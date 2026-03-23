Κόλλιας: Η γραφειοκρατία υπονομεύει τη συνολική προσπάθεια για ένα πιο φιλικό κράτος

Σημαντικές και σε θετική κατεύθυνση χαρακτήρισε τις διατάξεις του νομοσχεδίου για ένα πιο φιλικό κράτος προς τον πολίτη, ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, είπε ότι η εφαρμογή τους θα απαλλάξει τον πολίτη από διοικητικό κόστος, καθυστερήσεις και περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επιπλέον, η απλούστευση των διαδικασιών θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη δημόσια διοίκηση και θα διευκολύνει την καθημερινότητά τους.

Τόνισε, όμως, ότι δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο επιθυμητό επίπεδο, καθώς η γραφειοκρατία υπονομεύει τη συνολική προσπάθεια ανάπτυξης και είναι δεδομένο πως η καταπολέμησή της θα εξυγιάνει σε μεγάλο βαθμό τη δημόσια διοίκηση.

Γι’ αυτό και πρότεινε να προβλεφθούν μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι δυσλειτουργίες και να λαμβάνονται τα κατάλληλα διορθωτικά μέτρα.

Με αφορμή το άρθρο 4, που προβλέπει την επέκταση του μοντέλου των πιστοποιημένων επαγγελματιών σε τομείς του Δημοσίου, ο κ. Κόλλιας ανέφερε ως πλέον χαρακτηριστική περίπτωση τον ΕΦΚΑ, όπου με τη συνδρομή λογιστών, δικηγόρων και άλλων πιστοποιημένων επαγγελματιών – σε συνδυασμό με θεσμικές παρεμβάσεις – ο χρόνος απονομής των συντάξεων μειώθηκε δραστικά.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ αναφέρθηκε και στον ρόλο των λογιστών-φοροτεχνικών στην περίοδο της πανδημίας, οι οποίοι αποτέλεσαν τον ενδιάμεσο κρίκο μεταξύ κράτους και πολιτών/επιχειρήσεων. «Χωρίς τη συμβολή τους τα μέτρα στήριξης θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να εφαρμοστούν, η ενημέρωση των επιχειρήσεων θα ήταν αποσπασματική και η ταχύτητα υλοποίησης θα ήταν σαφώς χαμηλότερη».

Μιλώντας για τη θεσμοθέτηση του άρθρου 3Α στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σχολίασε ότι ουσιαστικά έρχεται να μονιμοποιήσει αυτή τη λογική συνεργασίας. Και πως, αν εφαρμοστεί σωστά, μπορεί να μειώσει τη γραφειοκρατία, να αποσυμφορήσει τις δημόσιες υπηρεσίες και να βελτιώσει την εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων.