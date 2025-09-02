Προσωρινή διακοπή δρομολογίων της Hellenic Train στην Πάτρα λόγω πυρκαγιάς – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία

Οι επιβάτες της αμαξοστοιχίας 11304 (Ρίο – Άγιος Ανδρέας), η οποία ακινητοποιήθηκε στον σταθμό Μποζαΐτικα, προωθήθηκαν στον τελικό τους προορισμό με λεωφορεία της Hellenic Train.
Στις 08:48, κατόπιν νέας εντολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Διαχειριστή Υποδομής, η κυκλοφορία στη γραμμή αποκαταστάθηκε και αναμένεται να ομαλοποιηθεί σταδιακά.
Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, η Hellenic Train, σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ασφαλή και άμεση εξυπηρέτηση των επιβατών της.