Προσωρινή διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train στην Πάτρα λόγω πυρκαγιάς – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Η Hellenic Train ενημέρωσε το επιβατικό κοινό ότι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Παναχαϊκής, σε κοντινή απόσταση από τη σιδηροδρομική γραμμή, ανεστάλη στις 08:12 η κυκλοφορία των τρένων στο τμήμα Μποζαΐτικα – Άγιος Ανδρέας, έπειτα από εντολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του ΟΣΕ.

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.

Στις 08:48, κατόπιν νέας εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Hellenic Train, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών της.