Νέος φορέας για τους ελληνικούς σιδηροδρόμους – Η σύνθεση του ΔΣ

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των φορέων ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ και του τομέα τροχαίου υλικού της ΓΑΙΑΟΣΕ, και βάσει των νόμων 5167/2024 και 5220/2025, συστάθηκε η νέα εταιρεία «Σιδηρόδρομοι Ελλάδος Μονοπρόσωπη Α.Ε.».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, «στόχος του νέου φορέα είναι η συνολική αναβάθμιση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, η ενίσχυση της εποπτείας του δικτύου και η αξιολόγηση του προσωπικού, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα λειτουργίας και διακυβέρνησης».

Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής: