Γερμανία: Το 20% των αγγελιών εργασίας προσφέρει τηλεργασία

Μία στις πέντε αγγελίες εργασίας στη Γερμανία περιλαμβάνει τη δυνατότητα τηλεργασίας, σύμφωνα με ανάλυση ερευνητών του Ινστιτούτου ifo και του Πανεπιστημίου Stanford, βασισμένη σε διαδικτυακές αγγελίες από το 2014 έως τον Ιούνιο του 2025. Το 2019, το ποσοστό των αγγελιών που προσέφεραν αυτή την επιλογή ήταν κάτω από 5%.

«Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, το ποσοστό των αγγελιών που παρείχαν δυνατότητα τηλεργασίας αυξήθηκε εκθετικά και από το 2023 παραμένει σταθερό γύρω στο 20%», δηλώνει ο ερευνητής του ifo, Jean-Victor Alipour, επισημαίνοντας όμως σημαντικές διαφορές ανά κλάδο και περιοχή.

Το πρώτο εξάμηνο του 2025, το ποσοστό αγγελιών με επιλογή τηλεργασίας είναι ιδιαίτερα υψηλό στους εξής τομείς:

Χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες : 42%

: 42% Πληροφορική και επικοινωνίες : 33%

: 33% Ακίνητα: 31,3%

«Σε πιο ψηφιοποιημένους κλάδους, οι εργασίες είναι πιο συμβατές με την τηλεργασία», αναφέρει η Christina Langer από το Πανεπιστήμιο Stanford. «Καθώς οι ψηφιακές βιομηχανίες συγκεντρώνονται σε μεγάλες πόλεις, παρατηρούνται και έντονες περιφερειακές διαφορές στην πρόσβαση στην τηλεργασία.»

Πρωταγωνιστές στις αγγελίες με δυνατότητα τηλεργασίας είναι:

Κολωνία : 35,8%

: 35,8% Στουτγάρδη : 34,9%

: 34,9% Ντίσελντορφ: 34,8%

Τελευταίες στον πίνακα κατάταξης:

Vorpommern-Rügen : 4,9%

: 4,9% Weimarer Land : 4,7%

: 4,7% Wartburgkreis: 4,5%

«Οι αγγελίες εργασίας είναι ενδεικτικές του μελλοντικού προσανατολισμού των επιχειρήσεων στη Γερμανία», σημειώνει ο Alipour. «Τα δεδομένα δεν δείχνουν καμία ένδειξη αντιστροφής της τάσης προς επιστροφή στο γραφείο». Τα αποτελέσματα συμφωνούν με τις έρευνες του ifo, σύμφωνα με τις οποίες το ποσοστό των εργαζομένων που χρησιμοποιούν την τηλεργασία παραμένει σταθερό τα τελευταία χρόνια στο 25%.

Η μελέτη βασίστηκε σε περισσότερες από 93 εκατομμύρια αγγελίες εργασίας που δημοσιεύτηκαν από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Ιούνιο του 2025. Για τους σκοπούς της έρευνας, οι ερευνητές ανέλυσαν τους ιστότοπους περισσότερων από 200 εταιρειών, καθώς και όλες τις σχετικές διαδικτυακές πλατφόρμες αγγελιών στη Γερμανία. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από την αμερικανική εταιρεία Lightcast, η οποία ειδικεύεται στην ανάλυση της αγοράς εργασίας.