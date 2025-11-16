Ο Τραμπ έκανε... στοχευμέμες αγορές ομολόγων ύψους 82 εκατ. δολαρίων
Ομόλογα
19:44 - 16 Νοε 2025

Ο Τραμπ έκανε... στοχευμέμες αγορές ομολόγων ύψους 82 εκατ. δολαρίων

Reporter.gr Newsroom
Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις αγορές δημοτικών και εταιρικών ομολόγων αυτό το φθινόπωρο, συμπεριλαμβανομένων χρεογράφων εταιρειών που επηρεάστηκαν από τις πολιτικές της κυβέρνησής του.

O Τραμπ έκανε αγορές ομολόγων ύψους τουλάχιστον 82 εκατ. δολαρίων σε τίτλους των Netflix Inc., UnitedHealth Group Inc., Boeing Co., Meta Platforms Inc., Home Depot Inc., Broadcom Inc. και Intel Corp., στην οποία η αμερικανική κυβέρνηση απέκτησε μερίδιο κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Αγόρασε επίσης δημοτικά ομόλογα από πόλεις των ΗΠΑ και τοπικές σχολικές περιφέρειες, εταιρείες κοινής ωφέλειας και νοσοκομεία.

Οι αναφορές, τις οποίες πρέπει να υποβάλλουν όλοι οι εκλεγμένοι ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι και διορισμένοι που πραγματοποιούν συναλλαγές, δεν προσδιορίζουν ακριβή ποσά ή τιμές. Ο Τραμπ δεν δήλωσε καμία πώληση.

Τον Αύγουστο, είχε δηλώσει 690 συναλλαγές, που αντιστοιχούσαν σε τουλάχιστον 103,7 εκατ. δολάρια σε αγορές ομολόγων.

