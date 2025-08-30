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Νέος φορέας για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους – Η σύνθεση του ΔΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
10:34 - 30 Αυγ 2025

Νέος φορέας για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους – Η σύνθεση του ΔΣ

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Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και του τομέα τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, και βάσει των νόμων 5167/2024 και 5220/2025, συστάθηκε η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης».

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Γιώργος Ιωάννου – Πρόεδρος: Καθηγητής Διοίκησης Παραγωγής και Υπηρεσιών στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με εκτενή εμπειρία στη διοίκηση οργανισμών και στις αγορές ενέργειας. Από το 2024 διατελεί Πρόεδρος του ΟΣΕ, προωθώντας τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού.
  • Χρήστος Παληός – Διευθύνων Σύμβουλος: Πολιτικός Μηχανικός με MBA. Διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ, διαθέτοντας σημαντική εμπειρία στη διοίκηση έργων υποδομών και στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.
  • Χρύσα (Κρίστη) Αγαπητού – Αντιπρόεδρος: Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, με ειδίκευση στη διαχείριση κρίσεων και την επιχειρησιακή στρατηγική. Έχει δραστηριοποιηθεί σε θέματα επιχειρηματικότητας, τοπικής αυτοδιοίκησης και ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Ευάγγελος Χριστογιάννης – Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος: Πολιτικός Μηχανικός με διδακτορικό στην οικονομική αποδοτικότητα σιδηροδρομικών διαδρόμων. Διαθέτει 20ετή εμπειρία στον ΟΣΕ, σε θέσεις ευθύνης στη συντήρηση και τη διαχείριση έργων υποδομής.
  • Αθανάσιος Στάβερης – Μέλος ΔΣ: Ιδρυτής της εταιρείας «Tools of Tech» στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, με διεθνή εμπειρία σε έργα δημόσιας ασφάλειας και ψηφιακού μετασχηματισμού.
  • Κατερίνα Δεμερούτη – Μέλος ΔΣ: Γενική Διευθύντρια Εταιρικής Υποστήριξης στη ΣΤΑΣΥ. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στη στρατηγική επικοινωνία, στη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού και στον μετασχηματισμό δημόσιων συγκοινωνιών.
  • Μάριος Μπόμπουλος – Μέλος ΔΣ: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός με διεθνή εμπειρία στη Βρετανία και στην Ελλάδα, με εξειδίκευση σε έργα σιδηροδρόμων και ενέργειας. Σήμερα είναι Διευθύνων Σύμβουλος της PPC Inspectra (Όμιλος ΔΕΗ).
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