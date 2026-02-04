Η Henkel εξαγοράζει την ολλανδική Stahl Holdings έναντι 2,1 δισ. ευρώ

Η γερμανική εταιρεία καταναλωτικών και βιομηχανικών προϊόντων Henkel ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι συμφώνησε να αποκτήσει την ολλανδική εταιρεία εξειδικευμένων επιστρώσεων Stahl Holdings BV, σε μια συμφωνία ύψους 2,1 δισ. ευρώ (2,5 δισ. δολάρια), από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Wendel SE.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Wendel, στη συναλλαγή θα συμμετάσχουν και οι μειοψηφούντες μέτοχοι της Stahl, BASF SE και Clariant AG, οι οποίοι θα πουλήσουν επίσης τα ποσοστά τους.

Η εξαγορά ενισχύει τη μονάδα τεχνολογιών συγκολλητικών της Henkel, όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κάρστεν Κνόμπελ. «Η Stahl προσφέρει στρατηγική αξία στις τεχνολογίες μας και θα ενισχύσει την παρουσία μας σε κρίσιμους κλάδους», τόνισε.

Η Wendel είχε εδώ και καιρό στο πλάνο την πώληση της Stahl. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg News από τον Νοέμβριο του 2024, η εταιρεία συνεργαζόταν ήδη με συμβούλους για την αποεπένδυση από την ολλανδική επιχείρηση.

Η Stahl απασχολεί περίπου 1.700 εργαζομένους και ειδικεύεται στην παραγωγή επιστρώσεων για μια ποικιλία κλάδων, μεταξύ των οποίων η αυτοκινητοβιομηχανία, η μόδα και η συσκευασία, προσφέροντας προϊόντα που καλύπτουν ευρύ φάσμα εφαρμογών.

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας αναμένεται να δώσει στη Henkel ισχυρότερο πλεονέκτημα στην αγορά τεχνολογιών συγκολλητικών, επεκτείνοντας παράλληλα το διεθνές της αποτύπωμα.