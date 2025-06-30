ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Ινστιτούτο ifo: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο 2023 η οικονομική αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις
Επιχειρήσεις
09:16 - 30 Ιουν 2025

Ινστιτούτο ifo: Στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Απρίλιο 2023 η οικονομική αβεβαιότητα στις γερμανικές επιχειρήσεις

Reporter.gr Newsroom
Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που διεξήγαγε το Ινστιτούτο ifo, οι επιχειρήσεις στη Γερμανία βρίσκουν λίγο πιο εύκολο να προβλέψουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα τον Ιούνιο. 

Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, το 20,2% των εταιρειών δυσκολεύονταν να προβλέψουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη. Το ποσοστό αυτό ήταν 23,3% το Μάιο και 28,3% τον Απρίλιο. Οι απαντήσεις θεωρούνται δείκτης οικονομικής αβεβαιότητας. Άρα, σύμφωνα με την έρευνα, η οικονομική αβεβαιότητα μειώθηκε τον Ιούνιο και έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον Απρίλιο του 2023.

«Οι εταιρείες είναι θετικές όσον αφορά στα τρέχοντα μηνύματα από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής», λέει ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών στο ifo. «Αυτά τα μηνύματα έχουν σταθεροποιητική επίδραση, παρά τους γεωπολιτικούς κινδύνους, όπως η ανεπίλυτη διαμάχη για τους δασμούς».

Η αβεβαιότητα μειώθηκε ιδιαίτερα στον τομέα της μεταποίησης. Το ποσοστό των εταιρειών που ανέφεραν δυσκολίες στον προγραμματισμό της επιχειρηματικής τους ανάπτυξης μειώθηκε στο 25,8% από 31,5% το Μάιο. Η αβεβαιότητα έχει μειωθεί σε όλους σχεδόν τους βιομηχανικούς τομείς. Το ποσοστό αυξήθηκε μόνο στη χημική βιομηχανία (στο 41,4%).

Τον Ιούνιο, το 27% των εταιρειών στον τομέα του εμπορίου ήταν αβέβαιες για τις μελλοντικές τους δραστηριότητες. Η αβεβαιότητα μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών ήταν ήδη χαμηλότερη τους προηγούμενους μήνες και μειώθηκε στο 15,2%. Ο κατασκευαστικός κλάδος είναι, επίσης, σε θέση να προγραμματίσει καλύτερα τα επερχόμενα έργα: μόνο το 19,3% των εταιρειών αντιμετώπισαν δυσκολίες – στην αρχή του έτους. Ένας παράγοντας που πιθανώς συνέβαλε σε αυτό είναι το όλο και πιο συγκεκριμένο πακέτο μέτρων για τις υποδομές της γερμανικής κυβέρνησης.

Η έρευνα

Περίπου το 20% των απαντήσεων ελήφθησαν μετά την ανανέωση της κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν στις 13 Ιουνίου. Μετά από αυτό, παρατηρήθηκε μια τάση αυξανόμενης αβεβαιότητας, ιδίως στον τομέα της μεταποίησης. Αυτή η γεωπολιτική εξέλιξη θα μπορούσε να καθορίσει εάν η θετική τάση θα συνεχιστεί ή θα αντιστραφεί στο μέλλον.

