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Γερμανία: Οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις απολύσεις – Αισθητή άνοδος του δείκτη απασχόλησης ifo
Επιχειρήσεις
17:28 - 30 Οκτ 2025

Γερμανία: Οι επιχειρήσεις περιορίζουν τις απολύσεις – Αισθητή άνοδος του δείκτη απασχόλησης ifo

Reporter.gr Newsroom
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Οι εταιρείες στη Γερμανία σχεδιάζουν λιγότερες απολύσεις σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες, όπως έδειξε ο δείκτης απασχόλησης ifo Employment Barometer, ο οποίος αυξήθηκε στις 93,5 μονάδες τον Οκτώβριο, από 92,5 μονάδες τον Σεπτέμβριο.  

«Συνολικά, οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να καταργούν περισσότερες θέσεις εργασίας απ’ όσες δημιουργούν νέες», δήλωσε ο Klaus Wohlrabe, επικεφαλής ερευνών του ινστιτούτου ifo.

«Παρά τη μικρή βελτίωση στις οικονομικές προοπτικές, οι εταιρείες συνεχίζουν να είναι επιφυλακτικές στον προγραμματισμό του προσωπικού τους», προσέθεσε.

Μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών, ο δείκτης σημείωσε σημαντική άνοδο. Ειδικά οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής (IT) σκοπεύουν να αυξήσουν εκ νέου το προσωπικό τους. Νομικοί και φορολογικοί σύμβουλοι επίσης αναζητούν περισσότερο προσωπικό. Αντίθετα, στον κλάδο της διαφήμισης καταγράφονται περικοπές θέσεων εργασίας.

Στη βιομηχανία, ο δείκτης μειώθηκε αισθητά, καθώς σχεδόν όλοι οι κλάδοι προγραμματίζουν να περιορίσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους. Οι εμπορικές επιχειρήσεις συνεχίζουν επίσης τις περικοπές.

Αντίθετα, στην κατασκευαστική δραστηριότητα υπάρχει ελάχιστη μεταβολή, με τον αριθμό των απασχολουμένων να αναμένεται να παραμείνει σταθερός.

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