ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γερμανία: Το 20% των αγγελιών εργασίας προσφέρει τηλεργασία
Επιχειρήσεις
09:42 - 07 Οκτ 2025

Γερμανία: Το 20% των αγγελιών εργασίας προσφέρει τηλεργασία

Reporter.gr Newsroom
Μία στις πέντε αγγελίες εργασίας στη Γερμανία περιλαμβάνει τη δυνατότητα τηλεργασίας, σύμφωνα με ανάλυση ερευνητών του Ινστιτούτου ifo και του Πανεπιστημίου Stanford, βασισμένη σε διαδικτυακές αγγελίες από το 2014 έως τον Ιούνιο του 2025. Το 2019, το ποσοστό των αγγελιών που προσέφεραν αυτή την επιλογή ήταν κάτω από 5%.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, το ποσοστό των αγγελιών που παρείχαν δυνατότητα τηλεργασίας αυξήθηκε εκθετικά και από το 2023 παραμένει σταθερό γύρω στο 20%», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Jean-Victor Alipour, επισημαίνοντας όμως σημαντικές διαφορές ανά κλάδο και περιοχή.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το ποσοστό αγγελιών με επιλογή τηλεργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό στους εξής τομείς:

  • Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες: 42%
  • Πληροφορική και επικοινωνίες: 33%
  • Ακίνητα: 31,3%

«Σε πιο ψηφιοποιημένους κλάδους, οι εργασίες είναι πιο συμβατές με την τηλεργασία», αναφέρει η Christina Langer από το Πανεπιστήμιο Stanford. «Καθώς οι ψηφιακές βιομηχανίες συγκεντρώνονται σε μεγάλες πόλεις, παρατηρούνται και έντονες περιφερειακές διαφορές στην πρόσβαση στην τηλεργασία.»

Πρωταγωνιστές στις αγγελίες με δυνατότητα τηλεργασίας είναι:

  • Κολωνία: 35,8%
  • Στουτγάρδη: 34,9%
  • Ντίσελντορφ: 34,8%

Τελευταίες στον πίνακα κατάταξης:

  • Vorpommern-Rügen: 4,9%
  • Weimarer Land: 4,7%
  • Wartburgkreis: 4,5%

«Οι αγγελίες εργασίας είναι ενδεικτικές του μελλοντικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων στη Γερμανία», σημειώνει ο Alipour. «Τα δεδομένα δεν δείχνουν καμία ένδειξη αντιστροφής της τάσης προς επιστροφή στο γραφείο». Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις έρευνες του ifo, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την τηλεργασία παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια στο 25%.

Η μελέτη βασίστηκε σε περισσότερες από 93 εκατομμύρια αγγελίες εργασίας που δημοσιεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2025. Για τους σκοπούς της έρευνας, οι ερευνητές ανέλυσαν τους ιστότοπους περισσότερων από 200 εταιρειών, καθώς και όλες τις σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες αγγελιών στη Γερμανία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την αμερικανική εταιρεία Lightcast, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση της αγοράς εργασίας.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο
Επιχειρήσεις

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025
Ειδήσεις

Γερμανία: Προβλέψεις για μικρή ανάπτυξη της οικονομίας κατά 0,2% το 2025

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones
Ειδήσεις

Γερμανία: θα δώσει το «ελεύθερο» στην Αστυνομία για κατάρριψη ύποπτων drones

Wyndham: Συμφωνία για 25 νέα ξενοδοχεία σε Γερμανία και Αυστρία
Επιχειρήσεις

Wyndham: Συμφωνία για 25 νέα ξενοδοχεία σε Γερμανία και Αυστρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Χρηματιστήρια
09/10/2025 - 09:51

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές με ώθηση από τη SoftBank

Αναλύσεις
09/10/2025 - 09:41

ΧΑ: Αμηχανία της αγοράς για το πώς πρέπει να αποτιμήσει την αναβάθμιση

Πολιτική
09/10/2025 - 09:38

Κασσελάκης: Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι ανοιχτό στον Αλέξη Τσίπρα

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
09/10/2025 - 09:37

Κεραμουργία Βορείου Ελλάδας: Η «πράσινη» ρότα και το νέο εργοστάσιο στη Σερβία

Ειδήσεις
09/10/2025 - 09:24

Ο Στάρμερ χαιρέτισε τη συμφωνία για τη Γάζα - Έκκληση για ταχεία εφαρμογή της

Οικονομία
09/10/2025 - 09:18

Eurogroup για ενίσχυση επενδύσεων, ανταγωνιστικότητα και συμμετοχή των πολιτών στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές

Επιχειρήσεις
09/10/2025 - 09:12

Ινστιτούτο ifo: Κάμψη του επιχειρηματικού κλίματος στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία το Σεπτέμβριο

Οικονομία
09/10/2025 - 08:43

Τέλος στα κληρονομικά χρέη από το 2026: Δεν θα επιβαρύνονται προσωπικά οι κληρονόμοι

Οικονομία
09/10/2025 - 08:30

Τεκμήρια διαβίωσης: Τι αλλάζει για σπίτια, ΙΧ και σκάφη - Παραδείγματα

Magazino
09/10/2025 - 08:13

ΗΠΑ: Ο Bob Ross στηρίζει και μετά θάνατον τη δημόσια τηλεόραση - Σε δημοπρασία 30 έργα

Ειδήσεις
09/10/2025 - 08:02

Ισραήλ: Στα 67 δισ. δολάρια ανήλθε το κόστος του πολέμου

Ειδήσεις
09/10/2025 - 07:54

Συμφωνία Ισραήλ - Χαμάς - Τι προβλέπει η πρώτη φάση της εκεχειρίας

Ανεμοδείκτης
09/10/2025 - 04:37

Η Ζωή... έσωσε τον Κυριαζίδη

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 23:11

Κέρδη στη Wall Street με ενδοσυνεδριακά ρεκόρ για S&P 500 και Nasdaq

Πολιτική
08/10/2025 - 22:55

Δημοσκόπηση Interview: Προβάδισμα 16,2 μονάδων της ΝΔ από το ΠΑΣΟΚ – Εννέα κόμματα στη Βουλή

Πολιτική
08/10/2025 - 22:38

Ελληνορωσική διένεξη: «Μαθήματα» ΥΠΕΞ στη Ζαχάροβα για Αττίλα και Βόρεια Μακεδονία

Πολιτική
08/10/2025 - 22:30

Λήξη της απεργίας πείνας Ρούτσι: Συγκέντρωση υποστήριξης στο Σύνταγμα

Ειδήσεις
08/10/2025 - 22:01

Γαλλία: Ανοιχτό παράθυρο Λεκορνί για ορισμό νέου πρωθυπουργού εντός 48 ωρών

Πολιτική
08/10/2025 - 21:56

Κακλαμάνης: Κίνδυνος και ευκαιρία η Τεχνητή Νοημοσύνη – Χρειάζεται υπεύθυνη χρήση

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:25

Fed: Αντίστροφη μέτρηση για νέες μειώσεις επιτοκίων εντός 2025 – Τι δείχνουν τα πρακτικά

Πολιτική
08/10/2025 - 21:16

Μητσοτάκης: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ήδη τα πάντα – Στη συνταγματική αναθεώρηση οι επιπτώσεις της

Ειδήσεις
08/10/2025 - 21:09

Σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Γάζας – Συνέχεια στο Παρίσι παρά της ισραηλινές ενστάσεις

Ειδήσεις
08/10/2025 - 20:50

Ρωσία: Η Κεντρική Τράπεζα καταγγέλλει παραβιάσεις σε κατασχέσεις κρατικής περιουσίας από το Κρεμλίνο

Πολιτική
08/10/2025 - 20:31

Παραπομπή Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ για παράτυπες φορολογικές απαλλαγές σε καταστήματα αφορολογήτων ειδών

Πολιτική
08/10/2025 - 20:16

Κατρίνης: Άδικη και τιμωρητική η αύξηση του ορίου εξαγοράς στρατιωτικής θητείας

Αναλύσεις
08/10/2025 - 20:11

Intralot: Στο ταμπλό του ΧΑ από την Πέμπτη 9/10 οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Αναλύσεις
08/10/2025 - 19:56

Intralot: Ισχυρή ζήτηση για τη Δημόσια Προσφορά: Υπερκάλυψη 3 φορών – Αντλήθηκαν €429 εκατ.

Χρηματιστήρια
08/10/2025 - 19:40

Κέρδη στις Ευρωαγορές – Τα βλέμματα στραμμένα στις γαλλικές πολιτικές εξελίξεις

Ναυτιλία
08/10/2025 - 19:38

BIMCO: Το 35% του παγκόσμιου στόλου θα πληρώσει τα νέα τέλη στα αμερικανικά λιμάνια

Πολιτική
08/10/2025 - 19:24

Κασσελάκης: Το οικονομικό αφήγημα του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει καταρρεύσει τελείως

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ