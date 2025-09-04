Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Βρίσα Λέσβου - Ήχησε το 112

Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βρίσα της Λέσβου.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Λέσβου – Λήμνου, η φωτιά έχει μεγάλη έκταση και κατακαίει δασική περιοχή με χαμηλή βλάστηση. Οι εστίες εντοπίζονται στις περιοχές Κορώνη και Παλαιόκαστρο. Η φωτιά στην Κορώνη τέθηκε υπό έλεγχο, ενώ το μέτωπο του Παλαιοκάστρου κατευθύνεται προς το Καμαρούδι, κατακαίγοντας ελιές και δασική έκταση.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, στο σημείο επιχειρούν 49 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 12ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επιπλέον, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή της Πυλαίας Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. September 4, 2025

Λίγο πριν τις 15:00 εστάλη μήνυμα από το «112» εξέπεμψε προειδοποίηση προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.