Άνοδος στο πετρέλαιο μετά τις κυρώσεις των ΗΠΑ στη Ρωσία και τη συμφωνία με τη Βενεζουέλα

Οι τιμές του πετρελαίου αυξάνονται την Πέμπτη (8/1), μετά από δύο συνεχόμενες ημέρες πτώσης, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και τις αναφορές για πρόοδο στο προτεινόμενο νομοσχέδιο των ΗΠΑ για κυρώσεις σε χώρες που συναλλάσσονται με τη Ρωσία.

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Brent ενισχύονται κατά 1,18% φτάνοντας τα 60,67 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate παρουσιάζει άνοδο 1,29% στα 56,72 δολάρια το βαρέλι.

Σύμφωνα με τον αναλυτή Tamas Varga της PVM, η άνοδος των τιμών οφείλεται στην προώθηση του νομοσχεδίου για κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, καθώς αυτό ενισχύει τον φόβο για πιθανές πρόσθετες διαταραχές στις ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Lindsey Graham δήλωσε την Τετάρτη ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει το «πράσινο φως» για να προχωρήσει το νομοσχέδιο, προσθέτοντας ότι θα μπορούσε να τεθεί σε ψηφοφορία ακόμη και την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη (7/1) και τα δύο βασικά είδη αργού είχαν σημειώσει πτώση άνω του 1% για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καθώς οι συμμετέχοντες στην αγορά ανέμεναν μεγάλη παγκόσμια προσφορά φέτος. Αναλυτές της Morgan Stanley προβλέπουν πλεόνασμα της τάξης των 3 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως στο πρώτο εξάμηνο του 2026.

Τα αποθέματα βενζίνης και προϊόντων διύλισης στις ΗΠΑ αυξήθηκαν περισσότερο από τις εκτιμήσεις των αναλυτών την εβδομάδα που έληξε στις 2 Ιανουαρίου, ενώ τα αποθέματα αργού μειώθηκαν, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Τετάρτη η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.

Την Τρίτη, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε συμφωνία με το Καράκας για πρόσβαση σε έως 2 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας βενεζουελάνικου αργού, η οποία ενδέχεται αρχικά να απαιτήσει την εκτροπή φορτίων που προορίζονταν για την Κίνα, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Reuters.

Επισημαίνεται ότι οι ανεξάρτητοι κινεζικοί διυλιστές που καταναλώνουν μεγάλο μέρος των εισαγωγών πετρελαίου από τη Βενεζουέλα θα μπορούσαν να στραφούν σε ιρανικό πετρέλαιο για να καλύψουν τυχόν έλλειμμα.

Τέλος, οι ΗΠΑ κατέσχεσαν δύο δεξαμενόπλοια συνδεδεμένα με τη Βενεζουέλα στον Ατλαντικό Ωκεανό την Τετάρτη, εκ των οποίων το ένα έπλεε υπό ρωσική σημαία, στο πλαίσιο της σθεναρής προσπάθειας του προέδρου Τραμπ να καθορίσει τις ροές πετρελαίου στην Αμερική και να πιέσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να γίνει σύμμαχος.

Νέα πτώση για το φυσικό αέριο - Συνεχίζεται η υποχώρηση και στα μέταλλα

Το φυσικό αέριο παρουσιάζει ξανά πτωτικές τάσεις, καθώς τα ολλανδικά συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Ιανουαρίου εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 3,743% στα 27,700 δολάρια η μεγαβατώρα.

Την ίδια στιγμή, συνεχίζεται το πτωτικό σερί και στα μέταλλα. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός υποχωρεί κατά 1,18% στα 4,434.59 δολάρια η ουγγιά. Στο ίδιο πλαίσιο, το ασήμι παρουσιάζει ζημιές 2,78% στα 75,453 δολάρια η ουγγιά, ενώ και και ο χαλκός σημειώνει αυτή την ώρα μικρή πτώση 0,15% στα 5,8523 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, στο πεδίο των νομισμάτων, το δολάριο παραμένει αμετάβλητο έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1.1675 δολάρια ανά ευρώ. Η βρετανική λίρα κερδίζει 0,1% έναντι του δολαρίου με την ισοτιμία στα 1.3445 δολάρια ανά λίρα. Τέλος, η λίρα υποχωρεί ελαφρώς έναντι του ευρώ κατά 0,13% με την ισοτιμία στη 0.8684 βρετανική λίρα ανά ευρώ.