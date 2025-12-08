Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν εν αναμονή της Fed και των γεωπολιτικών εξελίξεων

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα (8/12), καθώς οι επενδυτές αναμένουν πιθανή μείωση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Fed) αυτή την εβδομάδα, η οποία αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη και τη ζήτηση ενέργειας, ενώ παρακολουθούν τους γεωπολιτικούς κινδύνους που απειλούν την προμήθεια από Ρωσία και Βενεζουέλα.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent υποχωρούν κατά 0,88% στα 63,19 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) κινείται επίσης πτωτικά κατά 0,92% στα 59,52 δολάρια το βαρέλι.

Υπενθυμίζεται ότι τα δύο συμβόλαια έκλεισαν την Παρασκευή στα υψηλότερα επίπεδα τους από τις 18 Νοεμβρίου.

«Η αγορά βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής» σχετικά με τα επιτόκια στις ΗΠΑ και τις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία, δήλωσε ο Tamas Varga, αναλυτής της αγοράς πετρελαίου στην PVM. «Εάν επιτευχθεί οποιοδήποτε είδος συμφωνίας στο άμεσο μέλλον για την Ουκρανία, τότε οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου θα αυξηθούν και θα ασκήσουν καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου», πρόσθεσε.

Οι αγορές αποτιμούν πιθανότητα 84% για μείωση κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας στη συνεδρίαση της Fed την ερχόμενη Τρίτη και την Τετάρτη, σύμφωνα με δεδομένα της LSEG. Ωστόσο, τα σχόλια των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποδεικνύουν ότι η συνεδρίαση πιθανότατα θα είναι από τις πιο διαιρετικές των τελευταίων ετών, εντείνοντας την εστίαση των επενδυτών στην κατεύθυνση της πολιτικής της τράπεζας και στις εσωτερικές δυναμικές της.

Αργή πρόοδος στο Ουκρανικό



Στην Ευρώπη, η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία παραμένει αργή, με διαφωνίες σχετικά με τις εγγυήσεις ασφαλείας για το Κίεβο και το καθεστώς των κατεχόμενων από τη Ρωσία περιοχών να παραμένουν άλυτες. Οι αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Ρωσίας έχουν επίσης διαφορετικές απόψεις σχετικά με την πρόταση ειρήνης που υπέβαλε η κυβέρνηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

«Τα διάφορα πιθανά αποτελέσματα από την τελευταία προσπάθεια του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο θα μπορούσαν να απελευθερώσουν μια διακύμανση στην προσφορά πετρελαίου άνω των 2 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα», ανέφεραν οι αναλυτές της ANZ σε σημείωμα προς τους πελάτες τους.

Ο αναλυτής της Commonwealth Bank of Australia, Vivek Dhar, σημείωσε ότι η κατάπαυση του πυρός αποτελεί τον κύριο καθοδικό κίνδυνο για τις τιμές του πετρελαίου, ενώ η διαρκής ζημιά στις ρωσικές υποδομές πετρελαίου αποτελεί σημαντικό ανοδικό κίνδυνο.

«Πιστεύουμε ότι οι ανησυχίες για υπερπροσφορά θα πραγματοποιηθούν τελικά, ειδικά καθώς οι ρωσικές ροές πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων θα παρακάμψουν σταδιακά τις υπάρχουσες κυρώσεις, οδηγώντας τα futures να κατευθυνθούν σταδιακά προς τα 60 δολάρια/βαρέλι μέχρι το 2026», ανέφερε ο Dhar σε σημείωμα προς τους πελάτες του.

Νέοι περιορισμοί στις ρωσικές εξαγωγές;



Εν τω μεταξύ, οι χώρες της G7 και η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκονται σε συνομιλίες για την αντικατάσταση της ανώτατης τιμής στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου με πλήρη απαγόρευση θαλάσσιων υπηρεσιών, όπως ανέφεραν πηγές στο Reuters, κάτι που πιθανότατα θα περιορίσει περαιτέρω την προσφορά από το δεύτερο μεγαλύτερο παραγωγό πετρελαίου στον κόσμο.

Οι ΗΠΑ έχουν επίσης αυξήσει την πίεση τον τελευταίο καιρό στη Βενεζουέλα - η οποία αποτελεί μέλος του Οργανισμού Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών (OPEC)- ενισχύοντας τις επιχειρήσεις κατά πλοίων που φέρεται να μεταφέρουν ναρκωτικά. Παράλληλα, εντείνονται και οι συζητήσεις για στρατιωτική δράση με στόχο την ανατροπή του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Την ίδια στιγμή, οι ανεξάρτητοι Κινέζοι διυλιστές έχουν αυξήσει τις αγορές πετρελαίου από το Ιράν που υπόκειται σε κυρώσεις, από τις χερσαίες δεξαμενές αποθήκευσης, -σύμφωνα με πηγές της αγοράς και αναλυτές-, μειώνοντας έτσι το πλεόνασμα προσφοράς.

Ενίσχυση για το φυσικό αέριο - Πτώση για τα μέταλλα

Το φυσικό αέριο, συνεχίζει στην τροχιά ανάκαμψης της περασμένης βδομάδας ενισχυόμενο κατά 1,188% με την τιμή της μεγαβατώρας στα 27.590 δολάρια.

Όσον αφορά τα μέταλλα, οι τιμές του χρυσού σημειώνουν πτώση κατά 0,32% στα 4,229.50 δολάρια η ουγγιά. Την ίδια στιγμή, οι τιμές του ασημιού παρουσιάζουν απώλειες 0,45%, με την τιμή της ουγγιάς να διαμορφώνεται στα 58.792 δολάρια, ενώ και ο χαλκός κινείται πτωτικά κατά 0,33% στα 5.4438 δολάρια η ουγγιά.

Τέλος στα νομίσματα, το αμερικανικό δολάριο υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,04% με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,1649 δολάρια ανά ευρώ. Συγκριτικά και με τη βρετανική λίρα, το αμερικανικό δολάρια ενισχύεται κατά 0,11% με την ισοτιμία στα 1.3316 δολάρια ανά λίρα. Κλείνοντας, η βρετανική λίρα καταγράφει πτώση 0,15% έναντι του ευρώ, με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στη 0.8746 λίρα ανά ευρώ.