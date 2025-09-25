SAP: Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι εμπορικές πρακτικές της

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης αντιμονοπωλιακής έρευνας κατά της SAP, μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών λογισμικού επιχειρήσεων παγκοσμίως και της μεγαλύτερης στην Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχίες ότι η γερμανική πολυεθνική ενδέχεται να έχει περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για λογισμικό επιτόπιας εγκατάστασης (on-premises software).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έρευνα θα εξετάσει εάν ορισμένες πρακτικές της SAP συνιστούν «εκμεταλλευτική συμπεριφορά» εις βάρος των πελατών, με τη μορφή αθέμιτων όρων συναλλαγής.

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ανησυχούμε ότι η SAP μπορεί να περιόρισε τον ανταγωνισμό σε αυτή τη σημαντική δευτερογενή αγορά, καθιστώντας δυσκολότερη την είσοδο νέων παικτών και αφήνοντας στους Ευρωπαίους πελάτες λιγότερες επιλογές και υψηλότερο κόστος».

Η SAP, με έδρα τη γερμανική πόλη Γουόλντορφ, συγκαταλέγεται στις λίγες μεγάλες τεχνολογικές δυνάμεις της Ευρώπης, με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 275 δισ. ευρώ. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού επιτόπιας εγκατάστασης σε πιο επικερδή συμβόλαια υπηρεσιών cloud, επιχειρώντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία απάντησε ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της «συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες ανταγωνισμού» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις ευρωπαϊκές αρχές «προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που τέθηκαν».

Η έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.