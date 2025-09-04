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Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα Λέσβου - Ήχησε το 112
Ειδήσεις
15:45 - 04 Σεπ 2025

Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα Λέσβου - Ήχησε το 112

Reporter.gr Newsroom
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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα της Λέσβου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου, η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και κατακαίει δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η φωτιά στην Κορώνη τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς το Καμαρούδι, κατακαίγοντας ελιές και δασική έκταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το «112» εξέπεμψε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Τελευταία τροποποίηση στις 04/09/2025 - 15:44
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