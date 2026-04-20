Τώρα κι αν χρειάζεται επανεκκίνηση, αλλά πώς να γίνει…

Αν κάτι γίνεται σαφές στον (έντονο) απόηχο διαφόρων ατυχών χειρισμών της κυβέρνησης, είναι ότι κάπου έχουν λασκάρει πολύ τα πράγματα και χρειάζεται επειγόντως «μάζεμα».

Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ 2 ήταν ένα ναυάγιο εξ αρχής, καθώς χαρακτηρίστηκε αμέσως από τον ίδιο τον κυβερνητικό εκπρόσωπο «πολύ σοβαρή εξέλιξη», για να καταλήξει έπειτα από μερικές ημέρες να αντιμετωπίζεται από κυβερνητικά στελέχη όπως ο Αδωνις Γεωργιάδης, ως μία λίγο-πολύ οργανωμένη μεθόδευση κατά της κυβέρνησης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Πλέον, βουλευτές της ΝΔ δηλώνουν απερίφραστα ότι δεν σκοπεύουν να ψηφίσουν συλλήβδην υπέρ της άρσης ασυλίας των συναδέλφων τους, παρά τις παροτρύνσεις του Πρωθυπουργού στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Εδώ κι αν χρειάζεται πολιτική επανεκκίνηση, αλλά ποιος θα την κάνει και πώς. Μάλλον οι πρόωρες εκλογές θα γίνουν σύντομα μονόδρομος…