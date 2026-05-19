Πτωτικές τάσεις στο πετρέλαιο μετά την «αναβολή» του αμερικανικού χτυπήματος στο Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά, καθώς ο Ντόναλντ ΤΡαμπ ανακοίνωσε ότι αναβάλλει μια προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (!9/5) το διεθνές σημείο αναφοράς Brent καταγράφει πτώση 1,05%, διαμορφούμενο στα 110,93 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) υποχωρούν κατά 0,57% στα 103,76 δολάρια.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι αναβάλλει την επίθεση που είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη, έπειτα από αίτημα ηγετών του Κόλπου, στο πλαίσιο «σοβαρών διαπραγματεύσεων» με την Τεχεράνη, εξέλιξη που μετρίασε τις ανησυχίες για την προσφορά πετρελαίου.

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση του Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ήρθε μετά τη δήλωση του Ιράν ότι απάντησε σε νέα αμερικανική πρόταση που αποσκοπεί στον τερματισμό της σύγκρουσης.

«Τα αποθέματα πετρελαίου μειώνονται ραγδαία»

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τις δηλώσεις του Φατίχ Μπιρόλ, επικεφαλής του International Energy Agency, ο οποίος ανέφερε τη Δευτέρα, κατά τη σύνοδο των υπουργών Οικονομικών της G7 στο Παρίσι, ότι τα εμπορικά αποθέματα πετρελαίου μειώνονται με ταχύ ρυθμό και ότι παγκοσμίως απομένουν μόλις λίγες εβδομάδες αποθεμάτων, λόγω του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ.

Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία του ΙΕΑ, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου μειώθηκαν κατά 129 εκατ. βαρέλια τον Μάρτιο και κατά επιπλέον 117 εκατ. βαρέλια τον Απρίλιο, μετά τα πλήγματα των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τη συνακόλουθη διαταραχή των εξαγωγών από τον Περσικό Κόλπο.

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στις χώρες του ΟΟΣΑ, όπου τα αποθέματα στην ξηρά υποχώρησαν κατά 146 εκατ. βαρέλια, ενώ τα ορατά αποθέματα σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ μειώθηκαν κατά 24 εκατ. βαρέλια.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι οι σωρευτικές απώλειες προσφοράς αργού από παραγωγούς του Κόλπου έχουν πλέον ξεπεράσει το 1 δισ. βαρέλια, με περισσότερα από 14 εκατ. βαρέλια ημερησίως να μην μπορούν να εξέλθουν από την περιοχή.

Ο ΙΕΑ εκτιμά ότι η ζήτηση ενδέχεται να αρχίσει να ανακάμπτει αργότερα μέσα στο έτος, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τη σταδιακή αποκατάσταση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ από το τρίτο τρίμηνο και μετά.

«Με τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου να μειώνονται ήδη με ρυθμούς-ρεκόρ, αναμένεται περαιτέρω μεταβλητότητα στις τιμές ενόψει της κορύφωσης της θερινής ζήτησης», καταλήγει ο ΙΕΑ στην πρόσφατη έκθεσή του.

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά futures του φυσικού αερίου παρουσιάζουν ανοδικές τάσεις το μεσημέρι της Τρίτης (19/5) σημειώνοντας αύξηση 2,51% στα 51,01 δολάρια ανά μεγαβατώρα.

Παράλληλα, ο χρυσός σημειώνει πτώση 0,30% στα 4,544.17 δολάρια η ουγγιά, το ασήμι υποχωρεί κατά 1,24% στα 76,48 δολάρια η ουγγιά και ο χαλκός χάνει 1262% στα 6,23 δολάρια ανά ουγγιά.

Κλείνοντας, όσον αφορά τα νομίσματα, τα δολάριο ενισχύεται 0,31% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία να διαμορφώνεται στα 1,162 δολάρια προς ευρώ, ενώ αυξημένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,10% με την ισοτιμία στα 1,3407 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα ενισχύεται συγκριτικά με το ευρώ κατά 0,20% με την ισοτιμία στη 0.866 λίρα ανά ευρώ.