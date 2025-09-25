ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
SAP: Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι εμπορικές πρακτικές της
Επιχειρήσεις
16:22 - 25 Σεπ 2025

SAP: Στο μικροσκόπιο της ΕΕ οι εμπορικές πρακτικές της

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης αντιμονοπωλιακής έρευνας κατά της SAP, μίας εκ των κορυφαίων εταιρειών λογισμικού επιχειρήσεων παγκοσμίως και της μεγαλύτερης στην Ευρώπη. Οι Βρυξέλλες εκφράζουν ανησυχίες ότι η γερμανική πολυεθνική ενδέχεται να έχει περιορίσει τον ανταγωνισμό στην αγορά υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης για λογισμικό επιτόπιας εγκατάστασης (on-premises software).

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η έρευνα θα εξετάσει εάν ορισμένες πρακτικές της SAP συνιστούν «εκμεταλλευτική συμπεριφορά» εις βάρος των πελατών, με τη μορφή αθέμιτων όρων συναλλαγής.

Η Επίτροπος Ανταγωνισμού της ΕΕ, Τερέσα Ριβέρα, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ανησυχούμε ότι η SAP μπορεί να περιόρισε τον ανταγωνισμό σε αυτή τη σημαντική δευτερογενή αγορά, καθιστώντας δυσκολότερη την είσοδο νέων παικτών και αφήνοντας στους Ευρωπαίους πελάτες λιγότερες επιλογές και υψηλότερο κόστος».

Η SAP, με έδρα τη γερμανική πόλη Γουόλντορφ, συγκαταλέγεται στις λίγες μεγάλες τεχνολογικές δυνάμεις της Ευρώπης, με χρηματιστηριακή αξία που φτάνει τα 275 δισ. ευρώ. Τα τελευταία χρόνια έχει στραφεί από την πώληση αδειών χρήσης λογισμικού επιτόπιας εγκατάστασης σε πιο επικερδή συμβόλαια υπηρεσιών cloud, επιχειρώντας να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σε ανακοίνωσή της, η εταιρεία απάντησε ότι οι πολιτικές και οι πρακτικές της «συμμορφώνονται πλήρως με τους κανόνες ανταγωνισμού» και δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις ευρωπαϊκές αρχές «προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα που τέθηκαν».

Η έρευνα εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αυξημένης εποπτείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στις μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, με στόχο τη διασφάλιση συνθηκών θεμιτού ανταγωνισμού στην ενιαία αγορά.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΗΠΑ: «Βουτιά» 16,8% στο εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Αύγουστο
Ειδήσεις

ΗΠΑ: «Βουτιά» 16,8% στο εμπορικό έλλειμμα αγαθών τον Αύγουστο

Καμπανάκι Τουσκ για «ψευδαισθήσεις» λόγω της μεταστροφής Τραμπ στο Ουκρανικό
Ειδήσεις

Καμπανάκι Τουσκ για «ψευδαισθήσεις» λόγω της μεταστροφής Τραμπ στο Ουκρανικό

Πολεμική Αεροπορία: Συμμετοχή στo NATO Days στην Τσεχία
Ειδήσεις

Πολεμική Αεροπορία: Συμμετοχή στo NATO Days στην Τσεχία

Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων
Ειδήσεις

Μίραν (Fed): Υπερβολικά περιοριστική η πολιτική της Fed - Απαραίτητες πιο βαθιές μειώσεις επιτοκίων

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ
Ειδήσεις

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν
Ειδήσεις

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

Κομισιόν – Φόροι: Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα
Φορολογία

Κομισιόν – Φόροι:  Βαριά επιβάρυνση στην εργασία, υψηλή εξάρτηση από ΦΠΑ και φόρους στα καύσιμα

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση
Ειδήσεις

ΕΕ: Στο επίκεντρο η έκδοση περισσότερου κοινού χρέους - Η Ισπανία επαναφέρει τη συζήτηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
13/07/2026 - 18:10

ΜΕΤΚΑ: Υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Τριπλού Κόμβου Σκαραμαγκά

Ανακοινώσεις
13/07/2026 - 17:58

Fais Group: Ολοκληρώθηκε η συγχώνευση της E-TENNIS MAROUSI με την ELSOL

Γιώργος Σ. Σκορδίλης
13/07/2026 - 17:56

Μήπως τελικά δεν λείπουν οι Έλληνες ναυτικοί;

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:52

Δέκα χρόνια μετά το πραξικόπημα: Η Άγκυρα εξαπολύει νέο πογκρόμ συλλήψεων κατά του δικτύου Γκιουλέν

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:43

ΕΛ.ΑΣ. - ΗΠΑ: Μνημόνιο Συνεργασίας για την πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού εγκλήματος

Σχόλια Αγοράς
13/07/2026 - 17:37

Χρηματιστήριο: Διυλιστήρια και ΕΥΔΑΠ συγκράτησαν τις ζημιές - Υποαποδίδει η μεσαία κεφαλαιοποίηση

Οικονομία
13/07/2026 - 17:31

ΤτΕ: Αυξάνονται οι πιθανότητες για νέα αύξηση επιτοκίων από την ΕΚΤ έως το 2027

Εργασιακά
13/07/2026 - 17:20

Στάση εργασίας των νοσοκομειακών γιατρών την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Χρηματιστήρια
13/07/2026 - 17:13

Wall Street: Η ένταση ΗΠΑ – Ιράν βυθίζει τις μετοχές τεχνολογίας και εκτοξεύει το πετρέλαιο

Ειδήσεις
13/07/2026 - 17:01

Θεσσαλονίκη: Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στη Νέα Κερασιά 

Πολιτική
13/07/2026 - 16:42

Ανδρουλάκης για Δημητριάδη: Η έκφραση «έφαγα σφαίρα» δεν θυμίζει πολιτική, θυμίζει υπόκοσμο και μαφία

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:26

Πάπας Λέων ΙΔ: «Ουκρανία και Μέση Ανατολή φλέγονται – Να μη χαθεί η ελπίδα για ειρήνη»

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
13/07/2026 - 16:23

Καλοκαιρινές διακοπές διαρκείας από το ΤΖΟΚΕΡ - Σε καταστήματα Allwyn μοιράστηκαν πάνω από 5,1 εκατ. ευρώ

Πολιτική
13/07/2026 - 16:20

Τσίπρας από Λέσβο: Η κτηνοτροφία δίνει μάχη επιβίωσης – Ζητά άμεσες αποζημιώσεις και ανασύσταση των κοπαδιών

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13/07/2026 - 16:15

Οι κάρτες της Πειραιώς τώρα στο Samsung Wallet

Υγεία
13/07/2026 - 16:08

Εγκαίνια και ενεργειακή αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ζωγράφου

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:07

ΗΑΕ: Άνοιξαν οι κάνουλες - Άλμα 80% στην παραγωγή πετρελαίου μετά την έξοδο από τον OPEC

Ειδήσεις
13/07/2026 - 16:00

New York Times: Δημοσίευμα κάνει λόγο για επαφές του Ισραήλ με τον Αχμαντινετζάντ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:49

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα «φυλάνε» τα Στενά του Ορμούζ και θα πληρώνονται ακριβά γι' αυτό

Πολιτική
13/07/2026 - 15:39

Μαρινάκης: Από το μηδέν σε F-35 και Rafale – Ο Τσίπρας αφήνει πίσω μόνο μια γραβάτα

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:37

Πάνω από 10000 επιπλέον θάνατοι από τον καύσωνα στην Ευρώπη σε μία εβδομάδα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 15:20

Στο μικροσκόπιο οι τιμές των καυσίμων – Εντός της εβδομάδας το χρονοδιάγραμμα για τις επιδοτήσεις

Εργασιακά
13/07/2026 - 15:04

ΑΔΕΔΥ: Πανελλαδική κινητοποίηση των δημοσίων υπαλλήλων την Τρίτη (14/7) ενάντια στη συνταγματική αναθεώρηση

Ειδήσεις
13/07/2026 - 15:03

Η ΕΕ «μαυρίζει» ρωσική ομάδα χάκερ για κυβερνοκατασκοπεία και σαμποτάζ

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:50

ΕΝΟΤΗΤΑ: «Πυρά» κατά της ΓΣΕΕ - Μιλά για μόνιμη εργασία, αλλά εφαρμόζει εργολαβίες και προχωρά σε απολύσεις

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:42

ΕΕ: «Φρένο» στα social media για τους ανηλίκους – Υποχρεωτική γονική επίβλεψη έως τα 13 προτείνει η φον ντερ Λάιεν

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
13/07/2026 - 14:40

Bureau Veritas: Η ενεργειακή διαχείριση στρατηγικό εργαλείο για τις επιχειρήσεις στη νέα εποχή

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13/07/2026 - 14:25

Fraport Greece: Άνοδος 4,7% στην επιβατική κίνηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων τον Ιούνιο

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
13/07/2026 - 14:22

VW: Πάνω από 50% αυξήθηκαν οι παραγγελίες ηλεκτρικών μοντέλων στην Ευρώπη

Ειδήσεις
13/07/2026 - 14:10

Tο ελληνικό διαβατήριο εντάσσεται στα έγγραφα του Gov.gr wallet

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ