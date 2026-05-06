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Αισθητή πτώση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $100 το Brent
Εμπορεύματα
13:27 - 06 Μάι 2026

Αισθητή πτώση στις τιμές του πετρελαίου - Κοντά στα $100 το Brent

Reporter.gr Newsroom
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Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την πτωτική τους πορεία την Τετάρτη (6/5), υποχωρώντας σε χαμηλά δύο εβδομάδων, μετά από δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο η Ουάσινγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται κοντά σε μια μονοσέλιδη συμφωνία-πλαίσιο με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.        

Σε αυτό το πλαίσιο, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το Brent υποχωρούν αυτή την ώρα κατά 8,10% στα 100,97 δολάρια το βαρέλι, αφού προηγουμένως άγγιξαν το χαμηλότερο επίπεδο σχεδόν δύο εβδομάδων.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό West Texas Intermediate (WTI) σημειώνει πτώση 9,25% στα 92,88 δολάρια ανά βαρέλι. Σημειώνεται ότι και οι δύο δείκτες κατευθύνονται προς τις μεγαλύτερες ημερήσιες απώλειες, τόσο σε ποσοστιαία όσο και σε απόλυτη βάση, από τα μέσα Απριλίου, έχοντας ήδη χάσει περίπου 4% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Στο μέτωπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένουν απαντήσεις από το Ιράν σε βασικά ζητήματα μέσα στις επόμενες 48 ώρες, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Axios. Όπως τονίζεται, αν και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη συμφωνία, το ρεπορτάζ αναφέρει ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται πιο κοντά από ποτέ σε συμφωνία από την έναρξη του πολέμου.

Από τη δική του πλευρά, το Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι θα αποδεχθεί μόνο μια δίκαιη και συνολική συμφωνία.

Οι απώλειες στην προσφορά αργού πετρελαίου λόγω της διακοπής της θαλάσσιας κυκλοφορίας μέσω των Στενών του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου το Φεβρουάριο έχουν οδηγήσει σε άνοδο των τιμών, με το Brent να διαπραγματεύεται την περασμένη εβδομάδα στο υψηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2022. Το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ έχει οδηγήσει σε μείωση των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και καυσίμων, καθώς τα διυλιστήρια προσπαθούν να αντισταθμίσουν τις ελλείψεις στην παραγωγή.

Παράλληλα, τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ μειώθηκαν για τρίτη συνεχόμενη εβδομάδα, ενώ πτώση κατέγραψαν και τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων, ανέφεραν πηγές της αγοράς την Τρίτη, επικαλούμενες στοιχεία του American Petroleum Institute.

Ειδικότερα, τα αποθέματα αργού μειώθηκαν κατά 8,1 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε την 1η Μαΐου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Τα αποθέματα βενζίνης μειώθηκαν κατά 6,1 εκατομμύρια βαρέλια σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα αποσταγμάτων υποχώρησαν κατά 4,6 εκατομμύρια βαρέλια.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι τα επίσημα στοιχεία από την Energy Information Administration, τη στατιστική υπηρεσία του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ, αναμένεται να ανακοινωθούν σήμερα.

Υποχωρήση το φυσικό αέριο, «ράλι» στα μέταλλα - Υποχωρεί το δολάριο

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου υποχωρούν την Τετάρτη κατά 8,64% με την τιμή της μεγαβατώρας να «πέφτει» στα 42.87 δολάρια.

Παράλληλα, ράλι καταγράφεται στον τομέα των πολύτιμων μετάλλων. Πιο συγκεκριμένα, ο χρυσός ενισχύεται 3,08% στα 4,709.44 δολάρια η ουγγιά, ενώ το ασήμι κερδίζει 5,69% στα 77,77 δολάρια η ουγγιά. Αντίστοιχα, ο χαλκός σημειώνει άνοδο 2,98% στα 6,1720 δολάρια η ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο υποχωρεί έναντι του ευρώ κατά 0,67% με την ισοτιμία στα 1.1770 δολάρια προς ευρώ, ενώ υποχωρεί 0,45% και έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3617 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα χάνει 0,16% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8642 λίρα ανά ευρώ.

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