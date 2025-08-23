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Καβάλα: Τραυματισμός 9χρονου σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια
Ειδήσεις
15:14 - 23 Αυγ 2025

Καβάλα: Τραυματισμός 9χρονου σε θαλάσσιο πάρκο – Συνελήφθη η ιδιοκτήτρια

Reporter.gr Newsroom
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Ελαφρά τραυματίστηκε ένα αγοράκι 9 ετών σε θαλάσσιο πάρκο στη Νέα Πέραμο Καβάλας, όταν έπεσε από φουσκωτή τσουλήθρα. Η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης συνελήφθη για σωματικές βλάβες από αμέλεια.

Πιο αναλυτικά, ένα αγόρι εννέα ετών τραυματίστηκε ελαφρά το απόγευμα της Παρασκευής 22 Αυγούστου, ενώ έπαιζε σε θαλάσσιο πάρκο στην παραλία της Νέας Περάμου στην Καβάλα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Λιμενικής Αρχής, ο ανήλικος έπεσε από φουσκωτή τσουλήθρα και υπέστη τραυματισμό. Μεταφέρθηκε άμεσα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.

Η προανάκριση για το περιστατικό διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας, το οποίο προχώρησε στη σύλληψη της 32χρονης Ελληνίδας ιδιοκτήτριας της επιχείρησης θαλάσσιων δραστηριοτήτων, με την κατηγορία της πρόκλησης σωματικών βλαβών από αμέλεια.

Τελευταία τροποποίηση στις 23/08/2025 - 14:46
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