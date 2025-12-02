Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Πούτιν-Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές» οι συνομιλίες, σύμφωνα με τη Μόσχα

Το βράδυ της Τρίτης (2/12) τα ρωσικά Μέσα μετέδωσαν πως η συνάντηση ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντιμίρ Πούτιν, τον απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ολοκληρώθηκε.

Οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κρεμλίνο και είχαν διάρκεια περίπου 5 ωρών επικεντρώθηκαν – σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Ria Novosti – στο πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ο τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανία.

Πέρα από τους προαναφερθέντες, στις συζητήσεις συμμετείχαν επίσης ο βοηθός του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, ενώ παρόντες ήταν και διερμηνείς.

Περισσότερες λεπτομέρειες της συνάντησης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστές. Ωστόσο, ο Ντμίτριεφ χαρακτήρισε τις συζητήσεις ως «παραγωγικές», μέσω ανάρτησής του στο Χ, ενώ ο Ουσάκοφ τις περιέγραψε ως «χρήσιμες», «εποικοδομητικές» και «ουσιαστικές».

Κατά την άφιξη των Αμερικανών στο Κρεμλίνο, ο Πούτιν δήλωσε – παρόντων των δημοσιογράφων – πόσο χαίρεται για τη συνάντησή τους και εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τα αναπτυξιακά έργα που έχουν γίνει στη Μόσχα, την οποία πρόλαβαν και είδα, κάνοντας έναν σύντομο περίπατο, πριν την έναρξη των συνομιλιών, ο Γουίτκοφ με τον Κούσνερ.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα σήμερα (2/12), ο Ρώσος πρόεδρος – απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, σχετικά με σχόλια του Ούγγρου ΥΠΕΞ Πέτερ Σιγιάρτο πως η Ευρώπη προετοιμάζεται για πόλεμο εναντίον της Ρωσίας – είπε: «Αν η Ευρώπη θέλει πόλεμο, είμαστε έτοιμοι», ενώ δεν παρέλειψε να δηλώσει πως ένας τέτοιος πόλεμος «θα τελείωνε πολύ γρήγορα».

Είπε, μάλιστα, πως η ήττα των Ευρωπαίων θα ήταν τόσο συντριπτική που δεν θα έμενε κανείς για να διαπραγματευτεί ειρηνευτική συμφωνία.

Στη συνέχεια διευκρίνισε ότι η Μόσχα δεν θέλει πόλεμο με την Ευρώπη, αλλά προσέθεσε: «Αν η Ευρώπη ξαφνικά θελήσει να ξεκινήσει έναν πόλεμο μαζί μας και τον ξεκινήσει, τότε θα τελειώσει τόσο γρήγορα για την Ευρώπη που η Ρωσία δεν θα έχει κανέναν άλλον για να διαπραγματευτεί.»

Υποστήριξε, δε, ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν ήταν ένας ολοκληρωτικός πόλεμος και πως η Ρωσία ενεργούσε με «χειρουργικό» τρόπο· κάτι που δεν θα επαναλαμβανόταν σε μια άμεση αντιπαράθεση με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

Τραμπ: Το χάος στην Ουκρανία – Οι φόβοι του Ζελένσκι

Εν τω μεταξύ, όσο στο Κρεμλίνο οι συζητήσεις ήταν σε εξέλιξη, στην Ουάσιγκτον ο Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια υπουργικού συμβουλίου, περιέγραψε την κατάσταση στην Ουκρανία ως «μπάχαλο», λέγοντας πως τα πράγματα είναι δύσκολα.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, από την μεριά του, δήλωσε από την Ιρλανδία όπου βρίσκεται, πως ανησυχεί μήπως κάποιος από τους συμμάχους του – και δη οι ΗΠΑ – κουραστεί να στηρίζει την Ουκρανία, κάτι που, όπως είπε, θα σήμαινε ότι η Ρωσία θα είχε πετύχει το στόχο της.

Επανέλαβε, ωστόσο, πως παρά τη δυσκολία της κατάστασης, θεωρεί ότι οι δύο χώρες είναι περισσότερο παρά ποτέ άλλοτε κοντά στο ενδεχόμενο ειρήνευσης και πως η παρούσα συγκυρία αποτελεί μία πολύ κακή ευκαιρία για τον τερματισμό του πολέμου.