις τιμές, αφού οι εκπρόσωποι του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αποχώρησαν από τις ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο, χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Ο Τραμπ είπε ότι δεν είναι σαφές τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Προηγουμένως, οι προσδοκίες για τερματισμό του πολέμου είχαν πιέσει τις τιμές προς τα κάτω, καθώς οι traders ανέμεναν ότι μια συμφωνία θα περιλάμβανε την άρση των κυρώσεων στη Ρωσία και την επιστροφή του ρωσικού πετρελαίου σε μια ήδη υπερπροσφερόμενη παγκόσμια αγορά.

Εν τω μεταξύ, τα αποθέματα αμερικανικού αργού και καυσίμων αυξήθηκαν την περασμένη εβδομάδα καθώς η διυλιστική δραστηριότητα ενισχύθηκε, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας (EIA) την Τετάρτη.
Τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά 574.000 βαρέλια στα 427,5 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 28 Νοεμβρίου, ανέφερε η EIA, σε σύγκριση με τις προσδοκίες αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για μείωση 821.000 βαρελιών.

Από την άλλη, ο οίκος Fitch Ratings την Πέμπτη μείωσε τις εκτιμήσεις του για τις τιμές του πετρελαίου για την περίοδο 2025–2027, ώστε να αντικατοπτρίζουν την υπερπροσφορά της αγοράς και την αναμενόμενη αύξηση της παραγωγής που προβλέπεται να ξεπεράσει τη ζήτηση.

Εικόνα κατάρρευσης στο φυσικό αέριο - Πτώση και στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, «καταρρέει» καταγράφοντας νέες σημαντικές απώλειες 2,503% με την τιμή της μεγαβατώρας να πέφτει στα 27.500 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού παραμένουν αμετάβλητες με την τιμή της ουγγιάς στα 4,232.75 δολάρια. Στον αντίποδα, οι τιμές του ασημιού σημειώνουν πτώση 1,06% με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 58.005 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 0,68% στα 5.3530 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος, στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,04%, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1673 δολάρια ανά ευρώ. Σε σύγκριση με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάριο παραμένει αμετάβλητο με την ισοτιμία να βρίσκεται στο 1,3351 δολάριο ανά στερλίνα. Η στερλίνα, με τη σειρά της, υποχωρεί ελαφρώς 0,05% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0,8742 βρετανική λίρα ανά ευρώ.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γερμανία: Τρίζει η καρέκλα του Μερτς – Απρόσμενο χέρι βοηθείας από την Αριστερά
Ειδήσεις

Γερμανία: Τρίζει η καρέκλα του Μερτς – Απρόσμενο χέρι βοηθείας από την Αριστερά

Μήνυμα του 112 για έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη
Ειδήσεις

Μήνυμα του 112 για έντονες βροχοπτώσεις και κατολισθήσεις στην Ανατολική Μάνη

Πήγαν να «προσκυνήσουν» τον Τσίπρα και αυτός τους έβγαλε άχρηστους
Ανεμοδείκτης

Πήγαν να «προσκυνήσουν» τον Τσίπρα και αυτός τους έβγαλε άχρηστους

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν
Εμπορεύματα

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&amp;P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο
Χρηματιστήρια

Wall: Ιστορικό υψηλό για Dow και ράλι S&P και Nasdaq – Βουτιά στο πετρέλαιο

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης
Εμπορεύματα

Πετρέλαιο: Πτώση 5% μετά τη συμφωνία – «Ανακούφιση» στις αγορές, όχι τέλος της κρίσης

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent
Εμπορεύματα

«Κατρακυλούν» οι τιμές του πετρελαίου μετά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν - Κάτω από τα $83 το Brent

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 15:09

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Panay της Amazon - Στο επίκεντρο η επενδυτική δραστηριότητα της εταιρείας στην Ελλάδα

Οικονομία
16/06/2026 - 15:02

«Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ΜΕΔ»: Η επόμενη ημέρα στη δευτερογενή αγορά μη εξυπηρετούμενων δανείων

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:54

Σε καλοκαιρινό μοτίβο επανέρχεται ο καιρός χωρίς ακραία θερμικά φαινόμενα

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:52

Η Ευρωβουλή ενέκρινε την εφαρμογή της εμπορικής συμφωνίας ΕΕ–ΗΠΑ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:47

Νέα παρέμβαση για το Ουκρανικό: Ο Λουκασένκο μιλά για συμβιβασμό και όχι για νίκη

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:31

Μόνο συγγενείς, τραυματίες και Δημόσιο στη δίκη των Τεμπών – Αποβλήθηκαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι

Πολιτική
16/06/2026 - 14:30

Πολάκης κατά Φάμελλου: Ορισμένες αποφάσεις μόνο με «ονειροκρίτη» μπορούν να γίνει κατανοητές

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:30

CNBC: Ο πληθωρισμός κερδίζει τη μάχη στη Fed – Οι μειώσεις επιτοκίων βγαίνουν από το κάδρο

Πολιτική
16/06/2026 - 14:17

Τσουκαλάς για ΝΔ: Όποια πέτρα κι αν σηκώσεις, βρίσκεις ένα σκάνδαλο

Ειδήσεις
16/06/2026 - 14:12

Γερμανία: Εννέα ποσοστιαίες μονάδες μπροστά από τη Χριστιανική Ένωση η AfD

Ακίνητα
16/06/2026 - 13:58

ΥΠΕΘΟΟ: Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων - Το φθινόπωρο του 2026 η λειτουργία του

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:55

Πατριαρχείο Αλεξανδρείας: Σε επ’ αόριστον αργία ο Μητροπολίτης Πτολεμαΐδος

Νομίσματα
16/06/2026 - 13:55

Επιφυλακτικά κέρδη στα crypto με το Bitcoin κάτω από τα $67.000

Πολιτική
16/06/2026 - 13:45

Πιερρακάκης: Παράταση στο ελβετικό φράγκο, 72 δόσεις για χρέη και... μήνυμα για τη ΔΕΘ

Ναυτιλία
16/06/2026 - 13:45

Επίσκεψη του Προέδρου του ΟΛΠ στη Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ

Πολιτική
16/06/2026 - 13:42

Δείτε live την ομιλία Ανδρουλάκη στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:25

Τραμπ από G7: Το Ιράν δε θα αποκτήσει ποτέ πυρηνικά όπλα

Πολιτική
16/06/2026 - 13:21

Παρασύρης: Κοινοβουλευτική παρέμβαση για τις μαζικές εξαιρέσεις έργων ΑΠΕ από το νέο Χωροταξικό Πλαίσιο

Εμπορεύματα
16/06/2026 - 13:16

Σε χαμηλό τριμήνου το πετρέλαιο εν αναμονή λεπτομερειών για τη συμφωνία ΗΠΑ–Ιράν

Πολιτική
16/06/2026 - 13:11

Χρηστίδης: Η μισθολογική ενίσχυση στο Δημόσιο δεν είναι μόνο οικονομικό θέμα, αλλά και ζήτημα επιβίωσης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
16/06/2026 - 13:07

Βγάλτε τις μουτσούνες

Ειδήσεις
16/06/2026 - 13:07

Κύπρος: Πόρισμα «φωτιά» κατά Αναστασιάδη για διαφθορά – Ποιες καταγγελίες τον αφορούν

Ακίνητα
16/06/2026 - 12:57

Σε πλήρη λειτουργία το Κτηματολόγιο στην Π.Ε. Ηλείας και Μεσσηνίας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16/06/2026 - 12:56

«Τουρισμός για όλους»: Έως 600 ευρώ η επιδότηση - Οι δικαιούχοι

ΥΔΡΕΥΣΗ
16/06/2026 - 12:49

Αλλόνησος και Τήνος κηρύσσονται σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας για 3 μήνες

Οικονομία
16/06/2026 - 12:45

Κεραμέως: Η κάρτα εργασίας καλύπτει πλέον 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
16/06/2026 - 12:36

Alpha Bank: Ανθεκτική η ελληνική οικονομία παρά τις πληθωριστικές πιέσεις

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
16/06/2026 - 12:35

Η στρατηγική θέση της ΔΕΠΑ Εμπορίας στη νέα γεωγραφία του φυσικού αερίου

Οικονομία
16/06/2026 - 12:28

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 8,3% στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων τον Απρίλιο

Πολιτική
16/06/2026 - 12:24

Αποστολάκη προς Πιερρακάκη: Ο Άρειος Πάγος δεν ζήτησε διαβούλευση με τους servicers - Εξέδωσε δεσμευτική απόφαση

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ