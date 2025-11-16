Με το «Βραβείο Περικλέους» τιμήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης
Πολιτική
16:36 - 16 Νοε 2025

Με το «Βραβείο Περικλέους» τιμήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης

Reporter.gr Newsroom
Στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, απονεμήθηκε το τιμητικό «Βραβείο Περικλέους», για τη συνολική προσφορά του στον δημόσιο πολιτικό βίο της χώρας, από τον Δήμαρχο Παπάγου – Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο, στο πλαίσιο του θεσμού του Δήμου «Ημέρες Περικλέους».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε χθες στο Αμφιθέατρο «Μ. Θεοδωράκης» του Δημαρχείου Παπάγου – Χολαργού.

Πρόκειται για έναν θεσμό προς τιμήν του Περικλή αλλά και όλης της μοναδικής σπουδαιότητας περιόδου της αρχαίας ελληνικής ιστορίας, που είναι γνωστή ως ο «Χρυσός Αιώνας του Περικλή». Φέτος οι «Ημέρες Περικλέους» είναι αφιερωμένες στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Πρόεδρος της Βουλής έκανε μια σύντομη αναδρομή σε προσωπικές στιγμές από τη μακρά πορεία του στην πολιτική, αναφέροντας πως το «βάπτισμα του πυρός» ουσιαστικά το πήρε το 1982, στον Δήμο Χολαργού, όπου και κατοικούσε τότε και ήταν υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης αναφέρθηκε συγκινημένος στον «πολιτικό του πατέρα», όπως τον χαρακτήρισε, τον Ευάγγελο Αβέρωφ, μιλώντας για τον ρόλο που έπαιξε αυτή η εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική του πορεία. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «αυτός ο άνθρωπος με πήρε απ' το χέρι, αλλά δεν πρόλαβε να με δει βουλευτή. Ο Αβέρωφ πέθανε 10 Ιανουαρίου του 1990, εγώ εξελέγην βουλευτής τον Απρίλιο του 1990, αλλά είχε προλάβει να έρθει να με προλογίσει αρχές Δεκεμβρίου του 1989, στην παρθενική μου ομιλία στο Χίλτον». Και συνέχισε: «Εκεί λοιπόν που τον περίμενα στο πεζοδρόμιο της Βασιλίσσης Σοφίας για να τον υποδεχθώ, ήρθε μου βάζει ένα φάκελο μες στην τσέπη μου και μου λέει “πρόσεχε να μην τον χάσεις, θα πας στο σπίτι και θα τον ανοίξεις”. Ο φάκελος αυτός είχε μια επιστολή που μου ευχόταν επιτυχία στις εκλογές και πολιτικές παραινέσεις που κάποια άλλη φορά που θα βρεθούμε θα σας τις πω για να δείτε πόσο τραγικά επίκαιρες είναι ακόμη και σήμερα αυτά που μου έδινε σαν παραινέσεις τότε ο Αβέρωφ».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε στη συνέχεια στον ρόλο του Κοινοβουλίου, στην προσφορά του στην κοινωνία και στην αρνητική εικόνα του που παρουσιάζεται συχνά από τα ΜΜΕ. Όπως τόνισε, «βλέπετε μόνο την άσχημη πλευρά της Βουλής από τα Μέσα Ενημέρωσης. Όταν ανταλλάσσουμε μεταξύ μας κάποια “γαλλικά” γίνονται πρώτη είδηση σε όλα τα κανάλια. Όταν γίνονται σοβαρές τοποθετήσεις από συναδέλφους από όλα τα κόμματα δεν γράφεται πουθενά, ή αν γραφτεί θα είναι κάπου ανάμεσα στις αγγελίες των φαρμακείων και των γάμων. Όταν η Βουλή κάνει άλλα πράγματα πάρα πολύ σημαντικά επίσης κανείς δεν ασχολείται και δεν γράφει για αυτά».

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης είπε χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν θυμάται σήμερα ότι η Βουλή έγινε αιτία να σωθούν εκατοντάδες ζωές συνανθρώπων μας στην εποχή της μεγάλης πανδημίας του κορωνοϊού. Η Βουλή δίνοντας από το δικό της προϋπολογισμό 8 εκατομμύρια ευρώ τότε έφτιαξε 50 κλίνες ΜΕΘ στο Σωτηρία που έσωσαν ζωές εκατοντάδων συνανθρώπων μας και αυτό έχει ξεχαστεί».

Ο Πρόεδρος της Βουλής αναφέρθηκε επίσης και σε άλλες σημαντικές προσφορές της Βουλής που έχουν στηριχτεί ομόφωνα από όλα τα κόμματα, όπως η ανακαίνιση της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ο εκσυγχρονισμός των γραφείων της Μεραρχίας στον Έβρο, η δημιουργία αθλοπαιδιών στο στρατόπεδο της ΕΛΔΥΚ στην Κύπρο, η αγορά 15 οδοντιατρικών καρεκλών για την εκπαίδευση των φοιτητών στην Οδοντιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, η ανακαίνιση τεσσάρων χειρουργείων του Ερυθρού Σταυρού, αλλά και η ανακαίνιση των κοιτώνων και η δημιουργία γηπέδων αθλοπαιδιών στις φυλακές ανηλίκων στον Αυλώνα, αλλά και τόσα άλλα.

«Να την αγαπάτε τη Βουλή και να τη στηρίζετε. Και να μας καταχεριάζετε, να μας ασκείτε κριτική, αλλά εκεί που πρέπει και να στηρίζετε τη Βουλή επίσης εκεί που πρέπει. Οι καιροί είναι δύσκολοι, βλέπετε τι γίνεται σε ολόκληρη την Ευρώπη όπου ξεπηδούν ακραία πολιτικά κόμματα τα οποία δεν πιστεύουν στο κοινοβουλευτισμό, τα οποία δεν πιστεύουν ούτε στην Ευρώπη και πρέπει αυτό το πράγμα να το αποφύγουμε στην Ελλάδα, πάση θυσία» τόνισε με έμφαση ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Και κατέληξε: «Ως Πρόεδρος της Βουλής έχω πάρει μια απόφαση: να υπερασπιστώ, μη υποκύπτοντας στον λαϊκισμό, την αξιοπρέπεια του Κοινοβουλίου και των συναδέρφων μου.

Την εκδήλωση πλαισίωσε μουσικά η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ το παρών έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής, κ. Βύρων Πολύδωρας, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και Υπουργός Επικρατείας, κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, κ. Παύλος Μαρινάκης, ο πρώην Υπουργός, βουλευτής και Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της ΝΔ, κ. Δημήτρης Καιρίδης, ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ κ. Κωνσταντίνος Φλώρος, εκπρόσωποι των επικεφαλής των Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, του ιατρικού κόσμου και της Εκκλησίας.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/11/2025 - 16:20
